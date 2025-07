Kaspars Melnis Foto: Edijs Pālens/LETA

Juristu biedrība “Tiesiskums.lv” uzsākusi plašu iniciatīvu, lai mēģinātu atgūt, tāsprāt, prettiesiski iekasētos obligātās iepirkuma komponentes (OIK) maksājumus, kurus elektroenerģijas patērētāji Latvijā maksājuši gandrīz divas desmitgades. Klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis šo soli vērtē piesardzīgi pozitīvi, norādot – ja pārkāpumi tiks juridiski pierādīti, valstij būs jārēķinās ar sekām, vēsta Jauns.lv.

Kā TV24 raidījumā “Ziņu TOP” norādīja klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis, viņš uz šo iniciatīvu skatās pozitīvi. “Ja ir bijis pārkāpums no valsts puses un, ja viņi to spēs pierādīt juridiski korekti, tad valstij ir jāatmaksā atpakaļ,” uzslavējot iedzīvotāju vēlmi cīnīties un aizstāvēt savu viedokli, saka Melnis.

To, vai šādas tiesvedības nerada riskus valsts budžetam, ministrs nesteidzas spriest, jo priekšā vēl tāls ceļš līdz lietas izskatīšanai tiesā. “Jāsaprot, kāds ir tas apjoms, būtība un par kādiem periodiem iet runa, jo mēs ziņām, ka ar dažiem uzņēmējiem šos OIK līgumu lauza un dažu uzņēmumu vairs nav. Tad jautājums – no kā piedzīs summas. Tur ir daudz detaļu un nianšu no kā tas būs atkarīgs, bet ar zināmu interesi skatos, kā viņiem šis process ies uz priekšu,” norāda klimata un enerģētikas ministrs.

Iedzīvotāju interese par pretlikumīgi samaksāto līdzekļu atgūšanu bija tik liela, ka, visiem interesentiem Liepājas Latviešu biedrības zālē pat nepietika vietu. Cilvēki gaidot tikšanos ar advokātiem, pie Liepājas Latviešu biedrības nama sāka pulcēties jau stundu pirms tā sākuma.

Ņemot vērā iedzīvotāju lielo interesi, kā arī to, ka ar visiem gribētājiem ierobežotā laika dēļ klātienē sadarbības līgumus nebija iespējams noslēgt, biedrība “Tiesiskums.lv” organizēs līgumu parakstīšanas iespējas novadu centros esošajos advokātu birojos.

Tāpat līgumus būs iespējams parakstīt arī katru trešdienu Pensionāru federācijas birojā Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31, trešajā stāvā 317. kabinetā no pulksten 15.00 – 18.00. Noteikti jāņem līdzi personu apliecinošs dokuments – pase vai ID karte.

Tiek lēsts, ka viena mājsaimniecība vidēji varētu atgūt aptuveni divus tūkstošus eiro, tomēr šī summa var atšķirties gan vadoties pēc konkrētās mājsaimniecības vai uzņēmuma elektroenerģijas rēķiniem, gan arī OIK atgūšanai pieteikušos cilvēku skaita.

Pieteikties OIK atgūšanai līdz šī gada 1. oktobrim var ikviens Latvijas iedzīvotājs vai uzņēmums, kurš no 2005. gada līdz 2023. gadam savos elektroenerģijas rēķinos maksājis par obligātā iepirkuma komponenti jeb OIK. Pieteikties iespējams arī elektroniski, reģistrējoties biedrības mājas lapā https://tiesiskums.lv, un slēdzot līgumus papīra formātā klātienē. Gan reģistrācija sistēmā biedrības mājas lapā, gan līgumu slēgšana papīra formātā ir bez maksas. Tāpat nebūs jāmaksā advokātiem par juridisko palīdzību. Šos izdevumus segs biedrība “Tiesiskums.lv”. Par juridisko palīdzību taisnīgu atlīdzību advokāti saņems tikai un vienīgi no atgūtajiem līdzekļiem.