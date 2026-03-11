“Nožēlojama degradācija.” Mārtiņš rīta skrējiena laikā atrod kaudzīti pierādījumu cilvēku nevērībai 0
Visi vēlamies skaistu dabu un sakoptu vidi, taču liela daļa cilvēku nav gatavi iesaistīties, lai mūsu zemē viss būtu sakopts un tīrs. To apliecina arī kāda diskusija soctīklos.
Sociālo mediju platformā “X” Mārtiņš jautā: “Kas notiek mūsu cilvēku galvās!?
Rīta skrējiena laikā šo “kolekciju” savācu grāvī gar mūsu lauku saimniecību. Uz ceļa, pa kuru nebrauc svešie. Tātad – pašu pagasta iedzīvotāji. Nožēlojama degradācija!
Izrādās, šāda problēma ir sastopama daudzviet: “Mums saimniecībai pa vidu sanāk Ērgļu šoseja. Abpus ceļam ir aploki. Katru piektdienu pilsētnieki brauc uz laukiem, un svētdienās atpakaļ. Un pirmdienās mēs vācam to, ko viņi no mašīnām izmet – tostarp stikla pudeles no govju aplokiem.”
Arī Pauls cīnās ar svešiem atkritumiem: “Zālienā starp ietvi un žogu pēdējo 36 mēnešu laikā esmu atradis un utilizējis vafeļpannu, divroku zāģi, metāla instrumentu kasti, burku ar auksto zupu, kādas 8–10 parfimērijas pudelītes un prāvu, iekostu tortes gabalu.”
Savukārt Ieva norāda, ka Latvijas reputācija kā zaļākās valsts Eiropā ir mīts, jo cilvēki met savus atkritumus absolūti visur.
Tātad… vai depozīta sistēma darbojas…? 🙄
— James (@pineconehiller) March 8, 2026
Līdzīgi kā neliela daļiņa cūcīgu makšķernieku, kas pie*irš upju krastus tā, ka varētu domāt visi tā mēslo.
— karlito (@karliks) March 9, 2026
Mums tas pats. Arī sveši nebraukā, aizdirš savējie.
— Margita Deičmane (@toadbeauty) March 9, 2026
Kamēr būs idioti, kuri talkos, būs idioti, kuri piemēslos
— Hroms (@Hroma_dvesele) March 8, 2026
Es ar dzīvoju tādā diezgan aklā ielā, kur parasti neviens neko nemet. Bet pietiek ar pāris dzērājiem,lai grāvji būtu piemēsloti
— Ralfs 🐟 (@ralfs_d) March 9, 2026
Tie nav bomzēni, kuri šādu mantu savāc nodošanai. Tie parasti ir labāk situēti autobraucēji, kuriem desmit centus izmest pa logu ir nieka lieta.
— MarkoniX (@Kurare123) March 9, 2026
Pēc pudelēm spriežot alus brāļu komanda, bet mums pagasta gan visas pudeles šī komanda arī salasa!
— Jezus Kristus (@jezusLV) March 9, 2026
