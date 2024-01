Kalniete: Ļoti apšaubu iespēju ES vienoties par Krievijas graudu tranzīta aizliegumu Ieteikt







Lelde Veinberga, TV24

Karš Ukrainā nesis smagas ekonomiskās sekas un Eiropas lauksaimnieki ir vieni no tiem, kuri tās izjūt. Eiropai ir jāmāk gan atvērt durvis Ukrainai uz Eiropas Savienību (ES), gan novērst līdz ar to radušās ekonomiskās un sociālās problēmas, TV24 raidījumā “Ziņu TOP” saka Eiropas Parlamenta (EP) deputāte no Latvijas Sandra Kalniete (“Jaunā Vienotība”).

“Es nedomāju, ka greizi nogājusi lauksaimniecības politika, es domāju, ka mainījusies vispārējā situācija. Karam Ukrainā ir ļoti lielas ekonomiskas sekas, kas atspoguļojas gan degvielas, gan citu enerģijas resursu cenās, gan arī tirgus ir mainījies. Ukraina tomēr bija viena no lielākajām pārtikas preču, lauksaimniecības produktu piegādātājām, it īpaši trešajām valstīm,” fermeru protestus Eiropā komentē EP deputāte.

S. Kalniete arī min, ka, lai palīdzētu Ukrainai nopelnīt naudu, ES atcēla tirgošanās tarifus, radot situāciju, ka Eiropā ieplūst daudz lētākie Ukrainas ražojumi. “Tas, protams, rada problēmas Eiropas lauksaimniekiem, arī Latvijas lauksaimniekiem ir problēmas. Vai mēs runājam par olām, vai par graudiem, vai citām kultūrām. Šos jautājumus varētu atrisināt, ja būtu liela apņēmība. Viena no lietām, ko šajā graudu tranzītā ir jādara, kas vēl arvien nav izdarīts, ka tiek kontrolēts uz kurieni tiek [graudi] sūtīti, bet netiek kontrolēts, vai uz turieni tiek aizsūtīti,” atzīmē S. Kalniete. Eiropā strādājot liels uzpircēju lobijs, kas nodarbojas ar labības pārpirkšanu un izplatīšanu šeit pat Eiropā.

Tāpat Latvijas EP deputāte ļoti apšauba, ka ir iespējams Krievijas graudu tranzīta aizliegums ES: “Manuprāt, šeit būs ļoti spēcīgs ētisks jautājums. Šie graudi ir vajadzīgi tajās valstīs, kas pārtika agrāk no Ukrainas graudiem un kur pamazām ir bada draudi, un pat bads ir iestājies. Es domāju, ka šos jautājumus var risināt arī reģionālos klasteros, kur vairākas valstis vienojas to nedarīt. Tas tomēr sašaurinātu,” uzskata S. Kalniete. Politiķe arī norāda, ka jānovērš tādas akcijas, kādas bija izveidojušās pērnā gada novembrī Polijā un tām pievienojās arī Rumānija, Bulgārija, Slovākija – tālbraucēji bloķēja satiksmi ukraiņu transportam. Šādas protesta akcijas Ukrainas budžetam izmaksājusi teju vienu miljardu eiro.

