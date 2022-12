Foto: Valsts policija

Rīgā konstatēta nelikumīga elektronisko cigarešu izgatavošanas vieta; atsavinātas preces 1,8 miljonu eiro vērtībā Ieteikt







Pagājušonedēļ Valsts policijas likumsargi veica kratīšanas kādā noliktavā Rīgā un vairāku personu dzīvesvietās, konstatējot ievērojamu daudzumu nelikumīgu preču. Kopumā tika atsavināti 38 000 gabalu vienreiz lietojamo elektronisko cigarešu, 2,9 tonnas nikotīna saturoša šķidruma un 915 litri pudelītēs iepildītas lietošanai gatavas nikotīnu saturošas produkcijas.

Izmeklēšanas laikā tika noskaidrots, ka uzņēmumam nebija licences akcīzes preču tirdzniecībai, elektroniskās cigaretes tika uzpildītas turpat noliktavā un tirgotas interneta vietnē, maldinot pircējus par to izcelsmi. Turklāt pašreizējā policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka šīm precēm nav dokumentu vai sertifikātu, kas apliecinātu elektronisko cigarešu šķidrumu sastāvu, līdz ar to nav zināma to ietekme uz patērētāju veselību. Saistībā ar notikušo ir uzsākts kriminālprocess.

Šā gada 26. novembrī Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 3. biroja 1. nodaļas likumsargi, iepriekš uzsāktā kriminālprocesā, Rīgas pilsētā, kādam tirdzniecības objektam piekritīgās telpās un personu dzīvesvietās, veica apjomīgas kratīšanas. Kopumā tika veiktas septiņas kratīšanas, divas no tām – neatliekamības kārtībā.

Kratīšanu laikā policisti izņēma vairāk kā 38 000 gabalu vienreiz lietojamo elektronisko cigarešu. Tāpat tika izņemtas aptuveni 2,9 tonnas nikotīnu saturoša šķidruma, kas atradās 30 litru tilpuma tvertnēs, un 915 litrus lietošanai gatavas nikotīnu saturošas produkcijas, kas bija iepildīta realizācijai paredzētās pudelītēs pa 10 un 20 mililitriem.

Izmeklēšanas laikā tika noskaidrots, ka elektroniskās cigaretes tika pārdotas interneta vietnē, maldinot pircējus, ka tās tirgo uzņēmums, kas atrodas ārpus Latvijas. Patiesībā piedāvātā prece tika izgatavota Rīgā. Pirmstiesas izmeklēšanas laikā ir noskaidrots, ka nikotīnu saturošie šķidrumi, kas atradās liela tilpuma tvertnēs, iespējams, tika iegādāti vairumtirdzniecības uzņēmumā ārpus Latvijas valsts. Un tie bija paredzēti uzpildīšanai elektroniskajās cigaretēs turpat veikalam piederošajās telpās.

Jāuzsver, ka izmeklēšanas gaitā netika iegūti dokumenti vai sertifikāti, kas apliecinātu tvertnēs esošā šķidrumu sastāvu, tāpēc nav iespējams pārliecināties par šķidruma izcelsmi, izgatavošanas veidu un sastāvu. Līdz ar to arī nav zināma ietekme uz cilvēka veselību, lietojot piedāvāto produkciju. Kratīšanu laikā izņemtā šķidruma, kas satur nikotīnu, apjoms ir iespaidīgs – ar to varētu uzpildīt aptuveni divus miljonus elektronisko cigarešu.

Tika noskaidrots, ka uzņēmumam nebija licences akcīzes preču tirdzniecībai, kā arī tirdzniecības telpas nebija reģistrētas kā akcīzes preču noliktava.

Tiek lēsts, ka kopējā izņemtās preces vērtība šī brīža Latvijas tirgū varētu sasniegt aptuveni 1,8 miljonus eiro.

Kriminālprocesa ietvaros tika aizturēti 1978. un 1987. gadā dzimuši vīrieši, kuri ievietoti īslaicīgās aizturēšanas vietā. Abām personām šobrīd piemērots aizdomās turēto personu statuss un drošības līdzekļi, kas nav saistīti ar brīvības atņemšanu.

Šobrīd kriminālprocesā turpinās aktīva izmeklēšana ar mērķi nostiprināt jau iegūtos pierādījumus, tostarp tiek veiktas dažādas izmeklēšanas darbības, lai noskaidrotu visus lietas apstākļus.

Uzsāktais kriminālprocess tika kvalificēts pēc Krimināllikuma 207. panta – par uzņēmējdarbību bez reģistrēšanas un bez atļaujas (licences). Par šādu noziedzīgu nodarījumu likumā ir paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz trim gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai sabiedriskais darbs, vai naudas sods, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un atņemot tiesības uz noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai uz noteiktu nodarbošanos vai tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem.

Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 3. biroja 1. nodaļas darbinieku viens no pamatuzdevumiem ir cīņa ar nelikumīgu akcīzes preču apriti. Attīstoties pircēju pieprasījumam, jaunākajām tendencēm tabakas izstrādājumu produkciju veidos, policijas darbinieki seko līdzi tirgus piedāvājumam, lai izskaustu noziedzīgus nodarījumus arī šajās jomās.

Ja Jūsu rīcība ir informācija par personām un faktiem saistība ar nelikumīgu tabakas izstrādājumu un alkohola apriti, aicinām par to informēt Valsts policiju uz e-pastu [email protected] Anonimitāte tiek garantēta.