Lai nodrošinātu sabiedriskā transporta pakalpojumu nepārtrauktību reģionālajā autobusu maršrutu tīklā, augustā Autotransporta direkcija (ATD) izsludinājusi konkursu par īstermiņa pārvadājumu līgumiem, kas sniegs iespēju veikt pasažieru pārvadājumus, kamēr stāsies spēkā jaunie ilgtermiņa līgumi līdz 2030. gadam.

“LA” jau ir ziņojusi, ka šā gada 18. maijā ATD iepirkumu komisija pieņēma lēmumu par 12 uzvarētājiem no kopumā 16 reģionālo autobusu maršrutu tīkla daļām visā Latvijā, paredzot, ka jaunie līgumi stāsies spēkā jau šā gada izskaņā un darbosies līdz 2030. gadam.

Konkursa rezultāti izraisīja plašu rezonansi, jo daudzi līdz šim lieli un zināmi pārvadātāji zaudēja “savas” līdzšinējās pārvadājumu teritorijas vai pat vispār neieguva nevienu pasūtījumu.

Pagaidām spēkā vēl ir vecais regulējums, taču tuvākā nākotne šobrīd izskatās pavisam “samudžināta”.

Rezumējums īsumā ir tāds: no 16 maršrutu lotēm kā uzvarētāji pasludināti 12, no kurām septiņos iesniegtas pārsūdzības Iepirkumu uzraudzības birojā (IUB), kas to izskatīšanas termiņu pagarinājis līdz 27. septembrim.

Kamēr nav IUB lēmuma, pārsūdzības skartajās lotēs nekāda procesa virzība nenotiek. ATD pārstāve Zane Plone “LA” informēja, ka piecās lotēs, kur pārsūdzību nebija, līgumi ar uzvarētājiem jau esot noslēgti.

Savukārt uz četrām lotēm, kur uzvarētāji ATD maija lēmumā nebija noteikti, izsludināti jauni konkursi. Pretendentiem savi piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 17. augustam.

Taču arī tos nevērs vaļā un neskatīs, kamēr IUB nepasludinās savu lēmumu – tātad līdz septembra beigām.

Tā kā pārsūdzību procesa dēļ pagarinās termiņš, kad jaunajiem līgumiem vajadzētu stāties spēkā, ir skaidrs, ka veidotos pakalpojuma sniegšanas pārrāvums.

Tieši tādēļ šobrīd izsludināts jauns īstermiņa jeb mini iepirkums (maksimāli – līdz pusotram gadam), kurā pārvadātājiem izvirzītās kvalitātes prasības esot līdzīgas šobrīd spēkā esošajām.

Kādēļ tik ilgi vērtē?

“LA” interesējās IUB, kādēļ reģionālā sabiedriskā transporta iepirkuma konkursa apstrīdēto lēmumu vērtēšanai nepieciešami mēneši un ko tad birojs īsti vērtē: tikai iesniegtās pārsūdzības vai arī ATD konkursa nolikumā noteiktos pakalpojuma kvalitātes standartus (piemēram, pārvadātāju CNG autobusu atstāšanu bez papildu punktiem galējā vērtējumā, priekšroku dodot tikai ar elektrobaterijām vai ar ūdeņradi darbināmiem transporta līdzekļiem, kas šobrīd, pārejas periodā uz bezizmešu transportu, prasa ļoti lielus ieguldījumus)?

IUB sabiedrisko attiecību speciāliste Samanta Krieva skaidro: “Biroja lēmumā par izskatīšanas termiņa pagarināšanu ir norādīti vairāki iemesli – lietu sarežģītība, apjoms, nepieciešamība vispusīgi izvērtēt iesniegumos norādītos faktus un apstākļus, nepieciešamība pieaicināt attiecīgās jomas ekspertu, kuram nepieciešams laiks, lai iepazītos ar lietas materiāliem.”

Viņa arī informē, ka birojs lietā ir pieaicinājis ekspertu no Rīgas Tehniskās universitātes Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes Automobiļu katedras.

Tāpat IUB sabiedrisko attiecību speciāliste skaidro, ka, izskatot apstrīdēšanas iesniegumus, birojs vērtē tieši iesniegumos norādītos faktus un argumentus: “Tas ir administratīvais process, kurā IUB ievēro savas kompetences robežas, procesuālos noteikumus un visu lietas dalībnieku tiesiskās intereses.

Konkrētajā lietā vērtē izteiktos iebildumus saistībā ar konkursa rezultātu tiesiskumu (piemēram, par, iespējams, nepamatoti lētu piedāvājumu vai par punktu piešķiršanas pamatotību atsevišķos kritērijos).

Šā konkursa norisē IUB izskata arī iebildumus par konkursa nolikuma prasībām, tai skaitā atceļot atsevišķus apstrīdētos konkursa nolikuma nosacījumus.”

Saistošs gan mini, gan maksi

Viens no uzņēmumiem, kas pārsūdzēja ATD konkursa maija lēmuma rezultātus, ir SIA “Jēkabpils autobusu parks”. Uzņēmuma vadītājs Jānis Ščerbickis tagadējo situāciju “LA” komentēja šādi:

“Mini konkursā, domāju, piedalīsies visi, arī mēs. Taču vēl jau nav zināms rezultāts lielajam, maksi konkursam. Ļoti gaidām, kā tur viss tālāk izvērsīsies. Septembris būs notikumiem bagāts. Ja IUB ir pieaicinājis ekspertus un tik rūpīgi pēta, ceram, ka pārsūdzības izskatīs padziļināti un pēc būtības.

Tagad fokusējamies uz mini konkursu. Vērtējam savas iespējas, cik lotēs startēt. Taču, lai šobrīd kaut ko pirktu papildus un riskētu – nu, uzņēmumam tad jābūt ļoti lielām rezervēm.”

Pēc ATD aprēķiniem, valsts budžeta dotācija reģionālajiem pasažieru pārvadājumiem 2021. gadā, turpinot esošo kārtību, būs 50,17 miljoni eiro.

Ja visā valstī stātos spēkā jaunie ilgtermiņa līgumi: 42 miljoni eiro. Savukārt 2030. gadā prognozētais valsts atbalsts attiecīgi sasniegtu 60 vai 51 miljonu eiro.