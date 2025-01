Ilustratīvs foto. Foto: Pexels.com

Sieviete domā, ka ir saaukstējusies, bet atklāj, ka viņas galva nav pilnībā piestiprināta pie ķermeņa







Sieviete, kura gadiem ilgi cieta no hroniskas slimības, ko sākotnēji uzskatīja par “parastu saaukstēšanos,” vēlāk saņēma diagnozi, kas atklāja, ka viņas galva nav pareizi piestiprināta pie mugurkaula.

38 gadus vecā Eimija Aironsaida Vuda (Amy Ironside Wood) saslima 2017. gadā, kad viņas meita Villo atgriezās no bērnudārza ar dziedzeru drudzi.

Kamēr Villo atveseļojās nedēļas laikā, Eimijas simptomi “nav mazinājušies kopš tā laika,” lai gan sākotnēji viņa domāja, ka viņai ir tikai “neliels saaukstēšanās,” ziņo Mirror.

Drīz vien viņa sāka justies “vāja” un “piekususi” un naktīs, ja meita pamodās, viņai nācās rāpot uz meitas istabu, jo “šķita, ka viņa pastāvīgi zaudē samaņu.”

“Es piedzīvoju noguruma līmeni, ko nekad nebūtu varējusi iedomāties kā veselīgs cilvēks – mana sirds sāka trakoti sisties, pat ja tikai apvēlos gultā, it kā es būtu uzskrējusi pa kāpnēm,” sacīja Eimija.

“Manas kājas bija tik vājas, ka man šķita, ka ceļi nolūzīs, ja es stāvēšu dažas minūtes.”

Pēc sešiem mēnešiem un vairākām asins analīzēm ārsts viņai diagnosticēja ME (mialģisko encefalomielītu).

“Es pavadīju katru nomoda brīdi, pētot savu slimību – ja es varētu saprast, kas notiek manā ķermenī, varbūt es varētu atrast veidu, kā to ārstēt,” sacīja Eimija.

Viņa izmēģināja “visas diētas, piedevas un zāles,” ko vien varēja atrast, kas solīja palīdzēt ar ME, līdz viņa dzirdēja amerikāņu režisores Dženiferas Brī (Jennifer Brea) lekciju, kurā viņa apgalvoja, ka viņas ME bija remisijā pēc neiroķirurģijas.

“Es nevaru aprakstīt, kādu sajūsmu es jutu, kad domāju, ka pastāv izārstēšanās iespēja – pat ja tas nozīmētu smagu operāciju, es būtu gatava darīt jebko, lai atgūtu savu dzīvi.”

Meklējot atbildes, Eimija saņēma palīdzību no speciālista Barselonā, kurš 2022. gadā viņai diagnosticēja kraniocervikālo nestabilitāti (CCI) – retu medicīnisku stāvokli, kurā galvaskauss nav droši piestiprināts pie mugurkaula.

Šī stāvokļa ārstēšana ir dārga un ietver gan sarežģītas operācijas, gan cilmes šūnu injekcijas. Eimija cer savākt nepieciešamos līdzekļus, jo viņai šķiet, ka viņas dzīve ir bijusi “apstājusies” gandrīz desmit gadu garumā.

Lai piesaistītu līdzekļus, viņa 2023. gadā izveidoja apģērbu zīmolu Not Dead Apparel, kas piedāvā apģērbus ar uzrakstiem, piemēram, “Nogurušo meiteņu klubs” (Tired Girl’s Club), “Kaut tu nebūtu šeit” (Wish You Weren’t Here) un “Dzīvo. Smejies. Apgulies” (Live. Laugh. Lie Down). Visi ienākumi tiek novirzīti viņas ārstēšanai.

Lai gan viņa vada biznesu, kāds cits veic izšūšanu, jo Eimijas “ķermenis šobrīd nav spējīgs veikt fiziskas darbības,” un pārdošanas apjomi pieauga pagājušajā gadā, kad kāda ietekmētāja reklamēja vienu no viņas cepurēm.

gada oktobrī Eimijai diagnosticēja arī pievienotu muguras smadzeņu stāvokli, kur muguras smadzenes ir piestiprinātas pie audiem ap mugurkaula kanālu un nevar brīvi kustēties.

Operācija, lai atbrīvotu muguras smadzenes, varētu maksāt no 17 000 līdz 20 000 sterliņu mārciņu, un viņa cer to veikt šogad. Viņai arī jāizvēlas, kuru ārstēšanu veikt CCI gadījumā.

Viens no variantiem ir cilmes šūnu injekcijas, kuras veic caur rīkli mugurkaula saišu stiprināšanai. Otrs variants ir galvaskausa un kakla mugurkaula sapludināšana, kas varētu maksāt no 80 000 līdz 200 000 sterliņu mārciņu.

“Man šķiet, ka cilvēki tikpat kā neatceras īsto mani,” viņa saka, “un es ikdienā jūtu zaudējuma sāpes.” Viņas spējas ir ierobežotas – dažās dienās viņa tikko spēj izkāpt no gultas, citās var strādāt stundu vai divas.

“Es nevaru aizvest savu meitu uz parku vai ekskursijās, nevaru apmeklēt restorānus vai kafejnīcas, jo apkārtējais troksnis ļoti pasliktina manus simptomus,” Eimija skaidro, piebilstot, ka “sociālā izolācija” ir vissmagākā slimības daļa.

Papildus ienākumiem no Not Dead Apparel ir arī izveidota GoFundMe kampaņa, lai segtu ārstēšanas izmaksas, kurai var ziedot šeit.