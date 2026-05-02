VIDEO. “Kam pieder Krima?” Domburs iedzen strupceļā “Stabilitātes!” līderus – sabiedrībā uzvirmo sašutums par dzirdētajām atbildēm 19
Diskusijā par to, kādai jābūt nākamajai, 15. Saeimai, LTV raidījumā “Kas notiek Latvijā?” izskanēja jautājums, kas jau ilgstoši ir viens no jutīgākajiem starptautiskajā politikā. Raidījuma vadītājs Jānis Domburs partijas “Stabilitātei!” pārstāvjiem uzdeva tiešu jautājumu – Kam pieder Krima?
Partijas “Stabilitātei!” līderi sākumā visai izvairīgi centās atbildēt uz šo jautājumu.
Svetlana Čulkova uz jautājumu reaģēja ar pretjautājumu un nevēlējās sniegt konkrētu atbildi: “Nu Dombura kungs, nu nopietni? Mūsu advokāts var atbildēt uz šo jautājumu. De iure vai de facto? Es jums varu atbildēt, bet priekš kam? Jums paliks labāk, ja es atbildēšu jums uz šo jautājumu? Es atstāšu pie sevis.”
Arī Pāvels Kuzmins izvēlējās netiešu pieeju, piedāvājot kopā ar Domburu vasarā doties uz Krimu: “Man ir piedāvājums. Vasarā būs Saeimā brīvdienas. Es varu piedāvāt jums – brauksim kopā uz Krimu un noskaidrosim. Ja tā ir Ukraina, mēs aizbrauksim līdz Kijivai, apmainīsim naudu uz grivnām un brauksim uz Krimu.”
Tikmēr “Stabilitātei!” advokāts Vilis Sruoģis centās formulēt konkrētāku nostāju, vienlaikus atzīstot, ka viņa rīcībā neesot pilnīgas informācijas: “Šobrīd? Krima šobrīd ir pievienota Krievijas Federācijai. Gan de facto, gan de iure. Es neesmu redzējis dokumentus, kas noformēti par Krimas pievienošanu Krievijas Federācijai. Man neviens viņus nerādīja, tāpēc es nevaru analizēt to, ko es nezinu.”
Savukārt Nataļja Marčenko-Jodko norādīja: “Man liekas, ka pēc Ukrainas konstitūcijas Krima pieder Ukrainai, vai ne?”
Arī sociālajos tīklos cilvēki aktīvi reaģēja uz raidījumā izskanējušajām atbildēm. Lūk, ko par tām domā viņi: