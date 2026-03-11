FOTO: Mārtiņš Barkāns / “X”

“Nožēlojama degradācija.” Mārtiņš rīta skrējiena laikā atrod kaudzīti pierādījumu cilvēku nevērībai 0

18:26, 11. marts 2026
Visi vēlamies skaistu dabu un sakoptu vidi, taču liela daļa cilvēku nav gatavi iesaistīties, lai mūsu zemē viss būtu sakopts un tīrs. To apliecina arī kāda diskusija soctīklos.

Sociālo mediju platformā “X” Mārtiņš jautā: “Kas notiek mūsu cilvēku galvās!?

Rīta skrējiena laikā šo “kolekciju” savācu grāvī gar mūsu lauku saimniecību. Uz ceļa, pa kuru nebrauc svešie. Tātad – pašu pagasta iedzīvotāji. Nožēlojama degradācija!

Aiz kadra palika vēl daudzi “pavasara vēstneši”…”

Izrādās, šāda problēma ir sastopama daudzviet: “Mums saimniecībai pa vidu sanāk Ērgļu šoseja. Abpus ceļam ir aploki. Katru piektdienu pilsētnieki brauc uz laukiem, un svētdienās atpakaļ. Un pirmdienās mēs vācam to, ko viņi no mašīnām izmet – tostarp stikla pudeles no govju aplokiem.”

Lietotājs ar segvārdu @Hauonekani raksta: “Dzīvoju nekurienē, cilvēku ir ļoti maz, bet mēslo tā, it kā Liepājas rajonā būtu 30 miljoni, un man blakus – 1 miljons. Lai šī saujiņa cilvēku tā piesārņotu, viņiem cauru dienu un katru dienu tas ir jādara. Un viņi to DARA! Tad vēl eglīti no dzīvžoga izzāģēja. Pretīgi!”

Arī Pauls cīnās ar svešiem atkritumiem: “Zālienā starp ietvi un žogu pēdējo 36 mēnešu laikā esmu atradis un utilizējis vafeļpannu, divroku zāģi, metāla instrumentu kasti, burku ar auksto zupu, kādas 8–10 parfimērijas pudelītes un prāvu, iekostu tortes gabalu.”

Savukārt Ieva norāda, ka Latvijas reputācija kā zaļākās valsts Eiropā ir mīts, jo cilvēki met savus atkritumus absolūti visur.

