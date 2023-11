“Sens, tik sens ir tas stāsts…!” Biedrības “Papardes zieds” vadītāja Ķelle komentē jezgu ap bērnu grāmatu “Tur lejā” Ieteikt







TV24 raidījumā “Uz līnijas” biedrības “Papardes zieds” valdes priekšsēdētājai Ivetai Ķellei tika lūgts komentēt radušos diskusiju un “jezgu” ap grāmatu “Tur lejā”, jo biedrība “Vecāku alianse” kopā ar 146 organizācijām ir nosūtījusi Valsts policijai un prokuratūrai iesniegumu, aicinot izvērtēt tirdzniecībā grāmatnīcās nonākušās izdevniecības “Pētergailis” grāmatas “Tur lejā” atbilstību Latvijas likumiem. Šajā grāmatā bērniem “Tur lejā” rakstīts par dzimumu fiziskajām atšķirībām un citiem intīmiem jautājumiem.

“Es gribētu atbildēt ar Raimonda Paula dziesmas vārdiem un melodiju, kas skan: Sens, tik sens ir tas stāsts…! Kādēļ es sāku ar šo dziesmu? Precīzi pirms 20 gadiem “Papardes zieds” izveidoja materiālu 5.klases bērniem par to, kā zēni top par vīriešiem un meitenes top par sievietēm. Proti, tēmas, kas skar bērnu augšanu. Un arī toreiz par šo materiālu bija Rīgas domes deputāti, kas vēlējās, lai tiktu izvirzīta apsūdzība, ka tas ir pornogrāfisks materiāls. Ta kā nekā jauna šajā pasaulē,” tā savu komentāru TV24 raidījumā iesāka biedrības “Papardes zieds” valdes priekšsēdētāja Ķelle.

Ķelle atzina, ka viņu māc patiesi dziļa neizpratne par cilvēkiem, kuri kaut ko tādu dara. “Man nav skaidra ne viņu motivācija, ne iemesls,” viņa uzsvēra. Ķelle uz TV24 raidījumu “Uz līnijas” bija paņēmusi līdzi šo jezgas apvīto bērnu grāmatu “Tur lejā”, jo, runājot ar citiem vecākiem sapulcē, esot noskaidrojies, ka daļa vecāku nemaz šo grāmatu nav redzējuši un lasījuši, bet jau “bažas iet pa priekšu”.

Tāpēc Ķelle velējās TV24 raidījumā nolasīt atsevišķas vietas no grāmatas “Tur lejā” lapaspusēm, kur, viņasprāt, ir ietvertas “ārkārtīgi būtiskas tēmas”, par kurām ar katru bērnu būtu jārunā, neatkarīgi kādā ģimenē viņš aug.

“Viena no šīm tēmām ir, ka intīmā zona pieder tikai un vienīgi tev! Otrā būtiskā tēma, par kuru ar visiem bērniem katrā ģimenē, arī tad, ja viņam nav ģimenes un viņš aug iestādē [bērnu namā – red.], būtu jārunā – katram mums tur lejā intīmā zona izskatās citādi. Salīdzinājums ir ar ziediem vai taureņiem, lai bērni šo labāk spētu uztvert un saprast. Trešā ļoti būtiskā tēma, kur bērns saka, ka viņš ar tēti gribētu paspēlēties ar šīm intīmās zonas vietām…Un tētis saka: nē, bērni un pieaugušie jautrības kopā netaisa! Vēl viena ļoti būtiskā ziņa. Tas tā īsumā…Un tad vēl tā pēdējā ziņa, kas, manuprāt, ir tik super svarīga, ka bērni drīkst teikt “Stop”! Ja bērni savstarpējai spēlējas, – un viņi spēlējas, neatkarīgi atkal no audzināšanas, viņiem šīs rotaļas ir populāras: gan mammās – tētos, gan ārstos – pacientos… Tad tu drīksti teikt “Stop”, ja tev tas nepatīk. Un pieaugušie šajās spēlēs nepiedalās,” tā par būtiskām lietām, par kurām rakstīts grāmatā “Tur lejā”, pastāstīja Ķelle, rādot raidījumā šo grāmatu.

Kur šajā grāmatā ir saskatīts apdraudējums, – to biedrības “Paparedes zieds” valdes priekšsēdētāja neesot varējusi atrast, lai arī grāmatu izlasījusi reizes trīs.

“Šī grāmata ir vairāk domāta, ka to pieaugušais lasa priekšā bērnam. Līdz ar to man ir ārkārtīgi žēl, ka tādi procesi notiek Latvijā,” uzsvēra Ķelle. Turklāt arī centrs “Dardedze” jau vairākkārtīgi esot uzsvēris, ka pirmā vardarbības prevencija jeb veids, kā mēs varam novērst vardarbību, ir iemācīt bērnam nosaukt visas ķermeņa daļas, un šī grāmata “Tur lejā” ir tieši par to, uzsvēra Ķelle.

“Varbūt tā ir tā sadursme, ka pieaugušie dzīvo vienā pasaulē, bērni dzīvo citā pasaulē. Varbūt tie pieaugušie grib vilkt atpakaļ uz to pasauli, kāda vairs neeksistē. Šodienas bērniem nav tikai “Zīlīte”…Ja mēs viņiem nepiedāvājam šādu informāciju [rāda uz grāmatu “Tur lejā”], tad viņi to meklē viedtālruņos. Tas, ko viņi tur atrod, – mēs nezinām,” norādīja Ķelle TV24 raidījumā “Uz līnijas”, komentējot radušos jezgu ap bērnu grāmatu “Tur lejā”.

Jau vēstīts, ka biedrības “Vecāku alianse” iesniegumam Valsts policijai un prokuratūrai pievienojušās 146 organizācijas, kuras aicina izvērtēt tirdzniecībā grāmatnīcās nonākušās izdevniecības “Pētergailis” grāmatas “Tur lejā” atbilstību Latvijas likumiem, tā aģentūru LETA informēja biedrības pārstāve Aira Jēkabsone.

Iesnieguma autori vērš uzmanību uz to, ka šajā grāmatā publicētais tekstuālais un vizuālais materiāls satur vairāku likumu pārkāpuma pazīmes.

Jēkabsone atzīmē, ka grāmatas mērķauditorija ir arī nepilngadīgi bērni. Viņas ieskatā, ir “absolūti nepieļaujami”, ka grāmata, kuru nav rakstījuši ne pedagogi, ne psihologi, ne kādi citi izglītības jomas speciālisti tiek izplatīta grāmatnīcās un bibliotēkās. Biedrības “Vecāku alianse” pārstāve apgalvo, ka grāmatas mērķis ir “skaidri nojaušams” un šis mērķis esot bērnu agrīna seksualizācija.

Iesniegumā minēts, ka grāmatas autoru, izdevēju un tulkotāju rīcībā ir saskatāmas Latvijā spēkā esošo normatīvo aktu pārkāpuma pazīmes, proti, saskaņā ar Pornogrāfijas ierobežošanas likumu par pornogrāfiska rakstura materiālu ir atzīstams arī iespieddarbs, kuram nav sabiedrību izglītojošas vai informējošas, zinātniskas vai mākslinieciskas vērtības un kurā tieši, detalizēti un atklāti naturālistiski pilnīgi vai daļēji attēloti dzimumorgāni, attēlots vai aprakstīts dzimumakts vai dzimumtieksmes apmierināšana pretdabiskā veidā, dzimumtieksmes apmierināšana ar masturbāciju vai citas seksuālas darbības, tajā skaitā minēto darbību imitācija.