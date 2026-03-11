Foto: Aija Pastore

“Ja Dons piekristu…” Lily pozitīvi izsakās par iespējamo nākotni ar Donu 0

LA.LV
21:31, 11. marts 2026
Kokteilis Baudi

Kamēr uz Xiaomi arēnas skatuves tika dalītas GAMMA balvas par izcilākajiem veikumiem Latvijas mūzikā, sarkanais paklājs aizskatuvē pārtapa par īstu modes skati, un mūziķi pārrunāja arī savas privātās dzīves jaunumus. Dziedātāja Lily nāca klajā ar savām pārdomām par Donu.

Kokteilis
Kas mūs sagaida? 5 iespējamie cilvēces gala scenāriji, ko paredzējis Stīvens Hokings
Kokteilis
Mežāzis un Skorpions klusē, Vēzis un Jaunava čīkst, bet Zivis un Dvīņi pat neskatās: Noskaidro, kā tava zodiaka zīme uzvedas filmas laikā
Kur atrasties būtu visdrošāk, ja izceltos Trešais pasaules karš? Analītiķi nosaukuši 11 valstis
Lasīt citas ziņas

“Maziem solīšiem atgriežos mūzikā, tādēļ priecājos, ka varu šeit būt un redzēt, kā muzikālie pasākumi Latvijā notiek tagad. Pirms 20 gadiem viss bija citādi,” žurnālam “Privātā Dzīve” atklāj Lily, kura tolaik spoži uzmirdzēja duetā ar dziedātāju Donu, izpildot mīlas balādi Just for You.

Pirms 16 gadiem Lily un Dons mija laulības gredzenus, taču pēc trim gadiem izšķīrās. “Es ļoti vēlētos sadarboties ir latviešu mūziķiem. Pāris man ir jau padomā. Ceru, arī viņi vēlēsies ar mani sadarboties. Esmu uzsākusi sarunas, bet pagaidām konkrētus vārdus negribu atklāt. Vēlos, lai tas būtu kā patīkams pārsteigums,” izdevumam norāda Lily.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Degvielai kļūstot dārgākai, šoferīši steidz meklēt dažādas alternatīvas – bākā lej pat pārtikas eļļu
Kokteilis
Šajos mēnešos dzimušie cilvēki apgāž visus stereotipus par novecošanu
Agrita pārsteigta par ārstu piedāvāto medicīnisko risinājumu: “Mūsu bērni ir kādi izmēģinājuma trusīši?”

Atbildot uz jautājumu, vai Lily negribētu atgriezties uz skatuves kopā ar bijušo vīru Donu, kurš uzstājās arī GAMMA ceremonijā, viņa smaidot atbildējusi: “Kāpēc gan ne?” Daudzi joprojām atceras mūsu kopīgi izpildīto dziesmu, kas bija ļoti romantiska un sentimentāla. Ja viņš piekristu kopā kaut ko izpildīt, arī es teiktu jā…”

Plašāk lasi žurnāla “Privātā Dzīve” jaunākajā numurā!

Dons Eirovīzijas dziesmu konkursa 2024 finālā
Karaliski zilā krāsa izstaro pārliecību! Dons šarmē Eirovīzijā
Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Dona dziesmā saskatu līdzību ar konkrētu ārzemju dziesmu!” Soctīklotāji slavē un nopeļ “Muzikālās bankas” uzvarētājdziesmu
Kokteilis
“Vispār vajadzētu aizliegt Donu un viņa jauno dziesmu…” Mūziķa jaunākais veikums izraisa negaidītu sabiedrības reakciju
Kokteilis
“Pirms diviem gadiem es biju bezpajumtniece!” Skatītāji sajūsmā par Stirnas runu, dusmīgi uz Tvnet un Skonto. Savs viedoklis arī Laurim Reinikam
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.