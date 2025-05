“Rietumi varētu kļūdaini uztvert šo Putina soli kā deeskalācijas sākumu…” Slaidiņš uzskaita četrus iespējamos scenārijus, kā turpmāk varētu rīkoties Krievija Ieteikt







TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš, atsaucoties uz Ukrainas politisko analītiķu un militāro speciālistu sniegto vērtējumu, detalizēti izklāstīja četrus iespējamos un plaši apspriestos scenārijus, kāda turpmāk “varētu būt Krievijas darbība”.

“Šeit nav runa par Ukrainas darbību, jo skaidrs, ka Ukraina aizstāvas. Šie četri scenāriji ir ļoti ticami, un, protams, ceturtais ir visticamākais,” tā uzreiz komentāra sākumā uzsvēra NBS majors Slaidiņš.

“Pirmais, kas izskan, ka neskatoties uz Putina demonstrēto gatavību sarunāties, viņa uzvedība, retorika un rīcība liecina par pavisam sarežģītu spēli. Pirmais scenārijs ir tāds, ka Kremlis patiesībā nemaz nevēlas izbeigt karu. Nu, tas ir pilnīgi skaidrs, jo Putins tā [kara] turpināšanos uzskata par sava režīma saglabāšanās garantiju,” sacīja Slaidiņš, apspriežot Krievijas prezidenta Vladimira Putina rīcību. “Piekrītot sarunām, viņš [Putins] tikai cenšas radīt Trampam [ASV prezidentam Donaldam Trampam; – red.piez.] konstruktivitātes ilūziju, lai ar viņu nesastrīdētos, atsakoties tieši,” piebilda militārais eksperts TV24 raidījumā.

Otrais scenārijs ir tāds, ka “Putins Rietumu spiediena ietekmē piekritīs tikai īslaicīgam pamieram, bet to izmantos, lai tikai sagatavotos nākamajai ofensīvai un mazinātu sankciju spiedienu,” turpināja informēt Slaidiņš, atsaucoties uz Ukrainas politisko analītiķu un militāro speciālistu pausto par turpmāko iespējamo Krievijas rīcību. “Šī scenārija briesmas ir tādas, ka Rietumi varētu kļūdaini uztvert šo Putina soli kā deeskalācijas sākumu, un līdz ar to, iespējams, vājināt arī atbalstu Ukrainai. Protams, arī Ukraina var izmantot šo pauzi savā labā, un Rietumi gluži pretēji varētu paātrināt aizsardzības palīdzību un reaģēt daudz bargāk, ja Krievija, teiksim, pārkāpj to [pamieru],” teica Slaidiņš, runājot par Krievijas otro iespējamo rīcības scenāriju.

Savukārt trešais scenārijs paredz, ka Krievijas prezidents Putins “ir gatavs izbeigt karu, tomēr pagaidām viņš apzināti izvirza maksimālistiskus nosacījumus, lai sarunātu kaut ko mazāku, kas arī viņu apmierinātu”, uzskaitīja NBS majors TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā”. Pēc Slaidiņa domām, Ukrainas analītiķu nosauktais ceturtais scenārijs viņam šķiet ticamākais, kā Krievija varētu rīkoties.

“Putins pašlaik ir gatavs izbeigt karu, pamatojoties tikai uz savām prasībām, kuras viņš arī pauž. Mēs zinām šīs prasības Ukrainai – atkāpties, izvākties ārā no šiem ukraiņu apgabaliem un nodot to visu Krievijas kontrolē. Tā kā viņš saprot, ka Ukraina tam nepiekritīs, viņš vēlas šos nosacījumus pēc iespējas tuvināt uz vietas, tupinot ofensīvu vasarā. Vienlaikus tam vēl vairāk vajadzētu nogurdināt Ukrainas spēkus, kā arī civiliedzīvotājus, veicot pilsētu apšaudes, padarot tos paklausīgākus Maskavas prasībām. Un nesen sāktās sarunas Stambulā ir tikai aizsegs Rietumiem un veids, kā novilcināt laiku,” norādīja NBS majors Slaidiņš, stāstot par četriem iespējamajiem scenārijiem, kādus turpmāk varētu realizēt Krievija.

Plašāk skatieties pievienotajā video!

Pilnu TV24 raidījumu “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” skatieties video šeit: