Foto; SCANPIX/AFP/LETA

Saistībā ar jaunā koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 izplatību autopārvadājumu ierobežojumi noteikti 47 valstīs, aģentūru LETA informēja Autotransporta direkcijas pārstāve Zane Plone.

Albānijā no 15.marta visas sauszemes robežas ir slēgtas visiem pasažieru pārvadājumiem. Kravu pārvadājumi ir atļauti, bet autovadītājiem tiks veiktas medicīniskās pārbaudes. Robežšķērsošanas punkti Blato un Šepište-Trebište ir slēgti visa veida satiksmei.

Austrijā ir liegta ieceļošana no Itālijas, izņemot ceļotājus, kuri atgriežas savā dzīvesvietā. Kā apliecinājums jāuzrāda aviobiļetes vai citi pierādījumi nokļūšanai galamērķi. Robežas šķērsošana tiek pieļauta arī tad, ja ir darba brauciens vai nopietni medicīniski iemesli. Uz robežas personām tiek veiktas veselības pārbaudes. No 16.marta tiek slēgta gaisa un vilcienu satiksme ar Šveici, Spāniju un Franciju. Turklāt līdz 3.aprīlim atcelti Austrijā noteiktie braukšanas ierobežojumi kravas transportlīdzekļiem ar pilno masu virs 7,5 tonnām sestdienās un svētdienās. Par atbrīvojuma stāšanos spēkā informētas Itālijas un Bavārijas varasiestādes, lai novērstu sastrēgumu veidošanos robežpārejas punktos. Valdība ievieš papildu pasākumus, lai atvieglotu kravas pārvadājumu plūsmu un novērstu sastrēgumu veidošanos. Šie pasākumi ietver pagaidu atkāpes no darba un atpūtas laika uzskaites visiem kravu pārvadājumiem. Atbrīvojumi spēkā no 16.marta līdz 12.aprīlim.

Azerbaidžāna ir atļauti kravu pārvadājumi starp Azerbaidžānu un Irānu, bet pasažieru pārvadājumi tiek ierobežoti.

Baltkrievijā visiem ārvalstu un Baltkrievijas pilsoņiem, kuri ierodas Baltkrievijas teritorijā, tiek veikta pastāvīga pastiprināta sanitārā un epidemioloģiskā kontrole. Savukārt cilvēkiem, kuri ierodas no Ķīnas, Irānas, Itālijas, Dienvidkorejas, Singapūras, Taizemes un Japānas, tiek veiktas pārbaudes (pārbaudes rezultāts ir pieejams 12 stundās). Cilvēki, kuri ierodas no iepriekšminētajām valstīm ar elpceļu slimības simptomiem, tiek izolēti un hospitalizēti. Kravu un pasažieru pārvadājumi nav ierobežoti, bet jāveic veselības pārbaude un jāaizpilda specializēta forma. Sākot ar 19.marta plkst.00.00 valsts noteikusi 43 atpūtas un ēdināšanas punktus, kā arī transporta uzpildes vietas starptautiskajiem autopārvadātājiem, kas tranzītā šķērso Baltkrieviju, lai izvairītos no Covid-19 izplatības.

Beļģijā 17.martā valdība pastiprināja sociālās distancēšanās mērus, tādejādi tiek darba devējiem jānodrošina darbs no mājām. Līdz 5.aprīlim slēgti visi veikali, izņemot aptiekas, pārtikas veikalus un laikrakstu tirdzniecības vietas. Ir atcelti visa veida kultūras un sporta aktivitātes. Starptautiskie kravu pārvadājumi ir atļauti. Vairāki Beļģijā reģistrēti transporta uzņēmumi apturējuši darbību, jo nevar nodrošināt darbinieku sociālo distancēšanos. Beļģijas satiksmes ministrs paziņojis par darba un atpūtas laika uzskaites pagaidu atvieglojumu ieviešanu attiecībā uz autovadītājiem, kuri iesaistīti pārtikas, medikamentu un citu dzīvībai svarīgu preču pārvadāšanā uz veikaliem un aptiekām.

Bulgārijā sākot ar 20.martu noteikts pilnīgs ieceļošanas aizliegums trešo valstu pilsoņiem. Aizliegums neattiecas uz personālu, kas veic kravu pārvadājumus. Bulgārijas teritorijā aizliegta iebraukšana Itālijas, Spānijas, Francijas, Apvienotās Karalistes Vācijas, Nīderlandes un Šveices pilsoņiem. Bulgārijas pilsoņi, kā arī personas, kuras ilgstoši vai pastāvīgi uzturas Bulgārijā, un šo personu ģimenes locekļi, ir atbrīvoti no iepriekšminētā aizlieguma. Ieceļotājiem tiks piemērota 14 dienu karantīna. Kravas transportlīdzekļu vadītājiem ieviests īpašs režīms (oficiālais dekrēts) – Bulgārijas pilsoņiem, kravas transportlīdzekļu vadītājiem, tiek piemērotas prasības par 14 dienu karantīnu, izņemot gadījumus, kad vadītāji atgriežas uz kādu no augstākminētajā sarakstā uzskaitīto valsti. Autovadītājam jāuzturas karantīnā līdz brīdim, kad tiek organizēts nākošais starptautiskais pārvadājums. Turklāt autovadītājiem, kuri ir augstākminētajā sarakstā iekļauto valstu pilsoņi, vai citu valstu pilsoņi, kuri ieradušies Bulgārijā no sarakstā iekļautajām valstīm, var iekraut un izkraut preces Bulgārijā, bet pēc iekraušanas/iekraušanas operācijas noslēgšanas nekavējoties jāizbrauc no Bulgārijas teritorija. Tranzīta pārvadājumu gadījumā pārvadājums jāveic 24 stundu laikā. Atbilstoši rīkojumam, ko publicējusi Veselības ministrija, uz laiku ir aizliegta iebraukšana un tranzīts kravas transportlīdzekļiem, kas reģistrēti un ierodas no Irānas.

Čehijā no 14.marta plkst.00.01 ir liegta ieceļošana personām no riska valstīm – Ķīnas, Dienvidkorejas, Irānas, Itālijas, Spānijas, Austrijas, Vācijas, Šveices, Zviedrijas, Norvēģijas, Nīderlandes, Beļģijas, Dānijas, Lielbritānijas un Francija (Valstu saraksts var mainīties). Tāpat valstī noteikta robežkontrole ar Vāciju un Austriju ar iespēju pagarināt to līdz 18.martam. Savukārt no 16.marta tiek noteikts ceļošanas aizliegums – Čehijā varēs ieceļot tikai ārzemnieki ar pastāvīgās uzturēšanās atļauju. Tāpat no 16.marta Čehijas pilsoņi un ārzemnieki, kuri uzturas Čehijā vairāk nekā 90 dienas, nevarēs izbraukt no Čehijas teritorijas. Izņēmumi attiecas uz kravas automašīnu šoferiem, pilotiem, autobusu vadītājiem. Darbs tiks turpināts tikai lielākajos robežšķērsošanas punktos. Čehijas Satiksmes ministrija ir piešķīrusi vispārēju braukšanas ierobežojumu atbrīvojumu uz pirmā klases ceļiem kravas transportlīdzekļiem un to kombinācijām ar pilnu masu virs 7,5 tonnām, kā arī kravas transportlīdzekļiem un speciāliem transportlīdzekļiem ar piekabēm, ja mehāniskā transportlīdzekļa pilna masa pārsniedz 3,5 tonnas.

Dānija no 14.marta plkst.12 līdz 13.aprīlim slēgusi robežas. Ārvalstnieku ieceļošana ir ierobežota, tiek ielaisti tie, kuri pastāvīgi dzīvo vai strādā Dānijā un piegādā preces. Ārvalstnieku izceļošanai no Dānijas nav ierobežojumu. Personu tranzīts tiks atļauts, ja varēs pierādīt, ka ir ceļā uz mājām, tas ir savu pilsonības/pastāvīgās mītnes zemi. Kravu pārvadājumi pa autoceļiem, jūru vai dzelzceļu netiek ierobežoti un pastiprināta kontrole nav plānota. Starptautiskie kravu pārvadājumi pa autoceļiem (ieskaitot tranzītu) jāveic, izmantojot konkrētus robežšķērsošanas punktus – Freslēva, Seda vai Kruso. Kruso robežšķērsošanas punkts nav pieejams transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 3,5 tonnas. Kravas transportlīdzekļiem ieteicams izmantot Freslēvas robežšķērsošanas punktu. Robežšķērsošana Padborgā, kā arī citos mazākos punktos ir slēgta. Kravu pārvadājumus var veikt, arī izmantojot “zilo robežu” – tiltu un prāmju satiksmi. Valdība veic arī papildu pasākumus, lai atvieglotu kravas pārvadājumu plūsmu. Šie pasākumi ietver pagaidu atkāpes no darba un atpūtas laika uzskaites, lai nodrošinātu pārtikas un pārtikas preču piegādi.

Francijā no 14.marta ieviesti pasākumi Covid-19 apkarošanai, bet kravu pārvadājumi netiek ierobežoti. Sākot ar 17.marta plkst.12 uz 15 dienām tiek ieviesti jauni pasākumi, lai ierobežotu aktivitātes un publiskus pasākumus Covid-19 epidēmijas apkarošanai. Izsludināta valsts mēroga izolācija. Cilvēkiem tiek pārvietoties tikai ārkārtas gadījumos, lai iegādātos pārtiku vai doties uz darbu. Arī kravas transportlīdzekļu vadītājiem jāuzrāda pārvietošanās dokuments. Uz 30 dienām tiek slēgtas Šengenas zonas robežas (Eiropas Savienības ārējās robežas). Atbilstoši valdības ziņojumam par kravas transportu un loģistiku (tikai franču valodā) valdība oficiāli uzsvēra kravu pārvadājumu un loģistikas nozares nozīmi preču nodrošināšanā.

Grieķijā pasažieru pārvadājumiem slēgtas robežas ar Albāniju un Ziemeļmaķedoniju, apturēti lidojumi uz un no Spānijas un pārtraukti pasažieru pārvadājumis ar kuģiem uz/no Itālijas. Grieķijas pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem joprojām būs atļauts šķērsot robežas no Albānijas un Ziemeļmaķedonijas. Grieķijas ostās vairs netiks pieņemti kruīza kuģi. Aizliegumi neattiecas uz kravu pārvadājumiem, turklāt prāmju satiksme preču pārvadājumiem uz un no Itālijas darbojas ierastajā režīmā. Grieķijas valdība 16.martā paziņoja, ka personām, kas ieceļo Grieķijā no jebkuras citas valsts, 14 dienas jāpavada obligātā karantīnā. Kravas automašīnu vadītāji, kas veic starptautiskus kravas pārvadājumus, ir atbrīvoti no 14 dienu karantīnas noteikumiem.

Gruzijā valdība ir pieņēmusi lēmumu noteikt ierobežojumus ārvalstu pilsoņu ieceļošanai. Ierobežojumi stājas spēkā no 18.marta plkst.00.00 un tie būs spēkā divas nedēļas. Ierobežojumi attiecas uz visiem ārvalstu pilsoņiem, izņemot Gruzijā akreditēto diplomātisko pārstāvniecību un starptautisko organizāciju pārstāvjiem un viņu ģimenes locekļiem, Gruzijas pilsoņu ģimenes locekļiem, neskatoties uz viņu tautību, personām, kuras ierodas Gruzijā humānās palīdzības misijas ietvaros (piemēram ārsti, brīvprātīgie), personām, kurām Gruzijas atbildīgās iestādes ir piešķīrušas bezvalstnieka statusu, personām, kurām ir statusa ziņā neitrāli ceļošanas dokumenti, personām, kurām Gruzijā piešķirts bēgļa statuss, oficiālajām delegācijām, vilcienu un kravas transportlīdzekļu vadītājiem, kuri nodarbojas ar preču pārvadājumiem, kā arī gaisa kuģu apkalpi. Gruzijas valdība norādījusi uz četrām kritiski nozīmīgām jomām, kuras efektīvi jāpārvalda, lai cīnītos ar izaicinājumiem. Viena no jomām ir loģistika un preču pārvaldība.

Horvātijā obligātai karantīnai tiek pakļautas personas, kuras ieceļo no Ķīnas Hubei provinces, Itālijas, Vācijas Heinsbergas rajona, Dienvidkorejas Degu pilsētas un Čeongdo provinces un Irānas. Personām, kuras ieceļo no Ķīnas (izņemot Hubei provinces), Dienvidkorejas (izņemot Degu pilsētu un Čeongdo provinci), Japānas, Singapūras, Francijas, Vācijas (izņemot Heinsbergas rajona), Austrijas, Šveices, Spānijas, Nīderlandes, Zviedrijas un Lielbritānijas, tiks izsniegts lēmums par 14 dienu paškarantīnu. Turklāt īpaši ierobežojumi tiek piemēroti visiem ārvalstu autovadītājiem, kuri ierodas no Itālijas, Ķīnas, Dienvidkorejas, Honkongas, Japānas, Singapūras, Malaizijas, Bahreinas, Irānas, Vācijas, Francijas, Šveices, Spānijas, Austrijas, Lielbritānijas, Nīderlandes, Zviedrijas un Bela Krajina reģiona (Slovēnija), izņemot autovadītājus, kuri šķērso Horvātiju tranzītā, – viņi visi tiks ievietoti obligāta 14 dienu karantīnā. Robežšķērsošanas vietās ārvalstu autovadītāji tiek brīdināti par karantīnas nosacījumiem. Autovadītāji var izvēlēties neiebraukt Horvātijā, lai izvairītos no karantīnas. Robežšķērsošanas vietās veidojas rindas un slēgti vairāki Serbijas un Horvātijas robežšķērsošanas punkti.

Igaunija ievieš ierobežojumus un liegumus robežas šķērsošanā no 17.marta. Latvijas valstspiederīgie varēs šķērsot Igauniju tranzītā uz Latviju, ja nebūs Covid-19 saslimšanas simptomu.

Īrijā valdība ir izdevusi īpašus ieteikumus ceļotājiem, tajā skaitā 14 dienu pārvietošanās ierobežošanu tiem, kuri ieceļo Īrijā un ir bijuši skartajos pasaules reģionos. Kravu pārvadājumi ir atbrīvoti. Valdība publicēja norādes preču piegādes ķēžu darbiniekiem. Uzņēmums “Seatruck Ferries” apturējis pasažieru pārvadājumus, tai skaitā kravas transportlīdzekļu vadītāju pārvadājumus. Kravas transportlīdzekļu un to sastāvu pārvadājumi tiek turpināti ar nosacījumu, ka transportlīdzekļa apkalpojošais personāls nekāpj uz kuģa klāja.

Itālija 11.martā, paziņoja par jaunu karantīnas politiku, ieviešot stingrus pasākumus, lai pēc iespējas ierobežotu aktivitātes un publiskus pasākumus. Jaunie pasākumi ilgs divas nedēļas. 17.martā tika ieviesta jauna apliecinājuma forma, kurā formas aizpildītājs norāda, ka nav pakļauts karantīnas prasībām. Kontroles institūcijas pieņem tikai izdrukātus un parakstītus oriģinālus paīra formātā. 18.martā Itālijas Transporta ministrija publicēja dekrētu, kurš nosaka personām, kuras iebrauc valstī, tiek noteikta 14 dienu karantīna. Karantīnas nosacījumi neattiecas uz transporta nozares darbiniekiem, kuri nogādā preces Itālijā vai veic tranzīta pārvadājumus ar nosacījumu, ka Itālija tiek pamesta 72 stundu laikā. Stingri ierobežoti pasažieru pārvadājumi uz Sicīliju un Sardīniju. Kravu pārvadājumi ir atļauti, taču atsevišķās situācijās transportlīdzekļa autovadītājam jāuzrāda aizpildīts sertifikāts. No 15. līdz 22.martam daļēji atcelti braukšanas ierobežojumi kravas transportlīdzekļiem.

Kazahstānā 18.martā stājas spēkā rīkojums, kas nosaka, ka kravas transportlīdzekļu vadītājus bez 14 dienu karantīnas Kazahstānas teritorijā netiek ielaisti. Pārvadātājiem, lai noslēgtu pārvadājuma operāciju Kazahstānas teritorijā, jāatrod Kazahstānā reģistrēts sadarbības partneris, lai nodrošinātu vai nu transportlīdzekļa vadītāju – Kazahstānas iedzīvotāju, vai arī piekabe/puspiekabe jānodod Kazahstānā reģistrētam vilcējam. No 19.marta plkst.00.00 Nursultanā un Almati tiek noteikts karantīnas režīms, bet no 22.marta Almati tiks slēgta pilnībā. Pārtikas piegāde tiks nodrošināta, izmantojot “zaļos” koridorus, ievērojot stingrus sanitāros noteikumus. Iebraukšanas un izbraukšanas aizliegums pilsētās neattieksies uz kravas transportlīdzekļu vadītājiem. No 16.marta, uz vienu mēnesi valsts prezidents izsludināja ārkārtas stāvokli. Aizliegti pasažieru pārvadājumi ar autotransportu (iebraukšana un izbraukšana). Liegta privātpersonu ieceļošana valstī. Robežkontroles punktos veidojas kravas transportlīdzekļu rindas. Autovadītājiem, robežšķērsošanas vietās, jāievēro medicīniskās pārbaudes prasības.

Kiprā no 13.marta līdz 30.aprīlim ir liegta ieceļošana ārvalstniekiem, izņemot Kiprā pastāvīgi dzīvojošos vai strādājošos.

Kirgizstānā liegta ieceļošana valstī personām, kuras pēdējo 20 dienu laikā apmeklējušas Ķīnu, Japānu, Dienvidkoreju, Irānu vai Itāliju.

Kosovā no 16.marta plkst.12 uz nenoteiktu laiku pastiprināta robežkontrole, lai ierobežotu vīrusa izplatību; personām var tikt liegta ieceļošana valstī, ja vien ieceļošana mērķis nav būtisks un neatliekams, piemēram, personas pastāvīgi dzīvo vai strādā Kosovā. Kravu pārvadājumi netiek ierobežoti.

Krievijā uz laiku no 18.marta līdz 1.maijam ierobežo ārvalstu pilsoņu un nepilsoņu ieceļošanu. Iebraukšanas ierobežojumi neattieksies uz autovadītājiem, kuri veic starptautiskos pārvadājumus, lidmašīnu, kuģu/laivu un starptautisko dzelzceļa sastāvu apkalpes locekļiem, oficiālo delegāciju locekļiem, diplomātisko vīzu īpašniekiem, kā arī civilo vīzu īpašniekiem, kas izsniegtas saistībā ar tuvinieka nāvi. Pašreizējā pavēle nosaka vienotu pieeju Krievijas robežas šķērsošanai un aizstāj citus normatīvos aktus.

Lielbritānijā 17.martā valdība ir veikusi jaunus pasākumus, kas ietver rekomendāciju Lielbritānijas pilsoņu atcelt visus starptautiskos ceļojumus. Ceļojumu rekomendācijas nav attiecināmas uz starptautiskiem un vietējiem kravu pārvadājumiem. Tādējādi Apvienotajā Karalistē kravu pārvadājumi turpinās bez papildu ierobežojumiem. Apvienotās Karalistes Transporta departaments ir publicējis norādes par Covid-19 un kravas pārvadājumiem.

Lietuvā no 16.marta noteikta divu nedēļu karantīna. Valstī tiks ielaisti tikai un vienīgi tie ārvalstu pilsoņi, kuriem ir oficiāla uzturēšanās vai darba atļauja Lietuvā. Starptautiskie kravu pārvadājumi ir atļauti. Lietuvā darbosies robežkontroles punkti Kalvarija-Budziško, Saloči-Grenctāle, Būtiņģe-Rucava, Medininki-Kamennij Log, Raigarda-Privalka, Kibarti-Černiševska, Panemune-Sovetska, Šalčininki-Beņakoņi, kā arī Viļņa, Kauņa, Kauņas lidosta un Klaipēdas osta.

Luksemburgā izsludināts ārkārtas stāvoklis. Kravu pārvadājumi netiek ierobežoti. Robežkontroles punktos iespējams paaugstināts gaidīšanas laiks. No 19.marta līdz 17.aprīlim tiek ieviestas pagaidu atkāpes no ES regulas prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti – nedēļā kopējais braukšanas laiks nedrīkst pārsniegt 60 stundas, kopējais braukšanas laiks divās secīgās nedēļās nedrīkst pārsniegt 96 stundas un iknedēļas atpūtas periodu var atlikt uz laiku, kas lielāks par sešiem secīgiem 24 stundu periodiem.

Maltā atcelti ienākoši un izejošie avioreisi un apturēta kuģu satiksme no Itālijas. Personām, kuras ierodas Maltā, 14 dienas jāpavada karantīnā. Karantīnas nosacījumi neattiecas uz kravu pārvadājumiem. “Ro-ro” tipa prāmju satiksme kravu pārvadājumiem tiek nodrošināta normālā režīmā.

Marokā no 15.marta plkst.20 slēgtas gaisa, jūras un sauszemes robežas. Starptautiskie kravu pārvadājumi netiek ierobežoti.

Melnkalnē liegta ieceļošana personām, kuras apmeklējušas Ķīnu, Irānu, Itāliju, Dienvidkoreju. Uz laiku šķērsošanai slēgta valsts robeža ar Albāniju, Horvātiju, Serbiju, Bosniju un Hercegovinu. Tāpat aizliegts izbraukt no Melnkalnes uz Franciju, Vāciju, Šveici un Dāniju. Valstī noteikta sanitārā uzraudzība visiem ceļotājiem, kuri ieradušies no Francijas, Vācijas, Šveices, Dānijas un Slovēnijas. Turklāt līdz 2.aprīlim aizliegta kuģu un jahtu iebraukšana Baras, Budvas, Kotoras, Kumbor-Portonovias, Tivatas un Zelenikas ostās.

Moldovā no 17.marta līdz 31.martam aizliegta jebkāda veida ieceļošana ārvalstniekiem (arī pa zemes ceļiem), izņemot personas kuriem Moldovā ir pastāvīgā dzīvesvieta vai uzturēšanās atļauja. No 17.marta plkst.00.00 tiek slēgta pasažieru aviosatiksme no/uz Moldovu ar visām valstīm. Personām, kuras ieceļo Moldovā, nepieciešams aizpildīt epidemioloģiskās anketas, kas paredz personas apņemšanos veikt obligātu 14 dienu paškarantīnu. Moldovā darbu turpina 17 robežkontroles punkti.

Mongolijā līdz 31.martam liegta ārvalstu, trešo valstu pilsoņu un nepilsoņu ieceļošana, līdz 28.martam pārtraukta gaisa satiksme un starptautisko vilcienu kustība ar Krieviju, Kazahstānu un Turciju. Starptautiskie kravu pārvadājumi ir atļauti un nacionālie kravu un pasažieru pārvadājumi tiek nodrošināti ikdienas režīmā. Mongolijas Valsts ārkārtas situāciju komisija ir ieviesusi papildu pasākumus, kas nosaka, ka visas ārvalstu kravas transportlīdzekļi, kas ierodas Altanbulagas robežšķērsošanas punktā, tiek dezinficēti. Dezinfekciju nodrošina Mongolijas atbildīgās iestādes. Pēc dezinfekcijas policija eskorts kravas transportlīdzekli pavadīs uz muitas kontroles zonu Ulanbatorā, lai veiktu muitošanas formalitātes. Pēc muitošanas operāciju noslēgšanas, ārvalstu kravas transportlīdzekļi tiek lūgti nekavējoties atgriezties Altanbulagas robežšķērsošanas punktā un izbraukt no valsts.

Nīderlandē nav ieviesti stingri karantīnas pasākumi. Vairums darba ņēmēju strādā attālināti. Autovadītājiem tiek rekomendēts lietot individuālās aizsardzības līdzekļus, piemēram, sejas maskas un cimdus. Asociācija veic pārrunas ar valdību, lai nodrošinātu autovadītājus ar sanitārajiem mezgliem, degvielas stacijās izvietotām ēdināšanas vietām u.c. Citas ēdināšanas iestādes ir slēgtas.

Norvēģijā visiem ieceļotājiem, kuri ierodas valstī, izņemot no Zviedrijas un Somijas, 14 dienas jāpavada karantīnā. Uz starptautiskiem kravu pārvadājumiem karantīnas nosacījumi neattiecas, izņemot gadījumus, kad autovadītāju nodarbina Norvēģijā reģistrēts uzņēmums un autovadītājs ticis komandēts uz valsti, kas nav ziemeļvalsts. Norvēģijas Valsts ceļu pārvalde no 13.marta uz 30 dienām piešķir pagaidu atbrīvojumus no darba un atpūtas laika uzskaites prasībām pārvadājumiem, kas saistīti ar zāļu un medicīniskā aprīkojuma pārvadāšanu, aprīkojuma izplatīšanu slimnīcām un citām valsts iestādēm, pārtikas produktu izplatīšanu un ar to saistītās nozares apkalpošanu, degvielas pārvadājumiem, dažādu izejmateriālu pārvadājumiem, dzīvnieku barības un dzīvu dzīvnieku pārvadāšanu, kā arī citu dzīvībai svarīgu preču pārvadāšanu uz veikaliem un aptiekām.

Polijā no 15.marta plkst.00.01 ieviesti ierobežojoši drošības pasākumi – 10 dienas atjaunota robežkontrole, ārvalstniekiem liegta ieceļošana Polijā (izņemot tos, kuri strādā vai pastāvīgi dzīvo valstī; netiek ierobežoti kravu pārvadājumi, uz robežas kravas automašīnas vadītājam ir jāiziet sanitārā kontrole), pārtraukta aviosatiksme un vilcienu satiksme ar ārvalstīm. Starptautiskie kravu pārvadājumi ir atļauti. 18.martā Polijas valdība ievieš pagaidu atkāpes no darba un atpūtas laika uzskaites kravu pārvadājumiem. Karantīnas prasības neattiecas uz profesionāliem transportlīdzekļu vadītājiem, kuri veic kravu un pasažieru pārvadājumus. Robežšķērsošanas punktos notiek veselības pārbaudes. Autovadītājiem, kuru ķermeņa temperatūra pārsniedz 38 grādus, tiek nozīmēta medicīniskā pārbaude noteikts aizliegums veikt turpmāko pārvadājumu. Gadījumā, ja tiek pārvadāta “ārkārtas” krava (medicīniskas preces) (uz pārtikas piegādēm neattiecas), uzņēmumam ir laikus jāsazinās ar Latvijas Valsts robežsardzi, kurai jānodod informācija Polijas Robežsardzei, lai varētu nodrošināt maksimāli ātru robežas šķērsošanu. Polijas Infrastruktūras ministrija no 18.marta līdz 16.aprīlim izsludinājusi atkāpes no ES regulas prasībām par darba un atpūtas laika uzskaiti – ikdienas braukšanas laiks nedrīkst pārsniegt 11 stundas, nedēļā kopējais braukšanas laiks nedrīkst pārsniegt 60 stundas, kopējais braukšanas laiks divās secīgās nedēļās nedrīkst pārsniegt 96 stundas, pēc 5,5 stundu braukšanas transportlīdzekļa vadītājam jāievēro vismaz 45 minūšu pārtraukums un nav paredzētas atkāpes no ikdienas un iknedēļas atpūtas periodu prasībām.

Portugālē kravu pārvadājumi ir atļauti, ievērojot individuālās un kolektīvās aizsardzības principus. Tiek slēgtas Portugāles sauszemes robežas, taču ierobežojums neattiecas uz starptautiskajiem kravu pārvadājumiem, pārrobežu piepilsētu autobusu veiktajiem reisiem un neatliekamās palīdzības transportlīdzekļiem.

Rumānijā no 10.marta līdz 31.martam ir atcelti visi tiešie autobusu reisi un no 12.marta līdz 31.martam vilcienu reisi no/uz Itāliju. Ārvalstnieki, kuri ieceļo no Itālijas, Francijas ziemeļdaļas, Spānijas galvaspilsētas Madrides, Ķīnas, Irānas un Dienvidkorejas, neatkarīgi no transporta veida tiek ievietoti karantīnā vai izolācijā. Slēgti vairāki robežšķērsošanas punkti ar Ungāriju, Ukrainu, Bulgāriju un Moldovu. Veikti papildu pasākumi, lai nodrošinātu, ka visas personas, kuras dodas uz Rumāniju no valstīm, kurās ir vismaz 500 apstiprināti Covid-19 gadījumi, tiks pakļautas karantīnai vai sevis izolēšanai. Neskatoties uz to, ka preču pārvadāšana ir atļauta, iepriekšminētajos pasākumos ietilpst arī autovadītāji, un Rumānijas autopārvadātāju asociācija ir lūgusi Rumānijas varasiestādes apsvērt iespēju autovadītājiem nodrošināt atbrīvojumu no iepriekšminētajiem karantīnas un pašizolācijas noteikumiem.

Serbijā liegta ieceļošana vai tās šķērsošana tranzītā personām, kuras pēdējo 14 dienu laikā apmeklējušas Itāliju, Ķīnu, Dienvidkoreju, Irānu vai Šveici. Starptautiskie kravu pārvadājumi ir atļauti. Tranzīta pārvadājumi jānoslēdz 12 stundu laikā no brīža, kad transportlīdzeklis iebraucis Serbijā. Slēgti 44 robežkontroles punkti.

Slovākijā no 13.marta ieviesti būtiski ceļošanas ierobežojumi: slēgtas visas trīs starptautiskās lidostas, kā arī starptautisko vilcienu un autobusu satiksme (izņemot kravu transportu un preču piegādes). Slovākija norādījusi, ka tiek slēgti mazākie robežšķērsošanas punkti. Noteiktas pagaidu atkāpes no darba un atpūtas laika uzskaites visiem kravu pārvadājumiem.

Slovēnijā, ieceļojot caur robežu ar Itāliju, personām nepieciešams uzrādīt kompetentās iestādes izsniegtu sertifikātu slovēņu, angļu vai itāļu valodā ar apliecinājumu par negatīvu Covid-19 testa rezultātu. Aizliegti starptautiski pasažieru pārvadājumi. Aizliegti tranzīta kravu pārvadājumi ar transportlīdzekļiem, kuru pilna masa ir lielāka par 3,5 tonnām. Atļauti kravu pārvadājumi, kas noslēdzas Slovēnijā, vai tiek pārvadāta humanitārā palīdzība, pasts, medicīnas iekārtas vai zāles. Aizliegti kravu pārvadājumi starp Itāliju un Slovēniju, izņemot pasta sūtījumu, medicīnisko piederumu un aprīkojuma, kas nepieciešams ārkārtas situācijās, dabas katastrofu gadījumos un humānās palīdzības pārvadājumus.

Somijā personām, kuras atgriežas valstī tiks piemērota 14 dienu karantīna. Ienākošo pasažieru pārvadājumi tiek apturēti, izņemot pilsoņus un iedzīvotāju pārvadājumus, kas saistīti ar atgriešanos Somijā. Somijas pilsoņiem un iedzīvotājiem liegta izceļošana uz ārvalstīm. Pasažieru plūsma uz ziemeļu un rietumu robežām ir atļauta, ja tā saistīta ar darbu vai piekļuvi nepieciešamajiem pakalpojumiem. Somijas valdība robežsargiem izstrādājusi instrukcijas ar detalizētām prasībām Šengenas iekšējās un ārējās robežas šķērsošanai.

Spānijā visā valstī ieviesta karantīna, cilvēkiem atļauts pārvietoties tikai ārkārtas gadījumos, lai iegādātos pārtiku un dotos uz un no darba. Vietējie un starptautiskie kravu pārvadājumi ir atļauti, atsevišķām kravām var piešķirt prioritāru statusu. Valdība veic arī papildu pasākumus, lai atvieglotu kravas pārvadājumu plūsmu. Šie pasākumi ietver pagaidu atkāpes no darba un atpūtas laika uzskaites pārvadājumiem riska zonās Spānijā.

Šveicē liegta ieceļošana no Itālijas, izņemot Šveices pilsoņus un ārvalstniekus, kuriem Šveicē ir uzturēšanās atļauja, kuriem jābrauc darba jautājumos, tranzītā vai jānodrošina preču piegādes. Pastiprināta kontrole uz robežām ar Itāliju, Franciju, Vāciju un Austriju. Starptautiskie pasažieru pārvadājumi ir apturēti.

Starptautiskie kravu pārvadājumi un kravu pārvadājumi tranzītā ir atļauti. Tadžikistānā liegta ieceļošana valstī personām, kuras pēdējo 14 dienu laikā apmeklējušas Ķīnu, Dienvidkoreju, Afganistānu, Itāliju vai Irānu. Mazie robežšķērsošanas punkti ir slēgti, satiksme tiek novirzīta uz lielākajiem robežšķērsošanas punktiem.

Tadžikistānā liegta ieceļošana valstī personām, kuras pēdējo 14 dienu laikā apmeklējušas Ķīnu, Dienvidkoreju, Afganistānu, Itāliju vai Irānu.

Turcijā robežšķērsošana liegta personām, kuras ierodas no Itālijas, Vācijas, Francijas, Spānijas, Norvēģijas, Dānijas, Beļģijas, Austrijas, Zviedrijas, Holandes, Ķīnas, Irānas, Irākas, Dienvidkorejas. Kravas transportlīdzekļu vadītāji, kas ierodas no iepriekš minētajām valstīm 14 dienas tiks ievietoti karantīnā, kas nodrošināta robežkontroles punktos. Karantīnas periodā transportlīdzekļa vadītājs nevarēs šķērsot Turcijas robežu. Uz kravu pārvadājumiem ierobežojums neattiecas.

Turkmenistānā sākot ar 17.martu, šķērsojot Uzbekistānas un Turkmenistānā robežu, atbildīgajiem dienestiem jāuzrāda veselības pārbaudes ziņojums. Bez izziņas iebraukšana Turkmenistānā netiks atļauta.

Ukrainā valsts prezidents ir izdevis rīkojumu, kas paredz, ka no 16.marta plkst.00.01 divas nedēļas visiem ārvalstniekiem ir liegta ieceļošana Ukrainā ar lidmašīnu, vilcienu vai automašīnu. Preču pārvadājumi turpināsies. Autovadītājiem tiek mērīta temperatūra, kā arī pārvadātājiem jānodrošina autovadītāji ar medicīniskajiem cimdiem, sejas maskām un roku dezinfekcijas līdzekli.

Ungārijā kravu pārvadājumi ir atļauti atbilstoši norādēm. Preču pārvadājumiem, kas ierodas Ungārijā vai dodas virzienā no Ungārijas, kā arī iesāktiem tranzīta pārvadājumiem, ir atļauts šķērsot valsts robežu un turpināt ceļojumu bez ierobežojumiem. Transportlīdzekļi, kas ierodas no Itālijas, Ķīnas, Dienvidkorejas, Irānas un Izraēlas teritorijām, netiks ielaisti Ungārijā, un jebkurš transportlīdzeklis, kuru vada autovadītājs, kurš nav Ungārijas pilsonis un kurš veic pārvadājumu no Itālijas uz Ungāriju, valstī varēs iebraukt, izmantojot speciālu humanitāro koridoru. Iepriekšminēto koridoru jāizmanto, lai iebrauktu Ungārijas, Horvātijas un Austrijas teritorijā. Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar atbilstošu aizsardzības aprīkojumu (cimdiem, maskām) un dezinfekcijas līdzekli. Kontakts ar vadītāju ir atļauts, tikai ievērojot atbilstošus aizsardzības pasākumus. Pēc katras lietošanas reizes ir jāmaina vienreizējie cimdi. Veicot darbības ar transporta dokumentiem, starp autovadītāju un saņēmēju nedrīkst notikt fizisks kontakts. Autovadītājam nav jāpiedalās iekraušanas operācijās – ieteicams uzturēties transportlīdzekļa salonā. Pēc iekraušanas vadītājam jāpārliecinās, ka krava ir droši nostiprināta. Autovadītājam regulāri jādezinficē instrumentu panelis un aprīkojums, kuram pieskārusies trešā persona. Tranzīta pārvadājumiem jāizmanto atļautie maršruti. Ungārijā tiek nodrošināts pagaidu atbrīvojums, no braukšanas ierobežojumiem, kravas transportlīdzekļiem ar pilno masu virs 7,5tonnām. Uz Ungārijas un Austrijas robežas darbojas trīs robežpunkti starptautiskajai satiksmei.

Uzbekistānā 16.martā pārtraukta gaisa un autoceļu satiksme ar trešajām valstīm. Dzelzceļa pārvadājumi tiks slēgti trīs dienu laikā. Saskaņā ar Uzbekistānas muitas sniegto informāciju ierobežojumi neattiecas uz kravu pārvadājumiem, kas tiek veikti pa autoceļiem, dzelzceļu, jūru, iekšējiem ūdensceļiem un gaisu. Pārvadātājiem jāņem vērā, ka uz Kazahstānas un Uzbekistānas robežas ir apgrūtināta satiksme.

Vācijā no 14.marta noteikti papildu piesardzības pasākumi Covid-19 ierobežošanai. Šobrīd zināms, ka Vācija no 16.marta plkst.8 slēgusi savu robežu ar Franciju, Austriju, Šveici, Luksemburgu un Dāniju. Preču pārrobežu pārvadājumi un pierobežās iedzīvotāju pārvietošana ir atļauta. Ceļotājiem būs aizliegts ieceļot un izceļot caur iepriekšminētajām robežām, ja ceļojumam nav attaisnojoša iemesls. Tas attieksies arī uz cilvēkiem, kuriem ir klīniski saslimšanas simptomi. Kontroles īstenos federālie policijas spēki. Lai atvieglotu situāciju krīzes laikā, Vācijas federālā valdība ir lūgusi federālajām zemēm atsaukt kravas automašīnu braukšanas ierobežojumus sestdienās un svētdienās. Bavārijas, Ziemeļreinas-Vestfālenes, Saksijas un Lejassaksijas zemes ir paziņojušas par sestdienas un svētdienas braukšanas ierobežojumu atsaukšanu kravas automašīnām, kas pārvadā higiēnas preces un pārtikas produktus ar ilgu glabāšanas periodu.

Ziemeļmaķedonijā kravu pārvadājumi ir atļauti.

Zviedrijā: valdība ir veikusi pasākumus, lai nodrošinātu sociālo distancēšanos un novērstu Covid-19 izplatīšanos. Šie pasākumi neietekmē kravas pārvadājumus Zviedrijas iekšienē, uz un no Zviedrijas. 16.martā Zviedrijas transporta aģentūra paziņoja par darba un atpūtas laika uzskaites pagaidu atvieglojumu ieviešanu attiecībā uz kravu autovadītājiem. Izņēmumi spēkā no 16.marta līdz 14.aprīlim un attiecas uz ikdienas atpūtas laiku (minumus 9 stundas), iknedēļas atpūtas laiku (minimums 24 stundas) un braukšanas laiku, ja ik pēc 4,5 stundām tiek nodrošināta atpūta. Izņēmumi spēka 30 dienas no pieņemšanas brīža, ja netiek apdraudēt drošība uz ceļiem.