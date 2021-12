Jaungada sagaidīšana Siguldā. Siguldas novada domes publicitātes foto

Ar pamanāmu reklāmas kampaņu Siguldas novads aicina līdz gadumijai deklarēties pašvaldībā, pretim solot Siguldas ID kartes priekšrocības un vairākos desmitos skaitāmus piedāvājumus novadā deklarētajiem. Siguldas ID kartes programma jau pastāv desmit gadus, bet tagad tās robežas būs paplašinātas, jo jaunajā Siguldas novadā ir arī agrākie Krimuldas, Inčukalna un Mālpils novadi.

Cīņa starp pašvaldībām par iedzīvotājiem bijusi vienmēr, jo ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ir būtisks pašvaldības finanšu avots. Līdzās tam ir ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa, kura piemērošanas politika ir viens no veidiem, kā palielināt iedzīvotāju skaitu. Nekustamie īpašumi, kuros kāds dzīvo un izmanto pašvaldības infrastruktūru, bet nav deklarējies, ir viens no iemesliem, kāpēc pašvaldības dažādos veidos cenšas panākt cilvēku deklarēšanos.

Jaunajā Siguldas novadā tagad ir 32 354 iedzīvotāji. Siguldas novada domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics (NA) atzīst, ka šobrīd Siguldas novadā ir aptuveni 2200 “tukši īpašumi”, kas ar pašreizējiem nekustamā īpašuma darījumu apjomiem esot neiedomājami, jo Siguldas novads ir pieprasīta vieta dzīvošanai.

Arī komunālo pakalpojumu sniedzēji apliecina, ka šādā apjomā Siguldas novadā nav neapdzīvotu platību. “Tas liek domāt, ka aptuveni 2000 mājokļos tomēr kāds dzīvo un lieto publisko infrastruktūru visā novadā. Līdz ar to mēs uzrunājam šos iedzīvotājus un atgādinām par deklarēšanās priekšrocībām,” rakstiskā atbildē “Latvijas Avīzei” norādīja U. Mitrevics. No nākamā gada 1. janvāra spēkā stāsies vienoti noteikumi Siguldas un agrāko Krimuldas, Inčukalna un Mālpils novadu teritorijā. Tie paredzēs, ka par dzīvojamās mājas platību nekustamā īpašuma nodokļa likme būs 0,2–0,6% apmērā, ja tajā kāds būs deklarējies, vai arī 1,5% apmērā no objekta kadastrālās vērtības, ja tajā dzīvesvietu nav deklarējusi neviena persona.

Lūgts izskaidrot, kāpēc izvērsta deklarēšanās kampaņa tieši līdz 31. decembrim, U. Mitrevics norādīja, ka šajā laikā tiek aprēķināts pašvaldības budžets un pārdalīta nodokļos samaksātā summa. Viņš nenoliedz, ka viens no mērķiem ir arī Siguldas ID kartes popularizēšana. Taču tagad visas pašvaldības cenšas piesaistīt sev iedzīvotājus, piedāvājot brīvprātīgās iniciatīvas un atbalstu.

Jaundzimušajiem pabalsts un medaļa

Siguldas novada ID kartes programmā iekļauti vairāk nekā 40 piedāvājumi, kurus sniedz pašvaldība un vietējie uzņēmēji. To klāstā ir atlaides daudzbērnu ģimenēm, priekšrocības rindā uz vietu bērnudārzā, iespēja laulāties bez maksas.

Dome ar VARAM saskaņo saistošos noteikumus “Par Siguldas novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem”, kas paredz jaundzimušā pabalstu 350 eiro vecākiem, ja viņi vismaz gadu pirms bērna piedzimšanas deklarējušies novadā un tajā deklarē arī bērna dzīvesvietu. Šādus pabalstus maksā arī citas pašvaldības. Vislielākais atbalsts jaundzimušajiem 500 eiro apmērā ir Dienvidkurzemes novadā, kur apvienojās astoņas pašvaldības. Siguldā jaunajiem novada pilsoņiem pasniedz arī īpašu medaļu ar novada ģerboni un uzrakstu “Esmu dzimis Siguldas novadā”.

Pašvaldībā deklarētie var pretendēt uz tās līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumu apmaksai (auklītēm vai privātajam bērnudārzam), kas būs lielāks ģimenēm, kurās visi tās locekļi novadā būs deklarēti līdz 2021. gada 31. decembrim. Ja vecāki un arī bērns ir deklarēti novadā, atvasi prioritāri uzņem skolā vai bērnudārzā tuvāk dzīvesvietai. Prioritāšu skalā nākamie ir bērni no ģimenēm, kur tikai viens no vecākiem un bērns dzīvesvietu reģistrējis pašvaldībā, bet tad seko tie, kuru ģimenē neviens nav deklarējies.

Daudzbērnu ģimenes, kurās ir trīs un vairāk bērnu, varēs saņemt atlaides bērnu ēdināšanai bērnudārzos un skolās, profesionālās ievirzes izglītības programmās. Daļai pakalpojumu ir noteikts pārejas periods, jo vēl tiek saskaņoti agrāko novadu saistošie noteikumi, lai vienādus nosacījumus varētu piemērot visa novada teritorijā. Deklarētajiem ir priekšrocības, arī reģistrējot laulību – ja pašvaldībā deklarēti abi jaunlaulātie, tad sareģistrēšanās kopā ar lieciniekiem ir bez maksas. Ja ir svinīgā kāzu ceremonija, kurā piedalās viesi, tad pārim paredzēta atlaide 70% apmērā, bet, ja no pāra novadā deklarēts tikai viens vai neviens jaunlaulātais, tad atlaide ir tikai 50% vai tā netiek piešķirta vispār.

Domes Sabiedrisko attiecību nodaļā skaidroja, ka Siguldas novada ID karte neparedz lielus izdevumus pašvaldībai, izņemot informatīvo materiālu sagatavošanu un datubāzes uzturēšanu. Kartes īpašniekiem ir pieejamas atlaides pie gandrīz 170 pakalpojumu sniedzējiem un preču pārdevējiem. Uzņēmējiem, kas paši nosaka atlaides apmēru, tā ir iespēja paplašināt klientu loku. Piemēram, Siguldā uz vienas rokas pirkstiem varot saskaitīt ēdinātājus, kuri nepiedāvātu atlaides. Uzņēmējiem arī nav nepieciešams uzturēt savu lojālo klientu datubāzi.

“Šī ir abpusēji izdevīga programma gan pašvaldībai, gan uzņēmējiem un iedzīvotājiem. Mēs Siguldas novada ID karti veidojām kā lokālpatriotisma veicināšanas projektu, kurš attīstījies par vērienīgu sistēmu. Tajā iekļauti arī pašvaldības pakalpojumi, piemēram, elektroniskais maciņš norēķiniem skolās par kompleksajām pusdienām,” skaidroja U. Mitrevics.

Virkne jaunā novada uzņēmēju no tajā iekļautajām teritorijām Siguldas novada ID kartei pievienojās jau pērn, ko “Latvijas Avīzei” apstiprināja arī bijušais Krimuldas novada priekšsēdis, jaunā novada priekšsēdētāja vietnieks Linards Kumskis. Viņš kā vienu no pirmajiem piedāvājumiem minēja atlaides peldbaseina izmantošanā.

Taču karte piedāvā daudzus labumus – piemēram, atlaides ieejai kultūras pasākumos, sporta centra izmantošanā. L. Kumskis atceras, ka pirms vairākiem gadiem, kad Rīgas dome piemēroja paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokļa likmi par mājokli, kurā neviens nav deklarēts, Rīgā deklarējušies arī tie, kas dzīvoja Krimuldā un izmantoja novada pakalpojumus. Tāpēc viņš atbalsta Siguldas novada politiku piespiest cilvēkus deklarēties tur, kur viņi dzīvo.

Valka konkurē ar citu valsti

Rīgas domes kampaņu par pašvaldībā deklarēto iedzīvotāju skaita palielināšanu atceras arī Ādažu novada priekšsēdis Māris Sprindžuks (LRA), jo Carnikavas novads, kas tagad apvienojies ar Ādažiem, toreiz noreaģēja un diezgan strauji palielināja savā novadā deklarēto skaitu. Carnikavā daudziem ir vasarnīcas. Pašvaldība piešķīra 50% nekustamā īpašuma atlaidi deklarētajiem par mājokli, kas pakāpeniski tikusi kāpināta un sasniegusi jau 90% pirms vēlēšanām. Jaunajā novadā tagad tiek veidota sistēma, lai atrastu zelta vidusceļu.

Ādažos esot ap 1000 mājokļu, kur neviens neesot deklarējies. Pašvaldība paredz 50% nodokļa atlaidi deklarētajiem par pirmo mājokli, kā arī piemēro 1% nodokļa likmi lauksaimniekiem par zemi, jo te nav lielo lauksaimnieku, tāpēc ir svarīgi, lai zemes īpašnieki būtu ieinteresēti veidot vides ainavu. “Mēs vēlamies godīgu un loģisku nodokļu maksāšanas kārtību, nevis stimulēšanas paketi, jo tā jau knapi elšam,” sacīja M. Sprindžuks. Viņš paskaidroja, ka pašvaldībai nav jācīnās par iedzīvotājiem, jo tā jau tagad nevar pagūt uzbūvēt skolas un bērnudārzus. Siguldas iniciatīvu viņš vērtē “kā veidu, lai reklamētu sevi un parādītu, ka mēs esam labākie”.

Valkas novada priekšsēdis Vents Armands ­Krauklis (Vidzemes partija) “Latvijas Avīzei” uzsvēra, ka Valkai par iedzīvotājiem ir jācīnās nevis ar citām pašvaldībām, kurās piedāvājumu klāsts ir līdzīgs, bet ar citu valsti – Igauniju. Kaimiņzemē ir deklarējušies ap 1200 cilvēku, kas faktiski dzīvo Valkā. Taču Igaunijā ir lielāki bērnu pabalsti, par uzturēšanos slimnīcās nav jāmaksā.

Zināmas priekšrocības novadā deklarētajiem piedāvā arī Valkas novads, kurā, piemēram, jaundzimušo pabalstā jau daudzus gadus maksā 300 eiro, bet to var saņemt pa daļām, lai pēc bērna piedzimšanas jaunie vecāki nepārdeklarējas citur. Ar Valgas pašvaldību bijusi doma izveidot kopīgu priekšrocību karti, bet tās uzturēšanas izmaksas būtu diezgan augstas, kas tā ir, ja ir neliels lojalitātes kartes īpašnieku skaits.

Līdz 31. decembrim Siguldas novadā deklarētie iegūst

*l Siguldas ID karti

* Paplašinātu sociālo palīdzību un pabalstus

* Lielāku atbalstu ģimenēm

* Iespēju iesaistīties daudzbērnu ģimeņu atbalsta programmā

* Jaundzimušo piedzimšanas pabalstu 350 eiro un medaļu “Esmu dzimis Siguldas novadā”

* Prioritāru uzņemšanu bērnudārzos un skolās

* Līdzfinansējumu privāto bērnudārzu un auklīšu pakalpojumu apmaksai

* Atlaides bērnu ēdināšanai bērnudārzos un skolās

* Atlaides profesionālajā izglītībā

* Nekustamā īpašuma nodokļa atlaides

* Iespēju noformēt laulību bez maksas vai iegūt ievērojamas atlaides svinīgās ceremonijas organizēšanai

* Aizrautīgu un augošu Siguldas novadu, kuru tu attīsti, maksājot savus nodokļus