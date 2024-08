Foto: Ekrānuzņēmums no sociālo mediju platformas “X”

Sākusies panika Krievijas pierobežas reģionos! No Kurskas apgabala evakuēti vairāk nekā 76 000 cilvēku Ieteikt







Ukrainas militārās ofensīvas dēļ no Kurskas apgabala evakuēti vairāk nekā 76 000 cilvēku, ziņo “Meduza” un citi mediji.

Tiek ziņots, ka vairāk nekā 76 000 iedzīvotāju evakuēti no Kurskas apgabala pierobežas rajoniem, kur notiek AFU karaspēka uzbrukumi.

Kurskas apgabala operatīvais štābs uz laiku pārvietoja uz drošām vietām vairāk nekā 76 tūkstošus reģiona pierobežas rajonu iedzīvotāju, 10. augustā žurnālistiem paziņoja Krievijas Ārkārtas situāciju ministrijas pārstāvis Artjoms Šarovs.

Vairāk nekā 4,4 tūkstoši cilvēku no reģiona pierobežas rajoniem tika izmitināti pagaidu izmitināšanas centros (TAC), informēja Ārkārtas situāciju ministrijas Galvenā pārvalde Kurskas apgabalā.

Departaments precizēja, ka astoņos Krievijas reģionos ir izvietoti aptuveni 60 TAC tiem, kas pamet teritorijas, kuras robežojas ar Ukrainu. No tiem 26 atrodas Kurskas apgabalā.

Ukrainas bruņotie spēki 6. augustā ielauzās Kurskas apgabala teritorijā un nostiprinājās pierobežas rajonos. Krievijas Aizsardzības ministrija apgalvo, ka Krievijas bruņotie spēki “apspiež” AFU virzīšanos Krievijas iekšienē. Tomēr kaujas reģionā turpinās. Uz AFU ofensīvas fona Kurskas apgabalā, kā arī blakus esošajos Brjanskas un Belgorodas apgabalos ir ieviests pretterorisma operācijas režīms.

Panic in #Russia's border regions More than 76,000 people have been evacuated from the Kursk region due to the Ukrainian military offensive, Russian media report. pic.twitter.com/lpILQGyr4Y — NEXTA (@nexta_tv) August 10, 2024

Iepriekš mediji vēstīja, ka Ukrainas bruņotie spēki ziņojuši par uzbrukumu militārās tehnikas kolonnai Kurskas reģionā, tās laikā nogalinot 490 Krievijas karavīru.

The Ukrainian military reports that 490 Russian soldiers have been killed in a precision attack on a column of military equipment in the Kursk region. pic.twitter.com/jx6YnKKxOx — NEXTA (@nexta_tv) August 10, 2024

“Nexta”, atsaucoties uz “The Moscow Times”, arī raksta, ka Krievijas elite uztver AFU iebrukumu kā pamatīgu triecienu Putina reputācijai.

“Ukrainas armijas izrāviens Kurskas apgabalā un tās vairāku dienu ilgais virzīšanās uz priekšu ir mulsinājusi Kremlim tuvu stāvošās augstākās valsts amatpersonas un uzņēmējus. Vēl nesen elite spekulēja, ka Putins varētu sākt militāras operācijas kaimiņvalstīs, lai ieņemtu tādas pilsētas kā Narvu. Tagad situācija ir mainījusies, un visi šie cilvēki uzskata, ka Krievijas izlūkdienesti ir cietuši neveiksmi, un līdz ar to arī Putins.”

❗️ Russian elites perceive AFU invasion as a blow to Putin's reputation The Ukrainian military's breakthrough into the #Kursk region and its advance over several days has left senior government officials and businessmen close to the Kremlin bewildered. Not long ago, elites… pic.twitter.com/wxUTcFVAoZ — NEXTA (@nexta_tv) August 10, 2024