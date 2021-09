Rēvalds: Mirt no Covid-19 nozīmē lēnām un briesmīgi noslāpt Ieteikt







Līga Abakuka, TV24

“Lai saprastu, ko nozīmē nomirt no Covid – paņemiet polietilēna maisiņu, uzvelciet to galvā, izduriet trīs caurumus un pamēģiniet padzīvot tā nedēļu, tad jūs uzzināsiet, kā ir justies un mirt no Covid – lēnām un briesmīgi noslāpt”, TV24 raidījumā “Kārtības rullis” skaudri par saslimšanu ar Covid izteicās Māris Rēvalds, “Veselības centrs 4” valdes priekšsēdētājs.

Rēvalds uzskata, ka par Covid sekām ir jārāda un jāstāsta, lai saprastu, ko nodara šis vīruss ar samērā augsto nāves procentu un milzīgajām komplikācijām.

To nezināmo seku apjoms, ko tikai tagad mēs sākam apjaust.

“Cik būs to cilvēku – invalīdu, kas pēc smagiem plaušu karsoņiem būs pazaudējuši plaušu audus, kas nozīmē, ka plaušas ir, bet tās nefunkcionē.

Tie visi cilvēki būs invalīdi un tas ir briesmīgi.

Viņi nebūs ne strādnieki, ne darbinieki, ne normāli cilvēki savās ģimenēs.

Tas ir emocionālāk jārāda, jo ir sabiedrības daļa, kas neuztver faktus”, savu sašutumu raidījumā pauda Rēvalds.