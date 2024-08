Rolšteins: Negribas būt pesimistiskam, bet valsts pārvaldē ir diezgan dziļa krīze Ieteikt







“Negribas būt tādam negatīvam vai pesimistiskam, bet, es domāju, valsts pārvaldē, it īpaši politikā, ir diezgan dziļa krīze – ideju, cilvēku, es pat teiktu arī budžeta krīze,” TV24 raidījumā “Preses klubs” sacīja komponists Kaspars Rolšteins.

“Valsts finansējums ir novedis pie tā, ka partijām plus mīnus nauda ir tik, cik ir. Kad to piešķīra, bija, manuprāt, ideālistiski noskaņoti cilvēki, domāja, ka nu būs pētījumi, politiķi būs daudz kompetentāki… Dzīvē tā nenotiek – tieši pretēji.

Es nezinu, cik partijas investē naudu izpētē un kaut kādā tāda veida attīstībā, es domāju, ka gandrīz neko. Līdz ar to kompetencei nav no kurienes rasties pašā sistēmā. Cilvēkus iesaistīt no ārpuses – tomēr tas rezervistu soliņš ir diezgan īss, no otras puses, politiķu profesija ir diezgan demonizēta un nepārāk seksīga, lai ieinteresētu cilvēkus kaut ko sasniegt.

Līdz ar to mēs te apspriežam tēmas, kā budžetā kaut kas kaut ko apēdīs vai neapēdīs tādā primitīva populisma, ne pat reklāmiski labi nostrādāta populisma līmenī, bet tikai absolūti tāda pusdebila populisma līmenī,” skarbs ir Rolšteins.