Rīgā simfoniskais orķestris izpildīs elektroniskās mūzikas hitus
17. martā uz Xiaomi Arēnas skatuves notiks vērienīgs koncerts «Electro Symphony Vol.2». Pagājušajā gadā mūziķi debitēja Latvijā, un šogad Eiropas turnejas ietvaros viņi atgriežas ar pilnīgi jaunu programmu, ziņo portāls balticevents.info.
Šoreiz orķestris piedāvā vēl vairāk kulta kompozīciju, aptverot visu elektroniskās mūzikas vēsturi — no 1990. gadiem līdz mūsdienām. Tā ir īsta cieņas izrādīšana elektroniskās skatuves leģendām: Tiësto, Flume, Swedish House Mafia, David Guetta, Supermode, Hypaton, Kid Cudi, Sam Smith, One-T, LMFAO, Eric Prydz un Fisher — drosmīgi un emocionāli pārradītām simfoniskā orķestra, dīdžeja, vokālistu un rokgrupas izpildījumā.
Projekts apvieno klasiskos mūzikas instrumentus ar elektroniskajiem ritmiem un kulta skaņdarbiem. Mūziķi izvēlējušies labāko no divām pasaulēm, radot klasiskās un elektroniskās mūzikas simbiozi.
Turnejai pievienojas zviedru dīdžejs un producents KAAZE, kurš ieņēmis 48. vietu pasaules reitingā “Top100DJs”. Viņš sadarbojies ar Hardwell un David Guetta. 2024. gada jūlijā mākslinieks izdeva dziesmu “Papi” kopā ar dziedātāju Alina Pozi. Skaņdarbs vietnē YouTube guvis vairāk nekā miljonu skatījumu.
Uz skatuves uzstāsies 40 mūziķi, vairāki solisti, dīdžejs, vokālais ansamblis un rokgrupa. Pasākumu papildinās mūsdienīgi skatuves risinājumi un gaismas efekti.
Biļetes uz koncertu pieejamas visās «Biļešu Serviss» kasēs. Plašāka informācija par projektu un koncertturneju «Electro Symphony Vol.2» atrodama oficiālajā mājaslapā www.electrosymphony.eu.