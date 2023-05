Foto: portāls LA.LV PČ hokejā līdzjutēji fano par Latvijas izlases spēli pret Šveici.

Rīgā uz cīņu ar Latvijas izlasi ceturtdien nav gaidāmi lieli zviedri fanu pulki Ieteikt







Uz ceturtdien gaidāmo ceturtdaļfināla maču Rīgā nav gaidāmi lieli Zviedrijas izlase fanu pulki, izriet no Zviedrijas Hokeja federācijas preses sekretāra Līnusa Hugosona aģentūrai LETA teiktā.

Zviedrijas hokeja izlase A apakšgrupas mačus aizvadīja Tamperē, bet ceturtdaļfinālā ceturtdien Rīgā cīnīsies ar Latviju. Pusfināli un fināls norisināsies nedēļas nogalē Tamperē, Rīgā uzvarējušajām komandām dodoties uz Somiju.

“Sazinoties ar mūsu lielāko atbalstītāju grupu, noskaidroju, ka viņiem nav plānots grupas brauciens uz Rīgu. Plānots, ka tie, kuri ir Tamperē, paliks uz vietas un spēli skatīsies fanu zonā uz lielā ekrāna,” teica Hugosons.

Kā trešdien aģentūrai LETA norādīja 2023.gada pasaules hokeja čempionāta Latvijas organizatoriskās komitejas vadītājs Edgars Buncis, no Zviedrijas puses nekāda lūguma vai intereses par atsevišķa fanu sektora nodrošināšanu nav bijis, līdz ar to biļetes uz spēli zviedriem ir pieejamas publiskā tirdzniecībā visiem līdzjutējiem vienādi. Šāds pieprasījums bijis tikai no Šveices, kas ceturtdien spēkosies ar Vāciju.

Jau ziņots, ka otrdien pasaules čempionāta B apakšgrupas pēdējā spēlē Latvijas izlase ar 4:3 papildlaikā pārspēja grupā pirmo vietu jau nodrošinājušo Šveices valstsvienību, iekļūstot ceturtdaļfinālā pirmo reizi kopš 2018.gada.

Ceturtdaļfinālā ceturtdien Latvijas izlases pretinieki būs zviedri, kuri ieņēma otro vietu A apakšgrupā, kas cīkstējās Somijas pilsētā Tamperē.