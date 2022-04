Sīpoli un palagi dzīvībai! Kā Sēmes iedzīvotāji palīdz Ukrainas aizstāvjiem

Sēmenieces krāso un nogādā audumus arī tīklu pinējām Zentenē. Darbos piedalās arī ukrainietes no Odesas. Publicitātes foto

Inita Šteinberga, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Lieldienām glabātās sīpolu mizas šogad Sēmē liek lietā jau tagad. Pie vietējā kultūras nama vārās lieli čuguna katli, kuros krāso audumus, kas paredzēti aizsardzības tīklu veidošanai ­Ukrainas aizstāvjiem.

Visu Latviju pārņēmis aizsardzības tīklu siešanas vilnis. Materiāla tiem vajag daudz. Turklāt šim nolūkam der tikai dabiskie materiāli zemes toņos. Kad izrevidē skapjus un bēniņus, izrādās, ka nekā daudz šim nolūkam atbilstoša nemaz nav. “Ir dzirdēts, ka cilvēki jau dodas uz veikalu un izpērk piemērotos audumus. Taču tas nu gan nekam neder, jo, pat aizsardzības tīklus pinot, jābūt ekonomiskam un dabai draudzīgam,” uzskata tīklu pīšanas organizatore Sēmē Ivita Kalnozola-Kalsere.

Krāsot izdevīgi

Sīpolu mizās audumi tonējas skaistās krāsās, ar batikojuma efektu. Tīklu darinātājas izlēmušas, ka tad, kad pierims kara šausmas, šādi sakrāsos sev audumus efektīgām kleitām. Publicitātes foto

Lai atrisinātu materiāla problēmu, nestandarta krāsas drānas var pārkrāsot. Visefektīgāk un lētāk ir krāsot sīpolu mizās. No tīrām mizām iznāk gaišāki zemes toņi. Ja virumam piešauj vara sulfātu (tas ir tas zilais pulverītis, kuru izmanto dārzkopībā, arī līdzekļa “Bordo” gatavošanai), tad krāsas iznāk tumšākas. Uz 30 l ūdens ņem apmēram tējkaroti pulverīša. Veļu vāra apmēram 10 minūtes. Tad ar koku no katla pārmet spainī. Krāsā liek nākamo gabalu. Atdzisušo veļu no spaiņa izžauj un satecējušo krāsu lej katlā.

Plēst vieglāk

Apģērbu griešana tīkliem ir elles darbs – pirksti tulznās. Taču palagus un pārvalkus plēst ir viegli un ātri, tikai putekļaini. Vienā malā iegriež šķēlumiņus ik pēc četriem centimetriem. Tad saplēš garās driskās. Pēc tam lentes sagriež ap 40 cm garumā. Prom nemet arī īsākos un šaurākos gabalus. Materiālu izmanto līdz pēdējai driskai. Garākos gabalus tīklā iestiprina tikai ar cilpu, bet īsākos piesien ar mezgliņu, lai neizslīd.

Meklēt lietoto

Tīkliem der tikai dabiska materiāla – kokvilnas un lina – izstrādājumi (neliela sintētikas piedeva pieļaujama).

Vislabākā šim nolūkam ir gultasveļa. Sevišķi pārvalki, kuriem deķis bāžams no gala. Der arī ar rakstu, jo arī rozes un zaķīši nokrāsosies. Taču no krekliem tāds nieks vien iznāk. Toties džinsa bikses un biezie galdauti ir par smagu.

Entuziastes atklāj vietas, kur vēl var dabūt padzīvojušu gultasveļu. Tagad viņas apstaigā viesnīcas un viesu namus, liek sludinājumus internetā skolēnu vecāku grupās u. c. Otro roku veikalos meklēt velti, jo vismaz Tukuma novadā jau sen visi derīgie toņi izķerti.

