Advokātu grupa 20. gs. 30. gados. Arhīva foto

1932. gada 13. aprīlī. Advokāti trūkumā Ieteikt







Viesturs Sprūde, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Pirms 90 gadiem pasaules ekonomiskā krīze Latvijā bija iespiedusies, šķiet, teju visās jomās no bezdarbniekos palikuša vienkārša strādnieka dzīves līdz Nacionālajai operai un pašvaldību darbiniekiem. “Jaunākās Ziņas” atzīmēja, ka to izjūtot pat advokāti: “Var pat teikt, ka liela daļa advokātu, sevišķi jaunie, nonākuši trūkumā. Prakse vispār sašaurinājusies – tā uz pusi mazāk kā agrākos gados.

Tie, kam tiesāšanās nepieciešama, vispirms pārbauda, cik lieli būs izdevumi, un, ja tie nav pa spēkam, atsakās no tiesu durvju virināšanas. Pat pazīstami rūpnieki un tirgotāji meklē mazturības apliecību, lai atbrīvotos no tiesas nodevām. Ja tādu dabū – tiesājas, un tad arī advokātam darbs. Vispār tagad tiesāšanās iznāk par dārgu. Advokātu honorāri arī nospiesti līdz minimumam un prāviniekiem to pašu grūti samaksāt.

Jaunie advokāti pirmos gadus, ja viņiem nav citi ienākumi, no prakses nevar dzīvot. Viscaur advokātus dzird sūdzamies par mazo peļņu un grūto materiālo stāvokli. Arī saspīlētie nodokļi spiež advokātus. Ierosināts sasaukt advokātu kopsapulci, kurā pārrunās patreizējo grūto stāvokli un raudzīs rast ceļus, kā izkļūt no tā. Tik grūtus laikus mūsu advokatūra vēl nebija pieredzējusi.”