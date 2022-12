14. Saeimas deputāts Jānis Reirs pēc zvēresta jeb svinīgā solījuma nodošanas Saeimas sēdes laikā. Foto: Paula Čurkste/LETA

Saeimā ministru vietā jauni deputāti Ieteikt







Ināra Egle, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Nākamajā dienā pēc valdības apstiprināšanas ceturtdien notika izmaiņas arī parlamentā, kurā uz ministru pilnvaru laiku valdībā Saeima apstiprināja mandātus 14 jauniem deputātiem, kas bija nākamie kandidātu sarakstā.

Vairākums no viņiem līdz šim bija pašvaldību domju deputāti, bet pieci no jaunajiem parlamentāriešiem – Jānis Reirs, Ingrīda Circene un Ilze Vergina (“JV”), kā arī Normunds Dzintars (NA) un Edgars Putra (“AS”) – parlamentā atgriežas pēc pārtraukuma. Līdz ar jauno deputātu mandātu apstiprināšanu izmaiņas notiks arī vairākās Saeimas komisijās un to skaitliskajā sastāvā.

Vislielākās pārmaiņas būs Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā, no kuras uz valdību aizgāja četri deputāti – šajā komisijā, kuru vadīja jaunais zemkopības ministrs Didzis Šmits (“AS”), būs jāizraugās jauns komisijas priekšsēdētājs un viņa vietnieks. Iepriekšējā vienošanās paredz, ka komisijas priekšsēdētāja amats pienākas “Apvienotajam sarakstam”, kuru komisijā tagad pārstāvēs Ieva Brante.

Nacionālās drošības komisijā, kuru vadīja aizsardzības ministre Ināra Mūrniece (NA), turpmāk no Nacionālās apvienības būs Jānis Dombrava.

Vēl nav zināms, vai viņi varētu kandidēt arī uz komisiju priekšsēžu amatiem.

Zināms, ka pēc nedēļas plānots veikt vēl vairākas izmaiņas komisiju sastāvā. Budžeta un finanšu komisijas vadību no jaunās izglītības un zinātnes ministres Andas Čakšas (“JV”) varētu pārņemt bijušais finanšu ministrs Jānis Reirs (“JV”).

“Jaunās Vienotības” frakcijā ar tā saukto “mīksto mandātu” būs J. Reirs, I. Circene, I. Vergina, Edmunds Jurēvics, Gatis Liepiņš, Atis Labucis un Viktorija Baire. Nacionālās apvienības frakcijā tagad strādās N. Dzintars, Ģirts Lapiņš, Jurģis Klotiņš un Arnolds Jātnieks.

“Apvienotā saraksta” frakcijā ministru vietā mandāti apstiprināti E. Putram, Andrejam Svilānam un I. Brantei. Pēc deputātu maiņas parlamentā tāda notiks arī vairākās pašvaldībās. Trīs no ievēlētajiem – I. Brante, E. Jurēvics un J. Klotiņš – līdz šim strādāja Rīgas domē.

A. Jātnieks bija ievēlēts Bauskas novada domē, bet iepriekšējā sasaukumā bija šīs pašvaldības vadītājs. Savukārt Ķekavas novada deputāte V. Baire iepriekš bija Ķekavas novada priekšsēdētāja. I. Vergina pirms mandāta apstiprināšanas Saeimā bija Smiltenes novada deputāte, E. Putra – Dienvidkurzemes novada deputāts, Andrejs Svilāns, kurš vienīgais izmantoja iespēju deputāta zvērestu teikt latgaliski, – Salaspils novada deputāts.