Melņa ceļš uz ministra krēslu kļūst arvien sarežģītāks: opozīcija jau sola nebalsot, ko darīs “Progresīvie”? 0
Ja NBS pulkvedis un aizsardzības ministra amata kandidāts Raivis Melnis pavisam droši var rēķināties ar “Jaunās Vienotības” atbalstu, tad citu Saeimas frakciju nostāja joprojām rada dažādus scenārijus par viņa iespējām kļūt par aizsardzības ministru, vēsta 360TV Ziņas.
Koalīcijā esošā Zaļo un Zemnieku savienība Melņa kandidatūru pagaidām vērtē piesardzīgi optimistiski. Partijas pārstāvji tuvākajās dienās plāno ar viņu tikties, lai pārrunātu redzējumu par aizsardzības nozares vadību.
Tikmēr neskaidra situācija saglabājas valdībā esošajos “Progresīvajos”. Pēc līdzšinējā aizsardzības ministra amata zaudēšanas partijai faktiski atņemts viens no nozīmīgākajiem portfeļiem valdībā. Vai virzīt savu kandidātu amatam, “Progresīvie” sola izlemt pēc rīt paredzētās tikšanās ar Ministru prezidenti Eviku Siliņu.
Arī opozīcijā esošais “Apvienotais Saraksts” norāda, ka pagaidām tikšanās ar Melni vēl nav notikusi, taču partija esot gatava viņa kandidatūru izvērtēt.
Taču jau šobrīd skaidrs, ka Melņa ceļā uz ministra amatu ir nopietni šķēršļi. Nacionālā apvienība un “Latvija pirmajā vietā” publiski paziņojušas, ka par viņu nebalsos, neskatoties uz Melņa militāro pieredzi un dienestu Nacionālajos bruņotajos spēkos.
Nacionālās apvienības deputāts Jānis Dombrava uzskata, ka valdība šobrīd atrodas uz sabrukuma robežas, tāpēc runāt par atsevišķu ministru nomaiņu neesot jēgas. Savukārt LPV deputāts Edmunds Zivtiņš asi kritizēja Evikas Siliņas valdību, norādot, ka tā neizprotot situāciju aizsardzības nozarē un viņa partija kabinetu neatbalstīšot neatkarīgi no kandidāta personības.
Tikmēr papildu mulsumu politiskajā vidē radījis ZZS ekonomikas ministra Viktora Valaiņa ieraksts sociālajos medijos, kurā viņš aicināja “Progresīvos” nekavējoties uzņemties atbildību par aizsardzības nozari un pierādīt, ka partija vēlas turpināt darbu valdībā.
