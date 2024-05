Foto: Pexels.com

Sapņu darbs ar skatu uz jūru: lielu ažiotāžu izraisījusi vakance, uz kuru pieteicies rekordliels skaits pretendentu Ieteikt







Lielu ažiotāžu Vācijā izraisījusi bākas uzrauga vakance, uz kuru pieteicies rekordliels skaits pretendentu, raksta vācu izdevums Bild.

Reklāma Reklāma

Kad tika izsludināts konkurss uz bākas uzrauga vietu neviens negaidīja, ka šī vakance būs tik pieprasīta – uz šo vietu pieteicās vairāk nekā 1100 cilvēku.

Senā XIX gadsimta bāka atrodas Vācijā uz Vangeroges salas. Šī būve jau daudzus gadus netiek izmantota kuģošanai. Tagad bāka ir pārveidota par muzeju, kāzu zāli un skatu platformu tūristiem.

Potenciālajam uzraugam bija jābūt fiziski spēcīgam, jo viņam vairākas reizes dienā jāpārvar 161 pakāpiens. Darba aprakstā bija teikts, ka viņam būs jāpārdod arī biļetes un suvenīri, jāpavada tūristi, jātīra, jāveic nelieli remontdarbi un jāuztur dārzs.

Uzraugam tiek piešķirts dzīvoklis kādā no mājām uz salas. Kopumā uz šīs salas dzīvo aptuveni 1000 iedzīvotāju.

Bākas uzrauga alga ir 2500 eiro mēnesī.

Vietējās varas iestādes uz darba interviju uzaicinājušas 45 pretendentus. No tiem par bākas uzraugu izvēlēts Daniels Joheims no Vācijas rietumiem. Bākā viņš sāks strādāt no 1. jūnija. Pēc kāda laika uz salu dzīvot pārcelsies arī viņa sieva un bērni.