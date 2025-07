Foto: LETA/Paula Čurkste

Arī otrdien "klasiskās" vasaras vēl nebūs. Laika prognoze







Otrdiena būs mākoņaina ar tikai retu saules staru, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķu prognozes.

Naktī uz otro nedēļas dienu nokrišņu zona turpinās virzību pāri Latvijas teritorijai, un lielākajā valsts daļā rīta pusē jau tie būs mitējušies. Arī nakts stundās dažviet pastāv negaisa iespējamība. Pēc nokrišņiem dažviet sabiezēs migla un dūmaka. Nakts sākumā pūtīs lēns vējš, bet no nakts vidus vietām tas jau pūtīs mēreni no dienvidrietumiem, rietumiem, no rīta Vidzemes piekrastē kļūstot brāzmaināks. Gaisa temperatūra nebūs zemāka par +14…+18 grādiem.

Dienā vietām cauri mākoņu segai izlauzīsies kādi saules stari, un nelieli nokrišņi gaidāmi tikai vietām. Pūšot lēnam līdz mērenam rietumu puses vējam, gaiss iesils līdz +19…+24 grādiem, bet piekrastē – līdz +16…+20 grādiem.

Rīgā lielākoties debesis aizklās mākoņi, bet brīžiem starp tiem pavīdēs arī saule. Dienas gaitā iespējams neliels īslaicīgs lietus. Rietumu puses vējš būs lēns, un termometra stabiņš pakāpsies līdz +20…+22 grādu atzīmei.