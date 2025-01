“Situācija ir ļoti nopietna…” LMT viceprezidents Pūķis komentē hibrīduzbrukumu Latvijas optiskajam kabelim Baltijas jūrā Ieteikt







“Šī situācija, protams, ir ļoti nopietna, un pret to ir ļoti nopietni jāizturas, bet pēc būtības Latvijas informācijas tehnoloģiju (IT) infrastruktūra ir tam būvēta 30 gadus, un to nevar vienkārši pārraut ar vienu kuģa enkuru – tas nav iespējams,” tādu viedokli šodien intervijā TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” pauda “Latvijas Mobilais Telefons” (LMT) viceprezidents Ingmārs Pūķis, komentējot notikušo incidentu, kad svētdienas, 26.janvāra, agrā rītā tika bojāts VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (LVRTC) Baltijas jūrā esošais zemūdens optisko šķiedru kabelis posmā Ventspils-Gotlande.

Reklāma Reklāma

“Mums ir daudzi savienojumi gan ar kaimiņvalstīm, gan šīm kaimiņvalstīm ir daudzi savienojumi ar visām pārējām viņu kaimiņvalstīm, tai skaitā arī mums “LMT” ir arī vairāki nacionāli datu centri, LVRTC ir daudzi datu centri. LVRTC vadībā ir arī uzbūvēta [infrastruktūra] pat tādam gadījumam, ja kaut kādā mistiskā veidā šie daudzie savienojumi tiktu pārtraukti, kas tīri teorētiski ir sarežģīti [paveicams], tad ar visu to Latvijas ietvaros internets turpinātu strādāt. To ir būtiski saprast, jo ir izdarīti visi priekšdarbi,” tā sīkāk TV24 raidījumā komentēja LMT viceprezidents Pūķis, kā ir pasargāta IT infrastruktūra Latvijā.

Pūķis intervijā TV24 raidījumā vēl uzsvēra, ka pat tādi pasaules IT milži kā “Google” un “Facebook” un tamlīdzīgas kompānijas esot izvietojušas Latvijā savus serverus. “Ja līdz šai krīzei jūs būsiet tur ielādējuši savu kaķu video, tad šie kaķu video tur joprojām būs pieejami. Tas video nekur nepazudīs! Tas nav tā, kad pārrāva vienu kabeli un uzreiz ir tā, it kā būtu izrauts šķepselis no sienas un, kā saka, izdziest gaisma… Tā infrastruktūra ir krietni noturīgāka,” mierināja LMT viceprezidents Pūķis, komentējot hibrīduzbrukumu Baltijas jūrā, kad tika bojāts LVRTC optisko šķiedru kabelis posmā Ventspils-Gotlande.

Portāls LA.LV jau vēstīja, ka ka svētdienas, 26.janvāra, agrā rītā tika bojāts LVRTC Baltijas jūrā esošais zemūdens optisko šķiedru kabelis posmā Ventspils-Gotlande, ziņoja LETA.

Latvijas Valsts policija par notikušo ir sākusi kriminālprocesu, aģentūrai LETA apliecināja Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks. Kriminālprocess sākts pēc diviem Krimināllikuma pantiem, proti, par mantas tīšu iznīcināšanu un bojāšanu, ja tas izraisījis smagas sekas, un par publiskā elektronisko sakaru tīkla tīšu iznīcināšanu un bojāšanu, ja tas izraisījis smagas sekas. Vienlaikus viņš neizslēdza, ka nākotnē varētu parādīties papildu kvalifikācija.

Policija izmeklēšanā sadarbībā ar prokuratūru iedarbinājusi tiesiskās sadarbības mehānismus ar ārvalstu partneriem. Attiecīgi Zviedrijas varasiestādes svētdien, 26.janvārī, arestējušas kuģi saistībā ar kuru radušās aizdomas par optiskā kabeļa sabotāžu Baltijas jūrā.

Arī Zviedrijas prokuratūra informēja, ka ir sākta izmeklēšanu par “sabotāžu pastiprinošos apstākļos” pēc tam, kad tika bojāts zemūdens kabelis, kas savieno Zviedriju un Latviju. Sākotnējo izmeklēšanu vada Zviedrijas Drošības dienests. Izmeklēšanā ir iesaistītas vairākas iestādes, tostarp Zviedrijas policija, krasta apsardze un Zviedrijas Bruņotie spēki.

Jaunākā informācija šodien, 27.janvārī, liecina, ka Bulgārijas kuģniecība “Navigation Maritime Bulgares”, kam pieder zem Maltas karoga kuģojošais sauskravu kuģis “Vezhen”, noliegusi apzinātu Latviju un Zviedriju savienojošā zemūdens optiskā kabeļa sabojāšanu, vēsta aģentūru “Reuters”.

Zviedrijas sabiedriskās raidorganizācijas SVT pirmdien publicētajos kadros redzams, kā krasta apsardzes darbinieki naktī uzkāpj uz kuģa “Vezhen”, kas tiek turēts aizdomās par “Latvijas Valsts radio un televīzijas centram” (LVRTC) piederošā optiskā kabeļa sabotāžu Baltijas jūrā. Kuģis tika novadīts uz Zviedrijas ūdeņiem un noenkurots uz dienvidiem no Karlskronas, kur tas atradīsies līdz turpmākajam. Tā tuvumā atrodas krasta apsardzes ātrlaiva un patruļkuģis.

Breaking News 🚨 Sweden Seizes Cargo Ship Suspected of Damaging Baltic Sea Cable Swedish authorities have seized the cargo ship Vezhen, (see pic👇) registered in Malta, in connection with damage to a telecommunications cable between Sweden and Latvia. The incident occurred… pic.twitter.com/mRcgR4otUF — Jose N. (@JoseN1426871) January 27, 2025

En undervattenskabel i svensk zon har skadats. Fartyget Vezhen misstänks för grovt sabotage – ett eventuellt brott mot rikets intresse. – Vi kan se att det har skador på ett av ankaret, säger TV4 Nyheternas Mikael Nilsson, på plats i Östersjön.https://t.co/cIUFUVuFDE pic.twitter.com/CfdkrMM0w1 — TV4 Nyheterna (@Nyheterna) January 27, 2025

Pilnu TV24 raidījumu “Dienas personība ar Veltu Puriņu” variet skatīties video šeit: