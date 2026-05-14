VIDEO. Parādnieku "dzīres" vai glābiņš ģimenēm? Lūk, ko cilvēki nav sapratuši, kas notiktu, ja ļautu izņemt 2. pensiju līmeņa uzkrājumu
Vairāk nekā 40 000 cilvēku ir izmantojuši iespēju parakstīties par ierosinājumu grozīt Valsts fondēto pensiju likumu. Naskākie ir ļaudis vecumā no 30 līdz 44 gadu vecumam. Grozījumi paredz paplašināt iespējas priekšlaicīgi izmantot pensijas kapitālu. Ja izdotos savākt nepieciešamos 154 000 parakstu un iecere kļūtu par īstenību, ar ko jārēķinās parādniekiem un alimentu nemaksātājiem? Vairāk stāsta 360TV Ziņas.
Septiņarpus tūkstoši eiro ir vidējā summa, kas Latvijas iedzīvotājiem uzkrāta pensiju otrajā līmenī. Taču šo vai jebkuru citu summu pilnā apmērā uz rokas saņemt nevarēs. Vispirms nāksies samaksāt nodokli. Protams, ja vien šim 2. līmeņa uzkrājumam netiks piemērots kāds īpašs izņēmuma statuss.
2. līmeņa pensiju, ko izmaksā kopā ar vecuma pensiju vai kā “mūža” apdrošināšanas polises maksājumu, apliek ar 25,5 % iedzīvotāju ienākuma nodokli tāpat kā 1.līmeņa vecuma pensiju. Nodokli ietur pensijas izmaksātājs – Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra vai apdrošināšanas sabiedrība, kas izmaksā “mūža pensiju”.
Un pat pēc nodokļa nomaksas lielu daļu varētu sagaidīt vilšanās. “Latvijas Vēstneša” portāla galvenā redaktore uzskata, ka iespēja izņemt otrā pensiju līmeņa uzkrājumu varētu izvērsties par parādu piedzinēju “dzīrēm”. Zvērinātu tiesu izpildītāju lietvedībā esošo parādu kopējā summa pārsniedz 5,7 miljardus eiro.
Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomē norāda – ir tikai daži pabalstu veidi, kuriem parādu piedzinēji nevar piekļūt, piemēram, bērna piedzimšanas, apbedīšanas un apkures pabalsti. Šobrīd vēl nevar droši pateikt – ja ļaus izņemt pensiju otrā līmeņa uzkrājumu, vai tam varēs piekļūt arī parādu piedzinēji. Savukārt, ja esat alimentu nemaksātājs, var gadīties – no pensiju 2. līmeņa uzkrājuma saņemtu vien druskas.
Ja pieņems regulējums, kas paredz pensijas uzkrājumu izņemšanu, būtu jāparedz, ka uzturlīdzekļu parāda daļu nav iespējams izņemt un tas atgriežas valsts budžetā vai tiek izmaksāts apgādājamajiem, par kuriem netika maksāti uzturlīdzekļi. Un šo alimentu nemaksātāju parādi ir lieli – 15, 20 tūkstoši eiro. Ir arī 30 un pat 40 tūkstošu eiro lieli parādi. Zvērinātam tiesu izpildītājam ir jāvērš piedziņa pret parādnieku mantu un arī naudas līdzekļiem. Tas nozīmē, ka būtu jābūt iespējai vērst piedziņu šiem naudas līdzekļiem.
Pensiju otrā līmeņa uzkrājuma izņemšanas iniciatori – parakstu vācēji no “Latvija pirmajā vietā” – vismaz deputāte Linda Liepiņa uzskata, ka, ja esi alimentu parādnieks, tad pamestie bērni ir pelnījuši saņemt daļu no pensiju otrā līmeņa uzkrājuma. Cits jautājums – vai ļaut parādu piedzinējiem piekļūt šiem līdzekļiem, piemēram, nenomaksātu patēriņa vai hipotekāro kredītu gadījumā.
