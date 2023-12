Riekstiņš par Krievijas pilsoņu izraidīšanu: Krievija viennozīmīgi to izmantos pret Latviju Ieteikt







Autors: Lelde Veinberga

Lēmumu par 1200 cilvēku izraidīšanu no valsts, kuri nebūs sakārtojuši termiņuzturēšanās atļaujas, Krievija noteikti politiski izmantos pret Latviju, savu pārliecību TV24 raidījumā “Ziņu TOP” pauda Latvijas vēstnieks NATO un bijušais Latvijas vēstnieks Krievijā Māris Riekstiņš.

“Juridiski tur nav vietas diskusijām – Krievijas pilsoņu mājas ir Krievijā un, ja viņi neatbilst tās valsts likumdošanai, kurā viņi uzturas, tad viņiem jābrauc uz savu dzimteni. Tas, ka Krievija to izmantos kā ieganstu, lai kaut kāda veidā censtos par Latviju zīmēt negatīvas bildes, tas ir viennozīmīgi skaidrs. Viņi nav nekad kautrējušies to darīt. Krievijai arī nekad tādu īpašu, patiesu iemeslu nevajag, lai to darītu,” pārliecināt M. Riekstiņš.

Vēstnieks norāda, ka tā jau ir noticis vairākkārt. Pirms iebrukuma Ukrainā arī Krievija taisnojās, ka neplāno uzbrukt un Kremļa preses pārstāvis apgalvoja, Krievija vispār nevienam nekad nav uzbrukusi. “Tā kā runāt vienu, darīt citu Krievijai nav nekādu aizturu. Varbūt kādreiz Krievijas amatpersonas bija norūpējušās par savas valsts reputāciju, kā viņu rīcība vai teiktais izskatīsies. Tagad par savas valsts reputāciju Rietumu acīs viņi, manuprāt, vispār vairs neuztraucās,” saka Latvijas vēstnieks NATO.

