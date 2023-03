Foto: ekrānuzņēmums/ AFP/ SCANPIX/ LETA

VIDEO. Viss dēļ Ķīnas prezidenta Sji Dzjiņpina! Honkongā aizliedz izrādīt jauno šausmu filmu “Vinnijs Pūks: asinis un medus” Ieteikt







Honkongā un Makao no kinoteātriem atsaukta šausmu filma “Winnie the Pooh: Blood and Honey” (“Vinnijs Pūks: Asinis un medus”), ko bija plānots sākt izrādīt ceturtdien.

Filmas atsaukšanas iemesls nav zināms.

Daudziem Honkongas un Ķīnas iedzīvotājiem Vinnijs Pūks asociējas ar Ķīnas prezidentu Sji Dzjiņpinu.

Pēc tam kad cilvēki ap 2013.gadu sāka tīmeklī salīdzināt Ķīnas prezidentu Sji Dziņpinu ar Vinniju Pūku, Ķīnas kibertelpā meduskārais lācītis vairākkārt aizliegts.

Pūka popularitāte Ķīnā ierobežota arī citos veidos. Piemēram, 2018.gadā Ķīnā tika aizliegts izrādīt filmu “Christopher Robin” (“Kristofers Robins”) ar Jūenu Makgregoru galvenajā lomā.

“Winnie the Pooh: Blood and Honey” atsaukšana no kinoteātriem Honkongā raisījusi bažas par šīs teritorijas sarūkošo brīvību.

1997.gadā Lielbritānija savu bijušo koloniju atdeva Ķīnai ar norunu, ka tās brīvība būs nodrošināta 50 gadus. Taču pieaugušas raizes, ka Pekina vairs neievēro norunu, un tā tiek apsūdzēta par jaukšanos daudzās jomās, tai skaitā politikā, medijos un izglītībā un disidentu apspiešanu.

Filmas treileris: