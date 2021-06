Publicitātes foto

Rīgas ostā vairāk mežsaimniecības kravu, uzņēmumi audzē pārkraušanas un uzglabāšanas kapacitāti







Kokrūpniecība ir viena no tām nozarēm, kura 2021. gadā piedzīvo augšupeju. Tas pozitīvi ietekmējis arī lielu daļu šajā sektorā iesaistīto, tostarp uzņēmumus, kuri Rīgas ostā piedāvā pakalpojumus, kas saistīti ar kokmateriālu apstrādi un pārvadājumiem.

“Izaugsmi ietekmē arī eksports uz ASV, jo Eiropas ražotāji pirmajā ceturksnī nosūtījuši par 30% vairāk kokmateriālu kravu kā pērn konkrētajā periodā. Lai gan kokmateriālu cenas ir augušas visā pasaulē, visstraujākais cenu un pieprasījuma kāpums ir vērojams tieši ASV, kur koksnes produkcijas cenas augušas pat trīskārtīgi”, situāciju raksturo Kristaps Klauss, Latvijas Kokrūpniecības federācijas izpilddirektors.

“Pavasaris bijis ļoti aktīvs. Zāģmateriālu un plātņu materiālu apjoms “WT Terminal” ir audzis aptuveni divas reizes”, uzsver Rīgas brīvostā strādājošā uzņēmuma “WT Terminal” valdes loceklis Andis Bunkšis.

“WT Terminal”, kura darbības joma ir stividoru un zāģmateriālu apstrādes pakalpojumu sniegšana, jau vairākus gadus ir viens no augošākajiem uzņēmumiem Rīgas ostā. Palielinoties kokmateriālu pieprasījumam, “WT Terminal” turpina investēt noliktavu paplašināšanā un jaunas kraušanas tehnikas iegādē.

“Šie ir salīdzinoši dārgi materiāli, līdz ar to kraušanas tehnoloģija un uzskaite ir cieši saistīta un nepavisam nav vienkāršs process. Investējam ne vien kraušanas tehnoloģijās, bet arī IT risinājumos, no kuriem tiešā veidā atkarīga precīza kravas uzskaite un nosūtīšana,” skaidro A.Bunkšis.

Jāatzīmē, ka Rīgas brīvostas pārvalde šobrīd Ziemas ostā veic galvenā kuģošanas kanāla tīrīšanas darbus, kas “WT Terminal” turpmāk ļaus piestātnēs uzņemt lielākus kuģus un tātad – arī apkalpot lielākus kravu apjomus.

Meža nozare nodrošina piekto daļu Latvijas eksporta, un nozares uzņēmumi Latvijas tautsaimniecībā veido nozīmīgu ienākumu daļu. Taču, kā norāda nozares organizācijas vadītājs – labie rādītāji, tas ir kopdarba rezultāts. “90 – 95% no tā, kas Latvijā tiek saražots, netiek realizēts Latvijas, bet gan starptautiskajā tirgū, tāpēc ostas un sauszemes pārvadājumi ir ļoti svarīgs faktors,” nobeigumā uzsver K.Klauss.

2021. gada pirmais ceturksnis kokmateriālu segmentā Rīgas ostā vērtējams pozitīvi – pārkrauts 2,56 milj.t. dažādu kokmateriālu kravu, kas ir par 2,9% vairāk nekā pagājušā gada attiecīgajā periodā.