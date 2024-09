Saeimas deputāte: “Nodokļu maksātāji nav slaucamas govis!” Ieteikt







“Tas ir mūsu īpašums, tā ir sabiedrības, nodokļu maksātāju nauda,” savu viedokli saistībā ar “airBaltic” TV24 raidījumā “Ziņu TOP” pauž Saeimas deputāte Aiva Vīksna.

Deputāte skaidri norāda, ka atbildīgo ierēdņu komunikācija par “airBalic” šobrīd ir nepieņemama: “Nodokļu maksātāji nav slaucamas govis! Viņi ir pelnījuši cieņpilnu attieksmi, jo bez nodokļu maksātājiem neveidojas budžets.”

Viņa akcentē, ka šādas pieejas ne tikai kaitē konkrētu uzņēmumu reputācijai, bet arī iedragā sabiedrības uzticību valsts pārvaldei kopumā.

Deputāte arī pauž bažas par valdības pieņemto lēmumu skaidrību un atbildību, īpaši izceļot, ka: “Mums nav tiesības uzzināt, kas notiek”. Tas rada neskaidrību un neuzticēšanos. Vīksna kritizē to, ka nav izveidots konkrēts plāns, kā valsts atgūs ieguldījumus uzņēmumos, kur zaudējumi ir uzkrājušies gadiem ilgi.

Vīksna uzskata, ka valdes un padomes atbildība šādos gadījumos ir jāvērtē stingri un rūpīgi, un ka sabiedrībai ir tiesības zināt, kā tiks izmantoti un atgūti tās ieguldījumi.

Aiva Vīksna skaidri norāda, ka pašreizējā situācija prasa ne tikai komunikācijas uzlabošanu, bet arī dziļākas pārvaldības reformas, lai nodrošinātu valsts līdzekļu efektīvu un caurskatāmu izmantošanu.

Jau vēstīts, ka valdība piektdien, 30.augustā, slēgtajā daļā vienojās, ka valstij pēc “airBaltic” akciju sākotnējā publiskajā piedāvājumā (IPO) kompānijas kapitālā jāsaglabā vismaz 25% plus viena akcija.

Gatavojoties IPO, “airBaltic” pamatkapitālu samazinās par 571,293 miljoniem eiro, kā arī vienkāršos esošo uzņēmuma akciju struktūru. Pamatkapitāla samazināšanas noteikumos teikts, ka “airBaltic” pamatkapitāls pēc samazināšanas būs 25,179 miljoni eiro.

“airBaltic” padomes priekšsēdētājs Klāvs Vasks atzīmēja, ka summa, par kādu tiks samazināts “airBaltic” pamatkapitāls, proti, 571,293 miljoni eiro, izskatās liela, bet kapitāla apmērs nemaina uzņēmuma vērtību. Vasksts informēja, ka “airBaltic” IPO vēlas piesaistīt aptuveni 300 miljonus eiro.

“airBaltic” izpilddirektors Martins Gauss norādīja, ka valsts 29 gados kompānijā ir ieguldījusi 526 miljonus eiro, ko sabiedrība uzskata par “nodokļu maksātāju naudu”, un tas ir pareizi, taču kompānija nodokļos valstij ir samaksājusi vairāk nekā 400 miljonus eiro.

Savukārt Briškens atzīmēja, ka valsts iegūst gan no nomaksātajiem nodokļiem, gan no darbavietām, gan arī no nodrošinātās savienojamības.

“Uzņēmumam, veiksmīgi emitējot akcijas IPO procesā, sagaidām, ka, valstij arī saglabājot mazākuma daļu, uzņēmums būs rentabls un valsts turpinās gūt netiešos ieguvumus un finansiālu ieguvumu, ja kompānija strādās ar peļņu,” norādīja ministrs.

