Romāns Meļņiks: Kā jums patīk FM lēmums par gaidāmo nodokļu reformu plašāku sabiedrību informēt pavisam drīz pēc vēlēšanām?

Foto: Edijs Pālens/LETA

27. maijā, vien 12 dienas pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām Tieslietu ministrija oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis Latvijas Republikas vārdā atvainojās uz Eiropas parlamentu atkārtoti kandidējošajam kādreizējam Rīgas mēram Nilam Ušakovam. Par “sagādātajām neērtībām, ciešanām un pārdzīvojumiem nepamatota kriminālprocesa dēļ”.

Zīmīgi, ka Rīgas pilsētas tiesas spriedums ar kuru Ušakovs attaisnots par aizliegtas videonovērošanas ierīces glabāšanu stājās spēkā pērnā gada decembra sākumā, tātad līdz šim brīdim ministrijai bija pietiekami daudz laika, lai atvainotos, taču tā izvēlējās to darīt tieši priekšvēlēšanu kampaņas pēdējā brīdī. Kā tā?! Tā nav slēptā politiskā reklāma no valsts puses? KNAB teiks, ka nē? Ko gan citu no viņiem šādā situācijā var gaidīt, vai ne?

Teiksiet, ka tāda atvainošanās neko daudz neietekmē, jo diez viņa vēlētāji lasa to oficiālo izdevumu? Bet vai tad visu ziņu pirmavotus kāds mūslaikos meklē? Ušakova vēlētājiem pietiks ar atstāstiem un pārstāstiem, ka viņš, redz, ne tikai valsti vinnējis tiesā, bet arī valsts viņam atvainojusies. “Klusais telefons” tādos brīžos strādā nevainojami. Un šī mazliet vairāk nekā nedēļa ir tieši īstais brīdis, kad tie, kam vajag, šādu ziņu gan ievēro, gan līdz vēlēšanām atceras.

Ja Rīgas eksmēra panākumi gaidāmajās vēlēšanās būs labāki par vēl pirms nedēļas un iepriekš veiktajām aptaujām, tam viens no iemesliem noteikti būs jau pieminētā “priekšvēlēšanu atvainošanās”. Ušakovam būs pamats teikt paldies par to ”Jaunās Vienotības” pārstāvjiem valdībā.

Un kā jums patīk Finanšu ministrijas lēmums par gaidāmo nodokļu reformu plašāku sabiedrību informēt pavisam drīz pēc vēlēšanām? Skaidrs, ka Jauno Vienotību pārstāvošajiem finanšu ministram un premjerei itin nemaz negribētos ar sliktiem vēstījumiem sagraut partijas biedru izredzes vēlēšanās. Jo, ja reiz šādi rīkojas, tad skaidrs, ka nekas labs no tās reformas nav sagaidāms. Vismaz nodokļu maksātājiem, šo redzot, noteikti rodas tāds iespaids.

Un, protams, rodas iespaids, ka politiķi ir negodīgi, šādi rīkojoties. Kāpēc nevar runāt skaidru valodu savlaicīgi? Cilvēki nesaprastu, ka situācija pasaulē nav viegla, ka globālā ekonomikas attīstības bremzēšanās tieši ietekmē arī mūsu valsti utt? Laikam jau baidās, ka nesapratīs. Proti, baidās, ka paši nepratīs tā paskaidrot un pamatot nepopulāros soļus, lai cilvēki noticētu, ka viss ir pārdomāti, valsts un sabiedrības kopējās interesēs. Un laikam jau nekāda valsts tēriņu apcirpšana, kā krīzē pirms padsmit gadiem, šoreiz nav ieplānota.

Jebkurā gadījumā tas, ka valsts pārstāvji svarīgus lēmumus tīši vai it kā netīšām salāgo ar vēlēšanu laiku, nerada labu iespaidu par politisko kultūru. Skaidrs, ka pirmsvēlēšanu laikā ierasta lieta ir lielīties ar paveikto, uzsvērt katram savas priekšrocības pār konkurentiem, taču, ja veic šādas piespēles politiskajiem pretiniekiem vai slēpj no vēlētājiem patiesos plānus, tad tiešām ar bēdīgi slavenā ekspremjera Kariņa vārdiem jāsaka: “Draugi, nav labi!”