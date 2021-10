Slimību un profilakses kontroles centra Infekcijas slimību un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs. FOTO: Edijs Pālens/LETA

Saslimušo skaits būs milzīgs: epidemiologs prognozē, cik jaunu Covid-19 gadījumu skaits vidēji dienā tiks atklāts oktobra beigās







Oktobra beigās ik dienu atklās potenciāli no 1900 līdz 3500 jauniem Covid-19 gadījumiem, kamēr stacionēto skaits 28.oktobrī varētu sasniegt 1400, otrdienas Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdē šādu prognozi izteica Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs.

Pēc eksperta paustā, šobrīd zināms, ka Covid-19 gadījumu skaits dubultojas ik pēc 12 dienām, bet stacionēto – ik pēc 18 dienām. Līdz ar to tiek prognozēts, ka 22.oktobrī vidēji dienā atklāto Covid-19 gadījumu skaits būs sasniedzis 2700.

“Ja šī tendence saglabāsies, tad 22.oktobrī būs paziņots par vidēji, vairāk vai mazāk, 2700 [inficēšanās gadījumiem], kas ir milzīgs gadījumu skaits, ņemot vērā, ka vidēji 11% tiks stacionēti,” skaidroja epidemiologs.

Tādējādi uz 31.oktobri, atbilstoši SPKC prognozēm, stacionēto Covid-19 pacientu skaits būs starp 1100 un 1600.

Jau ziņots, ka ceturtdien preses konferencē Perevoščikovs prognozēja, ka oktobra beigās ar Covid-19 ik dienu saslims aptuveni 3400 cilvēki, savukārt slimnīcās ik dienu palīdzība būs nepieciešama 130 līdz 230 cilvēkiem.

Aizvadītās nedēļas laikā, no 4.oktobra līdz 10.oktobrim, atklāto Covid-19 gadījumu skaits pieaudzis Latvijā par 40,5%.

Turpina augt arī stacionāros ievietoto pacientu skaits – par 36,1%. 10,6% no visiem Covid-19 pacientiem stacionāros ir ar smagu slimības gaitu.

No visiem veiktajiem testiem 42% bija saistīti ar izglītības iestāžu skrīningu, bet 58% veikti pārējiem iedzīvotājiem. No pozitīvajiem Covid-19 gadījumiem 13% bija saistīti ar izglītības iestāžu skrīningu, bet 87% – pārējā sabiedrības daļā. No visiem skrīningā atklātajiem inficētajiem 65% epidemiologu aptaujas laikā atklāja, ka viņiem ir novērojami saslimšanas simptomi.

Pagājušajā nedēļā vidēji dienā tika veikti vidēji 16 176 testi un atklāti vidēji 1376 jauni gadījumi.