Rīgas centrā darbu sākušas policijas velopatruļas Rīgas pašvaldības policija. Publicitātes foto

Policija par kabatzagļiem pilsētas centrā: Aizturēšanas notiek bieži, bet ļoti reti personām tiek piemērots apcietinājums Ieteikt







Ļaudis sociālajos tīlos steidz ziņot par kabatzagļiem, kuri turpina sirot Rīgas centrā esošajos gājēju tuneļos – 13. janvāra ielā, Raiņa bulvārī, Grēcinieku ielā.

Rīgas pašvaldības policijas galvenā komunikācijas speciāliste Kristīne Kļaveniece portālam LA.LV skaidro, ka šie tuneļi ir iekļauti Rīgas pašvaldības policijas (RPP) darbinieku pastāvīgā patrulēšanas maršrutā. Tiek pievērsta uzmanība gan minētajai problēmai saistībā ar zagļiem tajos, gan uzraudzīta sabiedriskā kārtība gājēju pazemes tuneļos un to apkārtnē.

1.jūlijā sociālajā platformā “Facebook” ar savu stāstu bija dalījusies Liene Bērziņa, kura aicināja uzmanīt savas somas un labāk nēsāt tās uz vēdera, ejot cauri tuneļiem Rīgā.

“Ejot cauri tunelim, gandrīz jau uzkāpjot pa trepēm Vecrīgas pusē (no Stacijas uz kanālu), sajūti, ka it kā Tevi kāds pavelk uz atpakaļu – tu pagriezies un Tev tieši aiz muguras, roku līdz elkonim Tavā mugursomā iebāzis stāv jauns, tumsnējs nelietis, kuram blakus stāv vēl viena tāda pati, tikai sieviešu dzimtas pārstāve un sāk krieviski lamāties ar piecstāvīgajiem tā, it kā mēs būtu mainītās lomās un es mēģinātu apzagt viņus. Viņam nepaveicās, jo sajutu viņa darbošanos, bet tikai noslēdzošajā posmā, kad roka bija somā un maku atvēra, bet nepaspēja paņemt neko – somas atvēršanu gan nejutu, to viņš izdarīja pagalam meistarīgi. “

Liene neizsauca policiju, bet gan brīdināja sabiedrību internetā. Turklāt, savā stāstā norādīja, ka bija cerējusi uz pašvaldības policistu aktīvāku darbību, jo šajos tuneļos ir videonovērošanas kameras.

Rīgas pašvaldības policijas galvenā komunikācijas speciāliste Kristīne Kļaveniece argumentē: “Rīgas pašvaldības policijas (RPP – red.) Videonovērošanas centrs ikdienā sadarbojas ar Valsts policijas (VP – red.) attiecīgās nodaļas operatīvajiem darbiniekiem, abpusēji apmainoties ar informāciju, lai zagļi tiktu aizturēti.

Personas, kuras “profesionāli strādā” šajā jomā, RPP darbiniekiem ir zināmas, un, tikko tiek ievērotas, informācija par viņām tiek sniegta VP. Aizturēšanas notiek bieži, bet ļoti reti personām tiek piemērots apcietinājums. RPP Videonovērošanas centra darbinieki regulāri izsniedz VP kolēģiem video materiālu, kur fiksētas šādas darbības vai mēģinājumi tās veikt. Gadījumos, kad RPP Videonovērošanas centra darbinieki pilsētas videonovērošanas kamerās ievēro zādzības faktu un VP nevar iesaistīties, aizturēšanu veic tuvākā RPP (Centra vai Latgales pārvaldes) patruļa.”

2024. gada laikā Rīgas pašvaldības policijā fiksēti 15 notikumi gan saistībā ar iespējamiem zādzības mēģinājumiem pilsētas gājēju pazemes tuneļos, gan saistībā ar kabatzagļu pulcēšanos gājēju tuneļos. Konstatēts 1 gadījums, kur, iespējamais zaglis nespēja paskaidrot pie sevis konstatēto mantu īpašuma piederību, bet, tā kā cietušais netika sastapts, tad informācija nodota VP.

Kristīne Kļaveniece precizē: ”Lielākoties informācija par šādiem notikumiem tiek saņemta no RPP Operatīvās vadības un drošības uzraudzības pārvaldes Videonovērošanas centra (RPP Videonovērošanas centrs) darbiniekiem, bet atsevišķos gadījumos par šādiem gadījumiem informāciju sniedza arī iedzīvotāji.”

Policija ir jāsauc arī tad, ja neesi apzagts, bet piefiksējis zagļus darbībā, kā Lienes gadījumā. RPP aicina:

– “Situācijā, kad piedzīvots mēģinājums apzagt vai tas ir noticis, aicinām nekavēties un zvanīt uz telefonu 112, jo vainīgās personas vēl varētu atrasties tuvumā.

– Pēc policijas informēšanas jārīkojas atbilstoši policijas darbinieku sniegtajām norādēm konkrētajā situācijā. Papildus jāpievērš apkārt esošo cilvēku uzmanība notiekošajam, ar to panākot papildu drošību un zagļa vēlmi pēc iespējas ātrāk pārtraukt savas darbības.

– Sagaidīt policijas darbiniekus ir būtiski, lai policijas darbiniekiem varētu sniegt nepieciešamo informāciju, atpazīt vainīgos un sniegt iesniegumu par zādzību. Ja zādzība konstatēta tikai pēc kāda laika, tad būtiski informēt policiju 112 un pēc viņu norādījumiem doties uz tuvāko policijas pārvaldi iesniegt iesniegumu.