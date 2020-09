Foto: EPA/Scanpix/LETA

No pagājušajā diennaktī atklātajiem jaunajiem ar Covid-19 inficētajiem, visvairāk ir reģistrēti Rīgā un Kuldīgas novadā, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Galvaspilsētā reģistrēti 13 jaunie saslimušie un to kopējais skaits sasniedzis 172.

Savukārt Kuldīgas novadā reģistrēti septiņi jauni saslimušie, kopējam skaitam sasniedzot 40 cilvēkus.

Četri jauni inficētie reģistrēti arī Olaines novadā un tur tagad ir 23 ar Covid-19 sasirguši iedzīvotāji. Pa vienam jaunam inficētajam reģistrēts arī Valmierā, Ķekavas, Garkalnes, Engures un Ropažu novados, kā arī dažās pašvaldībās, kurās līdz šim inficēšanās skaits nav pārsniedzis piecu gadījumu robežu un to precīzs skaits netiek atklāts.

11 jaunie inficētie ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, seši – vecumā no 60 līdz 69 gadiem, bet četri ir bērni vecumā līdz deviņiem gadiem. Pa trīs saslimušajiem ir vecuma grupās no 40 līdz 49 gadiem un no 50 līdz 59 gadiem. Divi saslimušie ir vecāki par 70 gadiem, bet viens saslimušais ir vecumā no desmit līdz 19 gadiem.

Jau ziņots, ka pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti kopumā 32 saslimšanas ar Covid-19 gadījumi, bet viena persona, kurai bija apstiprināta inficēšanās ar Covid-19, mirusi, liecina SPKC dati.

Mirusī persona bija vecuma grupā no 80 līdz 85 gadiem. Pēdējās diennakts laikā valstī veikti kopumā 3517 Covid-19 testi, savukārt līdz šim kopumā veikti 315 747 Covid-19 izmeklējumi, saslimušas 1729 personas un 1307 izveseļojušās. Kopumā mirušas 37 personas, kam bijusi apstiprināta inficēšanās ar Covid-19.

Pēdējās diennakts laikā stacionēti septiņi pacienti ar Covid-19. Kopumā stacionāros ārstējas 16 Covid-19 pacienti, no kuriem visi ir ar vidēji smagu slimības gaitu. Līdz šim no stacionāra izrakstīti 227 pacienti, starp kuriem ir gan atlabušie, gan mirušie.

Kuldīgā no 577 Covid-19 siekalu testiem septiņi pozitīvi, tajā skaitā divi Sociālā dienesta darbiniekiem

No pirmdien Kuldīgā nodotajiem un pārbaudītajiem 577 Covid-19 siekalu testiem septiņi bijuši pozitīvi, tajā skaitā divi Sociālā dienesta darbiniekiem, aģentūru LETA informēja Kuldīgas novada pašvaldības Mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Kristīne Duļbinska.

Sociālā dienesta vadītāja Sarmīte Segliņa pastāstīja, ka saņēmusi informāciju no atbildīgajām institūcijām, kā rīkoties šajā situācijā.

Inficētie cilvēki un viens cilvēks, kurš atzīts par tiešo kontaktpersonu, devušies mājās un atradīsies ģimenes ārsta uzraudzībā. Pārējie darbinieki regulāri mērīs temperatūru un sekos līdzi savam veselības stāvoklim.

Iedzīvotāji, kuriem nepieciešama sociālā palīdzība, aicināti iesniegumus sūtīt elektroniski vai atstāt tos sūtījumiem paredzētajā pasta kastē pie ieejas iestādē. Darbinieki ar klientiem sazināsies galvenokārt telefoniski, ja būs nepieciešams apsekojums klātienē, izmantos individuālos aizsarglīdzekļus, sacīja Segliņa.

Duļbinska atgādināja, ka vēl šodien un rīt līdz plkst.22 Kuldīgā, Vakara ielā 6, ir iespējams saņemt un nodot bezmaksas Covid-19 testēšanas komplektus.

Testēšana norisinās pēc brīvprātības principa sadarbībā ar E. Gulbja laboratoriju.

Pašvaldībā uzsver, ka siekalu testēšana ir ātra un efektīva metode, lai noteiktu cilvēkus, kuri var inficēt citus.

Pašvaldības pārstāve sacīja, ka pēc testiem ir ļoti liels pieprasījums, tāpēc gan iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem un iestādēm, kuri vēlas veikt testu, jādodas pakaļ testēšanas komplektiem uz analīžu savākšanas punktu Vakara ielā 6. Analīžu savākšanas punktu iespējams sazvanīt pa tālruni 27025461.

Katrs saņems komplektu, kurā ietilps divas veidlapas, kurās būs jānorāda kontaktinformācija un siekalu parauga noņemšanas laiks. Tāpat ar savu parakstu iedzīvotājam būs jāapliecina sava identitāte un piekrišana noteikumiem, ar kuriem veidlapā varēs iepazīties. Tāpat komplektā būs siekalu trauciņš un iepakojums, kur noņemto materiālu un aizpildītās veidlapas ievietot, skaidroja Duļbinska.

Kā liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati līdz 29.septembra plkst.10 Kuldīgas novadā bija reģistrēti 40 Covid-19 saslimšanas gadījumi.

Lielākā daļa no saslimušajiem ir uzņēmuma “Kuldīgas tekstils” darbinieki un viņu kontaktpersonas. “Kuldīgas tekstils” pagājušajā nedēļā apturēja darbu uz desmit dienām.

Kuldīgas novada pašvaldība ārkārtas domes sēdē nolēma sniegt sociālo palīdzību visiem saslimušajiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri to lūgs.

Tāpat nolēma, ka pašvaldības policija pastiprināti uzraudzīs, lai iedzīvotāji nepulcējas lielā skaitā, ievēro distancēšanās prasības. Tāpat pašvaldība rīkos izglītojošus un informatīvus pasākumus par to, kā izvairīties no inficēšanās ar Covid-19.

Skolēnu vecāku informēšanai otrdien, 29.septembrī, plkst.18 tiešsaistē Kuldīgas kontos “YouTube” un “Facebook” norisināsies digitālā vecāku sapulce ar Kuldīgas novada domes priekšsēdētājas Ingas Bērziņas (JV) un Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) direktores vietnieces Ilonas Liskovas piedalīšanos, sacīja Duļbinska.

Turpmāk par katru kultūras, sporta vai tūrisma pasākumu norisi lems atsevišķi, speciālistiem izvērtējot potenciālos riskus. Nolemts atcelt 3.oktobrī plānoto Zelta rudens gadatirgu, sacīja pašvaldības pārstāve.