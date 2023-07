Foto: Pexels

8 ieradumi, kas varētu palīdzēt dzīvot par 20 gadiem ilgāk







Pētnieki ir identificējuši astoņus ieradumus,kurus, ieviešot savā ikdienā, cilvēki varētu dzīvot vismaz par 20 gadiem ilgāk, vēstīts “Metro“.

Pētījumā konstatēts, ka zema fiziskā aktivitāte, opioīdu lietošana un smēķēšana visvairāk ietekmē dzīves ilgumu, un šie ieradumi bija saistīti ar aptuveni 30–45% lielāku agrākas nāves risku. Tādi ieradumi kā stress, pārmērīga dzeršana, nepareizs uzturs un slikta miega higiēna palielināja nāves risku aptuveni par 20%, taču pozitīvu sociālo attiecību trūkums – par 5%.

Rezultāti tika prezentēti “Nutrition 2023”, Amerikas Uztura biedrības ikgadējā sanāksmē, kas notika Bostonā. Pētījumā tika izmantoti dati no medicīniskajiem ierakstiem un anketām, kas ievākti no 2011. līdz 2019. gadam no 719 147 cilvēkiem, kuri piedalījās programmā.

Astoņi ieradumi, kas varētu palīdzēt dzīvot ilgāk:

nelietot opioīdus;

nesmēķēt;

zems stress;

regulāras fiziskās aktivitātes;

izvairīties no pārmērīgas alkohola lietošanas;

veselīgs uzturs;

pozitīvas sociālās attiecības;

labs miegs.

Tika prognozēts, ka vīrieši, kuriem 40 gadu vecumā ir visi astoņi ieradumi, dzīvos vidēji par 24 gadiem ilgāk nekā vīrieši, kuriem nav neviena no šiem ieradumiem.

Sievietēm visu astoņu veselīga dzīvesveida faktoru ievērošana pusmūžā bija saistīta ar paredzamo 21 papildu dzīves gadu, salīdzinot ar sievietēm, kurām nebija neviena no šiem ieradumiem.

“Mēs bijām patiešām pārsteigti par to, cik daudz var iegūt, ieviešot vienu, divus, trīs vai visus astoņus dzīvesveida faktorus,” sacīja Sjuans Mai Ngujens, Veterānu lietu departamenta veselības zinātnes speciālists un Kārla Ilinoisas Medicīnas koledžas (ASV) ceturtā kursa medicīnas students.

“Mūsu pētījumu rezultāti liecina, ka veselīga dzīvesveida ieviešana ir svarīga gan sabiedrības veselībai, gan personiskajai labklājībai.

“Jo agrāk, jo labāk, bet pat tad, ja jūs veicat tikai nelielas izmaiņas savos 40, 50 vai 60 gados, tas joprojām ir izdevīgi.”