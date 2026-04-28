Andris Freidenfelds
Foto: Timurs Subhankulovs

Izaicinājums liels, bet vēlme palīdzēt grūtībās nonākušajiem vēl lielāka: Fredis nolēmis par labu adopcijai 0

21:46, 28. aprīlis 2026
Kokteilis Apbrīno

“Labvēlīgais tips” mūziķis un Radio SWH rīta šova “BB brokastis” vadītājs Andris Freidenfelds jeb Fredis kopā ar deju grupas “Fandango” vadītāju Amalu Agnesi Vīksniņu pēc martā notikuša ceļojuma uz Vārānasī un Nepālu, kur abi kāpa Himalajos, nolēma adoptēt kaķi no patversmes. Apmeklējot vairākas patversmes, viņi beigās izvēlējās nevis vienu, bet divus strīpainus kaķus, kuri abi ir gados, vēstīts žurnālā “Privātā Dzīve”.

Kaķenīte Hermīne ir 13 gadus veca, neredzīga, taču ļoti mīļa, aktīva un draudzīga. Runcītis Rūperts ir jaunāks, mierīgs un labi pielāgojies dzīvei jaunajās mājās. Dzīvnieku patversmē “Labās mājas” žurnālam stāsta, ka Hermīnei iepriekš gandrīz nebija cerību tikt adoptētai. Viņa dzīvojusi uz ielas Ādažos, kur arī zaudējusi redzi – veterinārārsti noteikuši, ka tas noticis paaugstināta asinsspiediena dēļ.

Neraugoties uz kaķenītes vecumu, aklumu un veselības problēmām, viņa tika adoptēta kopā ar Rūpertu, kurš pirms tam dzīvojis kaķu barā ar 22 citiem kaķiem. Sākotnēji ģimene patversmē bija izvēlējusies citus dzīvniekus, taču vēlāk atgriezās tieši pēc šī pāra. Lēmums uzņemties rūpes par neredzīgu dzīvnieku viņus neatturēja – viņi apzinājās iespējamos izaicinājumus, taču vēlme palīdzēt dzīvniekiem grūtībās izrādījās svarīgāka.

