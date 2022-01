Sandis Jansons Foto: Zane Bitere/LETA

"Sadales tīkla" vadītājs: Uzņēmuma tarifi būtu jāreformē







AS “Sadales tīkla” tarifi būtu jāreformē, pirmdien intervijā TV3 raidījumam “900 sekundes” sacīja “Sadales tīkla” valdes priekšsēdētājs Sandis Jansons.

Viņš norādīja, ka šobrīd “Sadales tīkla” tarifu veido maksa par pārvadīto elektroenerģiju un maksa par pieslēguma nodrošināšanu, kas nav īsti pareizi.

“Patlaban “Sadales tīkla” tarifs sastāv no pārvadītās elektroenerģijas un no pieslēguma maksas, kas īstenībā nav pareizi, jo mēs esam tāda kā komūna, pie kuras var pieslēgties, patērēt, ražot, iedot atpakaļ tīklā. (..) Cilvēki aizvien vairāk un vairāk domā par elektroenerģijas ražošanu, līdz ar to mūsu tarifs ir jāreformē,” teica Jansons, piebilstot, ka izmaiņas kompānijas tarifos noteikti nav gaidāmas šā gada sākumā, bet, iespējams, gada beigās.

Vienlaikus Jansons arī atzīmēja, pat, ja kompānija strādās pie tarifu izmaiņām, tās vairāk būs konceptuālas izmaiņas – ne tik daudz naudas ziņā, kā principa ziņā.

Savukārt, runājot par to, cik ilgi varētu saglabāties augstās elektroenerģijas cenas, “Sadales tīkla” valdes priekšsēdētājs minēja, ka pavasarī līdz ar apkures sezonas beigām cenai vajadzētu kristies. “Skaidrs, ka tik augstas tās visu laiku nebūs, kaut kur tam kritienam ir jābūt. Atliek gaidīt,” teica Jansons.

Jau vēstīts, ka valsts atbalsta mehānisma ietvaros maksa par elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumiem, kas saņemti laika posmā no 2021.gada 1.decembra līdz 2022.gada 30.aprīlim, samazināta par 50%.

“Sadales tīkls” ir valstij piederošajā “Latvenergo” koncernā ietilpstošs elektrotīkla uzturētājs un attīstītājs Latvijā. Kompānija nodrošina sadales elektrotīklu ekspluatāciju, atjaunošanu un plānveida attīstību, elektroenerģijas izlietošanas uzraudzību, zudumu samazināšanas pasākumus un elektroenerģijas uzskaiti, kā arī veic jaunu pieslēgumu izveidi.