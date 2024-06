Publicitātes foto

Šausmu filma, kas ir tik biedējoša, ka 99% cilvēku to nespēj noskatīties







Netflix nu ir vēl viena filma, kas jūs atvēsinās līdz kaulam. Netflix ir šausmu filma, kas ir tik biedējoša, ka tikai viens no katriem 100 skatītājiem ir spējis to nokatīties līdz galam. Kā straumēšanas platforma Netflix piedāvā plašu filmu klāstu, kas iedveš fanos šausmas, taču šī kaut kā līdz šim nebija pamanīta.

Spāņu filma “Veronica”, kas tika pabeigta 2017. gadā un nākamajā gadā tika klusi izlaista tiešsaistē, ir sabiedējusi tik daudz skatītāju, ka daudzi to nosauca par “visbriesmīgāko filmu, kas jebkad uzņemta”. Vēl draudīgāk ir tas, ka filma, kurā attēlota dēmona izsaukšana Saules aptumsuma laikā, patiesībā ir iedvesmota no patiesa stāsta par Vallekas lietu, kas pārtapusi Spānijas mītos un popkultūrā.

Filma ir par to, ka 1991. gadā kāda pusaugu meitene piedzīvoja halucinācijas un krampjus pēc seansa skolā, lai mēģinātu sazināties ar draudzenes mirušo draugu, vēlāk viņa nomira nezināmos apstākļos. Spānijas policija 1992. gadā apmeklēja viņas māju, kurā, iespējams, bija spoks, ziņojot par pārdabiskiem gadījumiem, tostarp traipu izplatīšanos, skaļiem trokšņiem un krustā sisto Jēzu, kas tika noņemts no krusta.

“Veronica”, kuras režisors ir REC zombiju filmu franšīzes līdzveidotājs Paco Plaza, sākas ar neatliekamās palīdzības dienesta zvanu no pārbiedētas jaunas meitenes par kaut ko. Pusaudzi iedvesmojis viņas skolotājs, kurš iesaka viņai izmantot Ouija dēli Saules aptumsuma laikā pēc tēva nāves.

Taču Veronika pēc tam sāk piedzīvot paranormālus notikumus, kad skolas vecākā aklā mūķene viņai saka, ka tagad viņai ir pieķēries tumšs gars. Izmisusī Veronika vēlas atkārtot seansu, lai mēģinātu atbrīvoties no dēmona, taču ir spiesta izmantot savus trīs jaunākos brāļus un māsas, lai kaut kas vismaz viņai palīdzētu.

Kā raksta The Daily Star, Netflix “Veronicas” izlaišanas brīdī apgalvoja, ka tikai viens no 100 skatītājiem ir izturējis visu filmu, interpretējot to kā tās spēcīgo šausmu zīmi. Patiešām, daudzi, kas to skatījušies, ir apstiprinājuši, ka ir diezgan nobijušies.