Ar šādu karogu uz pleciem Rīgas “Dinamo” spēlēs neviens netiek gaidīts. Foto no Roberta Pilskunga “Facebook” profila

Gints Narogs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Pagājušajā ceturtdienā Rīgas “Dinamo” hokeja komanda KHL čempionātā aizvadīja pirmo spēli pēc iznākšanas no karantīnas. Latvijas klubs uzņēma Minskas “Dinamo” vienību, parādot raksturu un uzvarot “bullīšos” ar 4:3.

Baltkrievijā notiekošais šobrīd ir aktuālākais temats Eiropā, šīs valsts iedzīvotājiem turpinot protestus par prezidenta vēlēšanu rezultātu viltošanu un sekojošo varas orgānu vardarbību pret pilsoņiem.

Latvijas Saeima ir paziņojusi, ka Lukašenko nav ticis ievēlēts leģitīmi, taču Rīgas “Dinamo” vadība, pat ja nav citās domās, tad cenšas ierobežot Latvijas pilsoņu viedokļa izpausmi.

Brīdinājums pirms spēles

Šosezon Rīgas “Dinamo” fanu klubs uz katru spēli saņem 50 biļetes (kopā hallē var būt ne vairāk par 1000 skatītājiem). Biļetes ir dārgas, fani nāk, bet pirms spēles ar Min­sku fanu kluba pārstāvjiem tika izsūtīts brīdinājums, ko citējam.

“Rīgas “Dinamo” ir saņēmusi īpašu lūgumu no KHL stingri ievērot reglamentu un par uzvedību un atribūtiku arēnā. Tas ir saistībā ar notiekošo Baltkrievijā.

Tas nozīmē, ka netiks ielaists arēnā neviens ar BY (Baltkrievijas. – Aut.) atribūtiku (īpašs uzsvars vienam fanam), nedrīkst būt ar BY karogiem (ne veciem, ne jauniem), nedrīkst izkliegt saukļus, kas adresēti BY.

Drošības dienests uzraudzīs pastiprināti un vajadzības gadījumā izvedīs no arēnas.”

Rīgas “Dinamo” valdes priekšsēdētājs Guntis Ulmanis sarunā ar “Latvijas Avīzi” teic, ka no kluba vadības puses tāda rīkojuma nav bijis.

“Ir demokrātiska pieeja. Ja nav huligāniskas rīcības, viss atbilstoši sabiedrības normām, tad mēs nedalām. Protams, nevar necienīgi izturēties pret valstu karogiem, bet nav tāda aizlieguma un arī tāda nostāja mums nav,” saka bijušais Latvijas prezidents, kurš jau daudzus gadus ir viena no Rīgas hokeja kluba vadošajām amatpersonām.

Dzīvē gan izrādījās citādi. “Man līdzi bija baltsarkanbaltais Baltkrievijas karogs, un man palūdza atstāt tribīnes,” “Latvijas Avīzei” stāsta Rīgas fanu kluba pārstāvis Roberts Pilskungs.

Drošībniekiem jeb, kā Roberts viņus sauc, “kāgābešņikiem” pretenzija bijusi, ka līdzjutējs nav ievērojis distancēšanos un sveicinājies ar citiem faniem.

Te gan jābilst, ka fanu sektorā ar 200 vietām bija ne vairāk par 40 cilvēkiem. “Viņi jau saprot, ka neko citu nevar izdarīt. Jā, aizrādīja, ka ar to karogu nedrīkst, bet mani izdzina ārā ar citu argumentāciju. Tajā pašā laikā tribīnēs bija viens baltkrievs ar Lukašenko režīma karogu.

Teicu apsardzei – ja reiz nevar, tad jau viņu pirmo vajag raidīt ārā, jo mans baltsarkanbaltais jau nav nekur oficiāli reģistrēts.

Es jau viņus centos pačakarēt, sacīju, ka tas nav karogs bet apsegs, tagad arēnā maz cilvēku, ir vēss un es ar to apsedzos. Viņiem jau nav ko citu teikt, jo ir uzstādījums no vadības. Jau sezonas pirmajā spēlē mani izraidīja no tribīnēm, jo mugurā bija T krekls ar uzrakstu “Belarus” un ģerboni.”

Roberts izraidīts tikai no tribīnēm, bet ne no arēnas, jo to apsargi nevarot. “Man ir biļete, un nevienu noteikumu punktu es nepārkāpu.”

Seko reakcija

Ar to gan šī lieta nav beigusies, un Roberts pēc spēles saņēmis ziņu, ka vairs nav gaidīts “Dinamo” fanu kluba sektorā. “Es esmu Rīgas “Dinamo” fanu klubā, bet uzreiz pēc spēles tika zvanīts kluba vadītājai, ka man vairs fanu sektorā nav ko darīt. Es ar to biju rēķinājies, tas man nebija pārsteigums, ja ej pie KGB, ar to rēķinies.

Kāpēc es to daru? Man ir daudz draugu Baltkrievijā, regulāri sarakstāmies, zinu, kas tur notiek.

Starp citu, man ir draugs, kurš strādā Baltkrievijas policijā. Viņš politkorekti atbild par notiekošo, saka, ka grib, lai tas viss ātrāk beidzas, bet es saprotu starp rindām, jo viņus jau tur visus noklausās. Tas taču ir redzams, ka visa normālā tauta ir pret Lukašenko. Minskā īstie fani boikotē viņu “Dinamo” spēles. Turpmāk uz hokeju iešu ar Latvijas izlases, nevis Rīgas “Dinamo” kreklu, jo es atbalstu Latvijas hokeju.

Negribu, lai mani draugi baltkrievi mani asociētu ar cilvēku, kurš atbalsta tādu režīmu. Ziniet, arī Baltkrievijā liela daļa saprot, kāpēc Latvija negrib rīkot 2021. gada pasaules čempionātu kopā ar Lukašenko.

Tur pat sākumā rakstīja, ka latviešiem jau pie pakaļas, lai baltkrievus nodauza vai ved uz mežu, galvenais lai pasaules čempionāts Rīgā notiek.

Es negribu, lai baltkrievi tā domā, tāpēc jau sezonas pirmajā spēlē, kad mani arī izraidīja no tribīnēm, man bija uz plakāta uzraksts, ka Latvijas hokeja fani ir kopā ar baltkrievu tautu. Tāds ir mans viedoklis, un pie tā palikšu,” saka Roberts.

Uz Minsku brauks

Sezonas sākumā Somijas klubs Helsinku “Jokerit” nedevās uz KHL spēli viesos Minskā. Spiedienu izdarīja viņu fanu klubs, solot boikotēt mačus, kā arī vietējās varasiestādes deva mājienu, ka tas būtu aplami.

Svētdien arī rīdziniekiem jāspēlē Baltkrievijas galvaspilsētā, un Latvijas klubs šo maču aizvadīs, saka Ulmanis. “”Jokerit” neaizbrauca nevis dēļ līdzjutēju protesta par Baltkrieviju, bet spēlētāju vecāki bija uztraukušies par Covid-19 epidēmiju. Mēs runājām ar “Jokerit” kluba vadību, un viņi mums teica, ka tā nebija politiska lieta, tikai uztraucoties par slimību. Kalendārs ir kalendārs, un mūsu grafikā ir brauciens uz Minsku. Mēs nesāksim spēlēt politiku,” saka Ulmanis.