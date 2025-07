Ekrānšāviņš no X

Indonēzijas Floresas salā pirmdien izvirdis Levotobi vulkāns, izšaujot pelnus 18 000 metru augstumā. Vulkānam ir divas virsotnes – Perempuana un Lakilaki, kurā noticis izvirdums.

Process ir sācies – Krievijā notiek vēl nepieredzēti protesti. Kremlis to mēģina izmisīgi slēpt

Vulkāna izvirdumu pavadīja skaļš sprādziens un karstas gāzes, pelnu, lavas un iežu lavīnas, kas aizplūda aptuveni piecu kilometru attālumā no krātera, paziņoja Vulkanoloģijas un ģeoloģisko katastrofu seku novēršanas centrs (PVMBG).

Pagaidām nav ziņu, ka izvirdumā būtu cietis kāds cilvēks. Taču izvirdums turpinās un iespējami jauni sprādzieni.

Tramps informējis Japānu un Dienvidkoreju par jaunu tarifu piemērošanu no 1.augusta

1584 metru augstais Levotobi Lakilaki ir aktīvs kopš 2023.gada. 2024.gada novembrī Levotobi Lakilaki izvirdumā gāja bojā desmit cilvēki. Pēdējais lielais izvirdums notika jūnija vidū.

Il vulcano Kawah Ijen, nella Giava Orientale in Indonesia, è noto per la sua "lava" blu elettrico, che in realtà è un fuoco solforico.#Sognando di viaggiare a #CasaLettori pic.twitter.com/N9sjV9l9mz

— Casa Lettori (@CasaLettori) July 7, 2025