Edgars Rinkēvičs Foto: Zane Bitere/LETA

Rinkēvičs: Drošības situācija reģionā saistībā ar notikumiem ap Ukrainu joprojām ir saspringta







Drošības situācija reģionā saistībā ar notikumiem ap Ukrainu joprojām ir saspringta, žurnālistiem preses konferencē pēc valdības sēdes sacīja ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV).

Ministrs atzīmēja, ka šodien pieņemtais Krievijas Valsts domes aicinājums Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam atzīt par suverēnām valstīm tā saucamās Doņeckas un Luganskas republikas ir absolūti nepieņemams. Rinkēviča ieskatā, tas varētu būt kārtējais solis, lai testētu gan Rietumu vienotību, gan Ukrainu.

“Tas ir nepieņemami arī no starptautisko tiesību viedokļa. Mēs to nosodām. Ja tiešām sekos arī noteiktas darbības no Krievijas izpildvaras, tad neapšaubāmi jārunā par attiecīgu sankciju iedarbināšanu, līdzīgi kā tas notika Krimas gadījumā. Patlaban nepamet sajūta, ka zināmā mērā atkārtojas astoņus gadus veci notikumi – bija “zaļie vīriņi”, tad “Krimas Republika”, kas pēkšņi lūdza to uzņemt Krievijas sastāvā. Mēs ļoti rūpīgi vērojam notikumus,” sacīja Rinkēvičs, uzsverot, ka Latvija gan Eiropas Savienībā, gan NATO aicinās uz aktīvu rīcību gadījumā, ja Krievija tiešām oficiāli pasludinās Doņecku un Lugansku par neatkarīgām valstīm.

Tāpat ārlietu ministrs aicināja valstspiederīgos nedoties uz Ukrainu, lai gan pastāv cerība, ka diplomātiskie centieni vainagosies ar panākumiem un, iespējams, šis ceļojuma brīdinājums nebūs spēkā ilgu laiku. Tomēr Rinkēvičs aicināja cilvēkus izturēties atbildīgi pret šāda veida spriedzi. Viņš akcentēja – ja situācija eskalēsies, tad Latvijas vēstniecībai un Ārlietu ministrijai būs samērā ierobežotas iespējas sniegt atbalstu un palīdzību valstspiederīgajiem, īpaši, ja tiks traucēti sakari, tad tas var būt pavisam neiespējami.

Jautāts, cik aktīvi Latvijas valstspiederīgie izmanto iespēju reģistrēties konsulārajā reģistrā, ministrs atzīmēja, ka līdz šim brīdim to ir paveikuši 50 cilvēki, tomēr augsta aktivitāte netiek novērota. Ministrs pieļāva, ka cilvēki, iespējams, īsti netic tam, ka varētu notikt kaut kas slikts. Viņš arī atzīmēja, ka pēc Latvijas nacionālās lidsabiedrības “airBaltic” informācijas, šajā nedēļā valstspiederīgie reģistrē biļetes atpakaļceļam uz Latviju un rezervāciju apjoms ir strauji audzis.

LETA jau rakstīja, ka Krievijas Valsts dome otrdien apstiprinājusi deklarāciju ar aicinājumu prezidentam Putinam atzīt Maskavas atbalstīto kaujinieku bandu pašpasludinātās republikas Ukrainas austrumos. Par komunistu iesniegto dokumentu balsoja 351 deputāts, 16 balsoja pret, bet viens atturējās.

Tajā pašā laikā deputāti izskatīja citu līdzīgu dokumentu, kuru bija ierosinājusi valdošā partija “Vienotā Krievija” un kurš paredzēja, ka pirms vēršanās pie prezidenta parlaments konsultēsies ar Ārlietu ministriju.

Taču par šo dokumentu balsoja tikai 310 deputāti, un tādējādi komunistu ierosinātā deklarācija par tā dēvēto Doņeckas un Luganska republiku atzīšanu tiks Putinam nosūtīta nekavējoties.

2014.gadā pēc Ukrainai piederošās Krimas pussalas okupācijas un tai sekojošās aneksijas Krievija iebruka arī Ukrainas kontinentālajā daļā, okupējot plašas teritorijas Donbasā.

Okupētās teritorijas joprojām kontrolē Krievijas apbruņotās un finansētās kaujinieku bandas.