Rīgas centrs “stāv” jau kuro dienu. Iedzīvotāji izmisumā aiz bezspēcības pret satiksmes organizāciju: “Tas ir kaut kāds murgs!”

Atbildīgie dienesti un Rīgas dome jau ziemā brīdināja, ka šovasar galvaspilsētā gaidāmi vēl nepieredzēti sastrēgumi. Tomēr laikam retais tikai spēja iedomāties, ka tas būs tik traki, kā tas ir šobrīd.

Arī soctīklos virmo kaislīgas diskusijas par atbildīgo spējām turklāt Dziesmu un deju svētku gadā saplānot satiksmes organizāciju tā, lai visi paspētu tur, kur katram jāpaspēj.

Jau tagad atsevišķi maršruti galvaspilsētā iepriekšējo 30 minūšu vietā prasa vairāk nekā divas stundas, piemēram, LA.LV novēroja, ka 23. maijā brauciens no Jaunmārupes līdz Matīsa ielai apstājās pilnībā jau Spices rajonā uz 50 minūtēm, lai gan parasti šāds maršruts līdz galapunktam prasa pusstundu laika.

Skaidrs, ka šobrīd vienīgais sabiedriskais transportlīdzeklis, kas atstāj iedzīvotājiem cerību pagūt laikus savā mērķī, ir tramvajs, kā arī kājas, velosipēds vai skrejriteņi, jo nu arī motociklisti sāk gausties par to, ka korķi nav izbraucami arī viņiem.

— Olavs Cers (@OlavsCers) May 24, 2023

Tikt centrā no Pārdaugavas ir murgs. Fakts – @RigasDome netiek galā ar satiksmes organizāciju pilsētā! Varbūt ir īstais laiks to godīgi atzīt un pieņemt kardinālus lēmumus? Piemēram, pilnīgs privātā transporta aizliegums centrā un apkārtnē, paliek tikai koplietošanas transports.

— Olavs Cers (@OlavsCers) May 24, 2023

Plānoju no piektdienas pāriet uz līdzīgu režīmu, jo rīt varētu pabeigties apjomīgs tiesas process. Šobrīd režīms ir – pārvietošanās kopā ar lietas materiāliem, un vismaz četras lielās mapes katru dienu izvadāt ar moci vai vilcienu būtu papildus izaicinājums:)

— Olavs Cers (@OlavsCers) May 24, 2023

— Olavs Cers (@OlavsCers) May 24, 2023

Uz Rīgu atbraucu 40 minūtēs. No Pārdaugavas uz Bruņinieku ielu pēros pusotru stundu, jopcik!!!! Kaut kāds nereāls murgs. Beigas, lai paspētu, vel ķēru boltu. 🤬🙄

— Olavs Cers (@OlavsCers) May 24, 2023

— Olavs Cers (@OlavsCers) May 24, 2023

Par to jau runāju – ja nespēj nodrošināt satiksmi visā pilsētā, kamēr dažas ielas remontē, tad šis jautājums jārisina kardināli.

Vakar milzu sastrēgums bija arī virzienā no Ķengaraga uz centru, kavējās arī sabiedriskais transports.

…un viņi visi vakarā brauc arī atpakaļ, kad Pārdaugavā ir tikpat lielas problēmas kā no rīta 🙂

Kādreiz šito risināja, ka uz valdemārenes, no rītiem salika krustojumos mentus ar rācijām, vantenieks ļoti raiti gāja. Vakaros gan bija nīkšana. Bija man kādreiz sods, pusgadu dzīvot tajā pārdaugavā…

Visi zin, kad Rīgas centrs ir ciet ar remontdarbiem, bet tāpat lien ar viegliem autiņiem iekšā! Pa vienam mašīnā ! Plus smagie iet kā tranzītā !!! Murgs !

— Olavs Cers (@OlavsCers) May 24, 2023

Un visu valsts institūciju iznešana no Rīgas uz citu vietu. Man uz ministriju vai kārtējo valsts biroju no otras Latvijas malas nav "jākāto" ar kājām pāri tiltiem. Ir jāciena visi Latvijas iedzīvotāji, ne tikai rīdzinieki. Nemaz "nevelk" uz to jūsu Rīgu tā doties, bet vajag 🙁

— Ineta Butāne (@InetaButane) May 24, 2023