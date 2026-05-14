Brēmanis šodien stājas tiesas priekšā, lai atbildētu par 102 721 eiro izkrāpšanu 42
Rīgas pilsētas tiesa šodien plkst. 13 slēgtā tiesas sēdē turpinās skatīt krimināllietu, kurā Rīgas domes deputāts Rūdolfs Brēmanis (SV/AJ) apsūdzēts par Latvijas valstij piederoša 102 721 eiro izkrāpšanu un piesavināšanos diplomāta karjeras laikā, aģentūra LETA noskaidroja tiesā.
Brēmanis apsūdzēts par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī krāpšanu un piesavināšanos lielā apmērā laikā, kad bija Latvijas vēstniecības Apvienotajos Arābu Emirātos (AAE) amatpersona, aģentūru LETA informēja prokuratūra.
Apsūdzētais, būdams valsts amatpersona ar tiesībām rīkoties ar finanšu līdzekļiem vēstniecības bankas kontā un kā Ārlietu ministrijas darbinieks, laika posmā no 2013. līdz 2016. gadam kopsummā izkrāpa un piesavinājās Latvijai piederošus finanšu līdzekļus vairāk nekā 102 721 eiro apmērā. Savas noziedzīgās darbības viņš veica, ļaunprātīgi izmantojot dienesta stāvokli, rīkojoties pretēji tā uzdevumiem un interesēm, uzskata prokuratūra.
Ārlietu ministrijā aģentūrai LETA iepriekš apstiprināja, ka darba attiecības ar Brēmani izbeigtas 2017. gada 31. janvārī, savstarpēji vienojoties.
Aģentūras LETA arhīvs liecina, ka Brēmanis kā pilnvarotais lietvedis savulaik vadīja Latvijas vēstniecību AAE Abū Dabī. Brēmanis arī bija Latvijas pastāvīgais pārstāvis Starptautiskajā atjaunojamo energoresursu aģentūrā. Tāpat viņš strādājis par Ārlietu ministrijas Ārējo ekonomisko sakaru veicināšanas nodaļas vadītāju, Latvijas vēstniecības ASV otro sekretāru, kā arī Ārlietu ministrijas politisko un attīstības padomnieku Afganistānā.
Latvijas Televīzija iepriekš ziņoja, ka bijušā Latvijas vēstniecības pilnvarotā lietveža AAE visplašāk atspoguļotais veikums bija viņa sarīkotās vakariņas 2017. gadā Dubaijā. Brēmanim izdevās sasēdināt pie viena galda toreizējo Valsts prezidentu Raimondu Vējoni, kādu šeihu un uzņēmēju Aināru Šleseru, prezidentam it kā par to iepriekš neko nezinot.
“Es varu teikt tikai to, ka ministrija pieņēma lēmumu [par darba attiecību pārtraukšanu], balsoties uz pietiekami nopietnu informāciju, kas mums tika nodota un kas bija arī mūsu rīcībā, bet sīkāk komentēt es neko nevēlētos tāpēc, ka ir vesela rinda jautājumu, kas tālāk tiek risināti,” raidījumam savulaik apliecināja toreizējais ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV).
Valsts drošības dienests 2018. gada decembrī uzlika arestu Brēmaņa kā tobrīd aizdomās turētā mantai. Vēlāk arī stājies spēkā arests viņam piederošā uzņēmuma “Middle East Latvia Holding” kapitāldaļām.