Krievijas armijas gaisa uzbrukumā Ukrainas pilsētas Harkivas dzīvojamam rajonam otrdienas rītā tika nogalināti vismaz trīs cilvēki, paziņoja Harkivas mērs Ihors Terehovs.

“Plkst.2.51 notika gaisa uzbrukums Harkivai,” Terehovs pavēstīja lietotnē “Telegram”, piebilstot, ka “divi nami tika sagrauti un apmēram 20 namiem nodarīti dažādas smaguma pakāpes postījumi”.

Mērs piebilda, ka glābēji pārmeklē gruvešus un ir apstiprināta trīs cilvēku nāve.

Harkiva atrodas apmēram 30 kilometrus no Krievijas robežas un bieži ir pakļauta Krievijas gaisa uzbrukumiem divarpus gadus ilgušā kara laikā.

Krievijas triecienā Harkivai pirmdien tika nodarīti postījumi padomju laikmeta debesskrāpim “Deržprom”, kas ir kļuvis par uzbrukumos smagi cietušās pilsētas simbolu. Šajā triecienā tika ievainoti vismaz seši cilvēki un tika nodarīti postījumi arī kādai medicīnas iestādei.

Derzhprom… One of the most iconic buildings in Kharkiv.

Fuck russia so much…

I can’t even express the hatred I feel. #RussiaIsATerroristState https://t.co/40r7ipgrKA pic.twitter.com/yQAYDlY9Ct

— Anastasiya Paraskevova (@UkrainianAna) October 28, 2024