Foto: Andrii Zastrozhnov/SHUTTERSTOCK

Satiksmes negadījumu mazāk, vai tas nozīmē, ka šoferīši uz ielām palikuši uzmanīgāki?







Atis Jansons, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Jaunu auto tirgus janvārī salīdzinājumā ar pērno samazinājies par trešdaļu un arī satiksmes negadījumu par 16,7% mazāk. Braucam labāk? Nē. Mazāk.

Dažas markas auto pārdod vairāk

Kaut kopumā auto tirgus gada laikā samazinājies par trešdaļu, dažādu marku sekmes bijušas krasi atšķirīgas. Ir firmas, kuras pērnos kontrolskaitļus pat pārspējušas (“KIA”, “Volvo”, “Hyundai”, “Dacia” u. c.). Ir visai katastrofāli zaudētāji (sk. tabulu).

Janvārī reģistrētas 2280 lietotas vieglās automašīnas, kas ir par 32% mazāk nekā pagājušā gada attiecīgajā laika periodā. Populārākās bijušas “Volvo” markas lietotas vieglās automašīnas – tādas reģistrētas 378, kas ir 16,6% no visām reģistrētajām. Seko “BMW”, kuru tirgus daļa veido 16,3% – reģistrēts 371 auto, “Volkswagen” – 324 jeb 14,2% no tirgus, “Audi” – 271, kas veido 11,9% no tirgus.

Populārākie lietoto vieglo pasažieru automobiļu modeļi šogad pirmajā mēnesī bijuši “BMW 3-Series” – 112 automašīnas, “Volvo V70” – 102 automašīnas, “BMW 5-Series” – 97 auto, “Audi A4” – 92 automašīnas un “Audi A6” – 86 automašīnas.

Mājsēde ietekmē negadījumu statistiku

Janvāra negadījumu statistika liecina par visai ievērojamu situācijas uzlabojumu. Par 16,7% mazāk negadījumu. Tabulā atrodama tikai viena pozīcija, kurā šis gads bijis sliktāks par iepriekšējo. Braucam labāk? Kā liecina piedzīvojumi februāra kupenās – nez vai. Drīzāk janvāra skaitļu samazinājums ir proporcionāls pārvietošanās intensitātes kritumam – kā liecina “LVC” dati, vidējā satiksmes plūsma šī gada janvārī ir bijusi par 20,6% mazāka nekā pērn.