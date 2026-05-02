“Uz papīra” mums ir valsts apmaksāta veselības aprūpe visiem un visur, bet patiesībā tā nav, norāda Rokpelnis 0
Diskusijas par iespēju izmantot uzkrājumus no 2. pensiju līmeņa veselības aprūpes vajadzībām raisa pretrunīgus viedokļus. No vienas puses – tas var būt glābiņš kritiskā brīdī, no otras – risks nākotnes pensijai. Saeimas deputāts, Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšsēdētājs Harijs Rokpelnis TV24 raidījumā “Ziņu top” uzsver, ka realitāte bieži vien atšķiras no tā, kas paredzēts uz papīra.
Viņš norāda, ka teorētiski Latvijā veselības aprūpe ir valsts apmaksāta un pieejama visiem, tomēr praksē problēmas joprojām pastāv. Pat neskatoties uz to, ka pirms dažiem gadiem veselības nozarei tika piešķirti papildu simti miljonu eiro, situācija neesot būtiski uzlabojusies. Kā piemēru viņš min pacientus, kuri joprojām saskaras ar grūtībām saņemt nepieciešamo ārstēšanu vai medikamentus.
Rokpelnis brīdina, ka īpaši sarežģītā situācijā var nonākt maznodrošinātie iedzīvotāji. Ja viņiem tiktu dota iespēja izmantot 2. pensiju līmeņa uzkrājumus ārstēšanai, tas īstermiņā varētu palīdzēt, taču ilgtermiņā šie cilvēki varētu palikt vēl mazāk sociāli aizsargāti, jo pensijas kapitāls būtu iztērēts.
Vienlaikus politiķis atzīst, ka dzīvē mēdz būt situācijas, kad cilvēks nonāk izmisumā un meklē jebkuru iespēju segt dārgus medikamentus vai procedūras. Šādos gadījumos arī neliels uzkrājums var būt izšķirošs. “Varbūt tie 5000 eiro tajā brīdī ir tas, kas palīdz sakārtot veselību,” viņš norāda.
Tomēr, raugoties ilgtermiņā, šāds solis nozīmē arī mazāku pensiju nākotnē. Ņemot vērā, ka daudziem iedzīvotājiem uzkrājumi 2. pensiju līmenī nemaz nepārsniedz dažus tūkstošus eiro, to izlietošana šodien var nozīmēt vēl pieticīgākus ienākumus vecumdienās.
Diskusija par šo jautājumu turpinās, un skaidrs ir viens – jāmeklē līdzsvars starp palīdzību cilvēkiem kritiskā situācijā un drošību nākotnē.