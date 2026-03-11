“Ja Dons piekristu…” Lily pozitīvi izsakās par iespējamo nākotni ar Donu 0
Kamēr uz Xiaomi arēnas skatuves tika dalītas GAMMA balvas par izcilākajiem veikumiem Latvijas mūzikā, sarkanais paklājs aizskatuvē pārtapa par īstu modes skati, un mūziķi pārrunāja arī savas privātās dzīves jaunumus. Dziedātāja Lily nāca klajā ar savām pārdomām par Donu.
“Maziem solīšiem atgriežos mūzikā, tādēļ priecājos, ka varu šeit būt un redzēt, kā muzikālie pasākumi Latvijā notiek tagad. Pirms 20 gadiem viss bija citādi,” žurnālam “Privātā Dzīve” atklāj Lily, kura tolaik spoži uzmirdzēja duetā ar dziedātāju Donu, izpildot mīlas balādi Just for You.
Pirms 16 gadiem Lily un Dons mija laulības gredzenus, taču pēc trim gadiem izšķīrās. “Es ļoti vēlētos sadarboties ir latviešu mūziķiem. Pāris man ir jau padomā. Ceru, arī viņi vēlēsies ar mani sadarboties. Esmu uzsākusi sarunas, bet pagaidām konkrētus vārdus negribu atklāt. Vēlos, lai tas būtu kā patīkams pārsteigums,” izdevumam norāda Lily.
Atbildot uz jautājumu, vai Lily negribētu atgriezties uz skatuves kopā ar bijušo vīru Donu, kurš uzstājās arī GAMMA ceremonijā, viņa smaidot atbildējusi: “Kāpēc gan ne?” Daudzi joprojām atceras mūsu kopīgi izpildīto dziesmu, kas bija ļoti romantiska un sentimentāla. Ja viņš piekristu kopā kaut ko izpildīt, arī es teiktu jā…”
