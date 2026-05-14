"Šodien tas notika trīs reizes…" Māmiņa ar bērnu ratiem piedzīvo biedējošas situācijas
Laiks visiem atzīties, kurš gan, vadot automašīnu, nekad nav ieskatījies telefonā, lai uzrakstītu steidzamu ziņu vai veiktu zvanu? Lai arī tās šķiet vien pāris sekundes, likumsargi regulāri atgādina, cik bīstams patiesībā ir šāds ieradums.
Par šo problēmu sociālo mediju platformā “Threads” diskusiju aizsākusi Monta, kura dalījās ar piedzīvoto uz gājēju pārejām: “Šausmīga sērga ir auto vadītāji ar telefoniem rokās, katru dienu eju garās pastaigās ar ratiem un katru dienu mani nepamana uz gājēju pārejas, jo auto vadītājs ir ieurbies telefonā.
Komentāru sadaļā izvērsās plaša diskusija. Daļa cilvēku piekrita, ka situācija uz ceļiem kļūst arvien bīstamāka, kamēr citi norādīja, ka arī pašiem gājējiem jābūt uzmanīgiem.
“Šie autovadītāji nedara pareizi, bet jūs arī nē, ja šķērsojat pāreju pirms neesat pārliecinājusies, ka auto vadītājs jūs redz un samazina ātrumu,” raksta Līva.
Savukārt kāda cita lietotāja uzskata, ka problēma slēpjas pārāk mazajos sodu apmēros: “Latvijā tā problēma ir mazie naudas sodi.
Arī Liene komentāros dalījās ar līdzīgu pieredzi. “Vakar arī dāma lēnā garā ripinājās pār pāreju, acis no telefona nepaceldama. Es parasti uzticos vadītājiem, kas, tuvojoties pārejai, brauc mierīgi, bet arī tas vairs nav garants.”
Tikmēr Ralfs norāda, ka bīstamas situācijas rodas arī sastrēgumos. “Arī ir bijis, ka sastrēgumā pie pārejas stāvošs uzsāk braukt un brauc virsū. Acis telefonā, jūt tik, ka satiksme sāk kustēties un ar to pietiek, lai uzsāktu braukt.”
Savukārt Līga uzsver, ka uz gājēju pārejas vienmēr jādomā arī par savu drošību. “Var jau cīnīties par savu taisnību kā gājējam, bet ne jau riskēt ar bērna dzīvību… Es pat pie zaļā luksofora, ja kaut nedaudz jūtu, ka neapstāsies, kāju uz ielas nelieku, kamēr nav apstājies.
Kā liecina “If” apdrošinātāju 2025. gadā veiktā aptauja, lielākā daļa autovadītāju – 77% – atzina, ka pie stūres izmanto viedtālruni.
Tikai 23% aptaujāto Latvijas autobraucēju norādīja, ka, vadot automašīnu, mobilo telefonu neizmanto vispār. Salīdzinājumam, gadu iepriekš šādu autovadītāju bija 27%.
Aptaujas datos saredzami arī citi ieradumui, kas novērš uzmanību no ceļa, piemēram, 12% respondentu atzina, ka pie stūres runājuši pa telefonu arī bez “brīvroku” sistēmas, bet 14% braukšanas laikā meklējuši vai pārslēguši mūziku telefonā.
Izteikti biežāk to darījuši vīrieši – 18%, kamēr sieviešu vidū šādu autovadītāju bijis mazāk – 10%.
Tāpat 7% aptaujāto norādīja, ka pie stūres rakstījuši īsziņas vai sarakstījušies čatos, bet 9% ierakstījuši balss ziņas. Savukārt 4% autovadītāju atzina, ka braukšanas laikā mēdza uzņemt arī pašbildes.
Satiksmes drošības eksperti norāda, ka telefona lietošana pie stūres būtiski samazina vadītāja uzmanību un reakcijas spēju. Pat īslaicīga skatiena novēršana no ceļa var novest pie tā, ka autovadītājs nepamana gājēju, luksoforu vai citus satiksmes dalībniekus.
