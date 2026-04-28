Trampam rotaļīgs noskaņojums, tiekoties ar karali Čārlzu III: viņš “ieplikšķinājis” sievai pa pēcpusi un izteicis īpatnējus komentārus 0
ASV prezidents Donalds Tramps otrdien Baltajā namā svinīgā ceremonijā uzņēma arali Čārlzu III un karalieni Kamillu, kuras laikā viņš ne tikai uzsvēra abu valstu “īpašās attiecības”, bet arī atļāvās vairākus humoristiskus izteikumus par karalisko ģimeni un savu laulību ar Melāniju Trampu.
Kā ziņo “Daily Mail”, pēc mazāk formālas ierašanās iepriekšējā dienā prezidents kopā ar pirmo lēdiju šoreiz sarīkoja greznu sagaidīšanu ar militāro orķestri un goda sardzi Baltā nama dienvidu zālienā Vašingtonā. Uzrunā Tramps pieminēja abu valstu vēsturiskās saites, kā arī pastāstīja par savu ģimeni, īpaši izceļot vecāku 63 gadus ilgo laulību.
Salīdzinot to ar savu laulību, viņš pajokoja, ka tik ilgu kopdzīvi ar Melāniju viņiem, visticamāk, neizdosies sasniegt. Lai gan joks bija pašironisks, vēlāk ceremonijas laikā Tramps publiski izrādīja arī fizisku pieķeršanos – viņš apskāva sievu un uz brīdi uzlika roku uz viņas sēžamvietas, kas tika iemūžināts fotogrāfijās un ātri izplatījās sociālajos tīklos.
Savā runā Tramps atcerējās arī savu māti, kura dzimusi Skotijā un jaunībā pārcēlusies uz ASV. Viņš stāstīja par viņas interesi par britu karalisko ģimeni, tostarp simpātijām pret jaunības dienu Čārlzu, kas izraisīja vieglu mulsumu pašam karalim.
Ķermeņa valodas eksperte Džūda Džeimsa norādīja, ka Tramps ceremonijas laikā bijis īpaši fiziski kontaktējošs – viņš gan pieskāries karalim, gan izrādījis uzmanību sievai. Tomēr, pēc ekspertes domām, tieši karalis Čārlzs piesaistījis vislielāko uzmanību ar savu reakciju – viņš izskatījies pārsteigts un nedaudz samulsis pēc izteikumiem par Trampa mātes simpātijām.
Pasākuma laikā Tramps arī izteica vairākus personiskus un rotaļīgus komplimentus karalim, kas, pēc novērotāju teiktā, viņu padarījuši nedaudz neveiklu, lai gan kopumā ceremonija noritēja svinīgā un draudzīgā gaisotnē.