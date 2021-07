Koka dzīvojamais komplekss “Mjosas tornis” Foto no vietnes World Construction Network

Pēdējā laikā koka ēku būvniecības rekordi tiek pārspēti viens pēc otra







Andris Ozoliņš, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Lai cilvēce neiesnaustos, tai ik pa laikam vajag jaunu attīstības vektoru. Tā ir arī celtniecībā.

Ja konkrētos gadsimtos izdalītu kādu vienu, konkrētu dominējošu celtniecības materiālu, tad 19. gadsimts būtu tērauda konstrukciju gadsimts, 20. gadsimts – betona valdīšanas laiks, bet 21. gadsimts, ticamākais, kļūs par koka konstrukciju un koksnes tehnoloģiskās izmantošanas gadsimtu.

Šobrīd koka būvniecība attīstītajās valstīs jau ir stabila tendence. Piemēram, Zviedrijā koka māju īpatsvars kopējā būvapjomā sasniedz ap 78%, līdzīga proporcija saglabājas arī pārējā Skandināvijā.

Eiropā kopējā platība namiem, kas tika komplektēti no cieto šķirņu koku paneļiem, sasniegusi miljonu kvadrātmetru.

Latvijā vēl tikai plāno noteikt normu, ka 20% no būvmateriāla publiskajās ēkās jābūt no koka, bet Francijā nolemts, ka koka īpatsvaram būvēs jāsasniedz 50%.

Pēdējā laikā koka ēku būvniecības rekordi tiek pārspēti viens pēc otra. Tomēr nosacītai koka ēkai 100% nevajag būt no koka. Ēkas pamati un kodols (lifta šahta, komunikācijas utt.) bieži ir no dzelzsbetona, sienas un pārsegumi no koka.

Neafišētās vispasaules būvsacīkstes “kurš uzbūvēs augstāko koka ēku?” sākās 2014. gadā, kad pasaules augstākās koka dzīvojamās ēkas titulu ieguva māja “Tree” Norvēģijas pilsētā Bergenā.

Rekords spēja noturēties četrus gadus, jo 2018. gadā augstākā koka ēka tika uzcelta Vankūverā (Kanāda), Britu Kolumbijas Universitāte atklāja 53 metrus augstu studentu viesnīcu.

Norvēģi nepadevās un 2019. gadā Brumundālā atklāja jaunu pasaules augstāko koka dzīvojamo kompleksu “Mjosas tornis” 85,4 metru augstumā.

Paredzams, ka rekordu birums nebeigsies. Plānots, ka jau 2022. gada pavasarī augstākā koka ēka atradīsies ASV Viskonsinas štata Milvokos, kur sāksies jauna 25 stāvu dzīvojamā kompleksa “Ascent” būvdarbi.

Tās augstums pēc būvniecības pabeigšanas sasniegs 86,6 metrus. Lai arī ēka tika projektēta 23 stāvus augsta, projektu papildināja ar vēl diviem stāviem, lai labotu pasaules rekordu.

Koka debesskrāpī tiks izbūvēti 259 elitāri dzīvokļi, kuru interjeru bagātinās masīvkoka kolonnas.

Tomēr pats ambiciozākais koka ēkas projekts plānots Japānā, Tokijas darījumu centrā Marunouti, ar 350 metru augsta 70 stāvu koka debesskrāpja uzcelšanu kompānija “Sumitomo Forestry” gatavojās atzīmēt savas pastāvēšanas simtgadi.

Lai ēku padarītu izturīgāku pret zemestrīcēm, to nostiprinās ar tērauda konstrukcijām. Izrēķināts, ka ēkas uzcelšanai vajadzēs 185 tūkstošus kubikmetru koka, to pabeigt plānots 2041. gadā.

Publikācija sagatavota ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu

Par publikācijas saturu atbild AS “LATVIJAS MEDIJI”.