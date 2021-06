“Babbit” dibinātāji Aleksandrs un Liene Rogas: “Kas “Babbit” padara unikālu? Tas, ka iekārtu bērni var vadīt patstāvīgi jau no agra vecuma, turklāt unikālās tehnoloģijas dēļ to var darīt gan ar īpaša dizaina kartītēm, gan savām rotaļlietām, uz kurām uzlīmēta inovatīva uzlīme.” Foto: Karīna Miezāja

Daudzas labas idejas radušās, risinot ikdienas problēmas. Arī Aleksandrs un Liene Rogas līdz idejai par īpašu skaļruni “Babbit” nonāca, risinot daudzām ģimenēm pazīstamu ikdienas problēmu – kā nodarbināt bērnus tā, lai šajā procesā nebūtu iesaistīti nekādi ekrāni.

Kad viesojos pie “Babbit”, uzņēmums nesen ir ievācies jaunās, plašākās telpās. Galvenais ir pēdējo dienu sasniegtais – “Babbit” tikko kā saņēmis mūzikas straumēšanas platformas “Spotify connect” sertifikātu.

Nevienam citam uzņēmumam Latvijā tas pagaidām izdevies nav.

Sertifikāta iegūšanas process aizņēmis astoņus mokošus mēnešus.

“Sarunas bija sarežģītas. Mēs bijām kā tāda maza muša, kas spieto ap lielu ziloni. Visu gribējām ātri, bet lielais zilonis mūs piebremzēja.

Ar lielu kompāniju vienmēr ir grūti sadarboties, jo nav tiešo kontaktu, pie kura mums vērsties. Aizraksti vienu e-pastu, gaidi atbildi divas nedēļas, un tā visu laiku. Kopumā šis process bija neplānoti garš,” norāda Liene Roga.

Sertifikāts bijis vitāli nepieciešams, lai būtu atļauja straumēt mūziku no “Spotify”, izmantojot “Wi-Fi” tīklu, nevis “blue­tooth” tehnoloģiju.

Mūzika rotaļlietās un kartītēs

Kas “Babbit” padara unikālu? Iekārtu bērni var vadīt patstāvīgi jau no agra vecuma, turklāt unikālās tehnoloģijas dēļ to var darīt gan ar īpaša dizaina kartītēm, gan savām rotaļlietām, uz kurām uzlīmēta inovatīva uzlīme.

Abos risinājumos būtībā izmantota e-talona funkcija ar iebūvētu NFC tehnoloģiju.

Šajās kartītēs un uzlīmēs vecāki var ielikt savu saturu – dziesmas, pasakas, podkāstus no “Spotify”, no zibatmiņas vai kāda tiešsaistes radio.

Tāpat uzņēmums piedāvā jau gatavus mūzikas sarakstus. Pašu mūzikas sarakstus iespējams izveidot, lejupielādējot “Babbit Music” lietotni, kas ļauj sasaistīt uzlīmes un kartītes ar jebkāda veida saturu.

Bērnam kādu no rotaļlietām vai kartītēm uzliekot uz skaļruņa, iekārta ar NFC tehnoloģiju atpazīst šo uzlīmi un tās saturu un caur “Wi-Fi” sāk atskaņot izvēlēto saturu.

Viss ir izdomāts tik vienkārši, lai pat divgadniekam būtu skaidrs – ir trīs pogas, kuras atbild par skaļumu un dziesmas pārtīšanu.

Galvenā ir mūzika, nevis stils

Rogas gribēja radīt ko paliekošu saviem bērniem, turklāt nevis no plastmasas, bet estētiski baudāmu, kā arī ko tādu, kas palīdzētu bērnam izaugt par sakarīgu cilvēku.

“Mūzika ir viena no lietām, kas palīdz plašāk paskatīties uz pasauli, turklāt bērniem mazā vecumā ir daudz labāka dzirde nekā pieaugušajiem – viņi labāk jūt mūzikā ieliktās nianses un emocijas,” norāda Aleksandrs.

Viņš Lienei uzdāvinājis gramofonu, bet bērni kādu dienu visu viņa plašu katalogu vienkārši sabradājuši.

Nācies domāt alternatīvu, ko bērni nevarētu saplēst, bet kas arī nebūtu saistīta ar ekrāniem, kuru lietošanu Rogu ģimenē apzināti ierobežo.

Beigās sakrituši trīs Aleksan­dra hobiji – kokapstrāde, elektronika un mūzika. “Iešāvās prātā ideja, kādam vajadzētu būt tam skaļrunim, un uztaisīju prototipu. Pats apguvu visas CNC tehnoloģijas (ražošana ar datorizētu kontroli) un uz paziņam piederošās CNC ierīces uztaisīju pirmo “Babbit” skaļruni.”

“Babbit” izdevies uzsākt sadarbību arī ar vairākiem mūzikas aprindās zināmiem cilvēkiem, kuri izveidojuši īpašu “Bab­bit Rainbow” dziesmu sarakstu, kas bērniem palīdz izprast dažādus mūzikas stilus.

Ingus Ulmanis, Andris Sējāns, Egons Reiters un Kaspars Zaviļeiskis vairākus mēnešus no “Spotify” atlasīja vairāk nekā 1000 dziesmas, izveidojot vairākus mūzikas sarakstus, kurus iespējams pievienot minētajām kartītēm un uzlīmēm.

Kas svarīgi – “Rainbow” komplektam ir izveidotas krāsu un attēlu asociācijas. Katrai varavīksnes krāsai atbilst attiecīga mūzika.

Oranžajā, sarkanajā, dzeltenajā slēpjas ātrāka un ritmiskāka mūzika, bet auksto krāsu uzlīmēs – lēnāka un mierīgāka. Attēloti arī dejojoši cilvēki.

Tādējādi bērni jau pēc krāsām un attēliem veido mūzikas asociācijas. “Bērnam jau vienalga – džezs, blūzs vai “R&B”. Viņiem galvenā ir mūzika, nevis stila nosaukums,” spriež Aleksandrs.

Bērni no “Babbit” neizaugs

Ko tālāk? Aleksandrs izvēlējies skaļrunī iebūvēt jaudīgu programmatūru, kas ļaus “Babbit” vēlāk savienot ar citām ierīcēm, par kurām Liene ar Aleksandru jau sākuši domāt.

Piemēram, mikrofonu, kas ļautu ierakstīto atskaņot no skaļruņa, vai īpašu deju grīdu, uz kuras varētu dejot mūzikas pavadībā. Tās ir tikai dažas no idejām, kuru sīkāku izklāstu uzņēmēji gan pagaidām grib paturēt pie sevis.

Vispirms jāsasniedz plānotie pārdošanas apjomi – uzņēmumam nākamajā metienā jāpārdod 500 skaļruņi, pēc tam vēl 1200. Kad tas būs izdarīts, varēs lūkoties pirmā investīciju raunda virzienā.

Tāpat “Babbit” nākotnē vēlas iekārtā iestrādāt īpašas latviešu mūzikas pakas, kas ļautu pašmāju mākslinieku mūziku popularizēt visā pasaulē.

Šobrīd “Babbit” skaļruņus ražo ārpakalpojumā. Skaļruņa dizains un “smadzenes” tapušas no nulles un lielākoties ir Aleksandra izdomātas, taču būtu nepieciešama “Volvo” izmēra rūpnīca, lai paši varētu produktus arī ražot.

“Ārpakalpojums ļauj pasūtīt tik, cik vajag, ļauj būt elastīgiem. Komandu paplašināsim tad, kad būs stabilizējusies ienākumu plūsma. Turklāt Covid-19 dēļ visa nozare ir mobilizējusies un ārpakalpojumi ir ļoti pieejami.”

Skaļrunis sastāv no apmēram 200 detaļām. Čipi u.c. elektronika nāk no lielajām ārvalstu rūpnīcām, korpusu taisa tepat Latvijā, metāla stienīši ir no Valmieras, podziņas no Tukuma, koks no Vaiņodes, bet centrālā masīvkoka poga ir roku darbs, ko veido meistars Īslīces pagastā.

“Var pārmest, ka daudz ko varētu izdarīt ātrāk, vienkāršāk un lētāk, bet gribam, lai gala rezultāts patīk gan klientiem, gan mums pašiem. Lai ierīce ir ne tikai praktiski lietojama, bet kalpo arī kā dizaina elements, kas istabā izskatās eleganti,” stāsta Aleksandrs.

“Babbit” maksā 690 eiro. Ar kādu salīdzināt ir grūti, jo nekā līdzīga pasaulē nav.

Ja salīdzina ar līdzvērtīgām mūzikas iekārtām, tad cena ir līdzīga. Cena uzņēmējus gan neuztrauc, jo “Babbit” iemiesojot Rogu ģimenes vērtības – ilgtspēju.

“Ja iegādājamies bērniem gultiņas, skatāmies tādas, kuras vēlāk var transformēt. Labāk samaksājam vairāk, bet, lai kalpo ilgāk un izskatās labāk – esam arī estēti, mums patīk skaistas un elegantas lietas. Tāds arī ir “Babbit” – lai bērni no tā neizaug.

Savukārt izvēloties komponentus skaļrunim, skatāmies detaļas, kuras ļautu patērēt mazāk elektrības.

Virzāmies uz zaļo domāšanu – tas darbu nepadara vieglāku, taču esam daļa no pasaules, kas ir jāglābj, nevis jāpiesārņo.

Pārprodukcijas laikmetā gribam ražot ierīci, kas būs noderīga ilgstoši.”

Sēkla

SIA “Babbit and Friends” dibināta 2017. gadā. Uzņēmumu vada Liene un Aleksandrs Rogas, bet kā patiesais labuma guvējs norādīts Aleksandrs Roga.

Produkta ideja un izpildījums ir dibinātāju veidots, tostarp attīstība lielākoties pašfinansēta.

Dīgšana

2018. gadā “Babbit” uzvarēja Rīgas domes rīkotajā grantu programmā “Atspēriens”, iegūstot līdz 12 000 eiro lielu naudas balvu.

2019. gadā uzņēmums triumfēja “Creative Business Cup” nacionālajā finālā, pēcāk pārstāvot Latviju Kopenhāgenā notikušajā finālā.

Uzņēmums ieguvis Ilgtspējīgas uzņēmējdarbības balvu un 5000 eiro no Dānijas vēstnieka Latvijā Fleminga Stendera.

Kopumā četru gadu laikā uzņēmumā investēti vairāki simti tūkstoši eiro.

Augļi

“Babbit” līdz šim saražojis vairāk nekā 100 skaļruņu.

Nākotnē plānots piesaistīt gan A, gan B, gan C raundu investīcijas. Pirmā raunda investīcijas varētu būt divu miljonu apmērā.

Uzņēmums nodarbina divus cilvēkus, bet attīstībā palīdzējusi vēl virkne citu cilvēku.

VĒRTĒJUMS: Ilgtspējīga ierīce, nevis ātrā patēriņa produkts

Karine Kalniņa, Radošo industriju inkubatora vadītāja: “”Babbit” ir paveicis milzīgu darbu, ņemot vērā to, ka produkts ir sarežģīts un tā izstrāde paņēmusi ilgu laiku.

“Bab­bit” ir primāri domājuši par lietotāju pieredzi, lai bērniem un viņu vecākiem būtu pieejams kvalitatīvs un ērti lietojams produkts, kas būtu ne tikai aizraujoša rotaļlieta un izziņas avots, bet arī paliktu ģimenē kā dizaina un skaņas iekārta.

Lai “Babbit” taptu, bija nepieciešama liela pacietība, bet galu galā tas arī nav bijis domāts kā ātra patēriņa produkts, bet gan ilgtspējīga ierīce mūsu mājās vai skolās.

Ja “Babbit” sākuma produktam izdosies sevi pierādīt arī pasaulē, tad robežas attīstībai nesaskatu, jo uzņēmumam piemīt visi priekšnoteikumi, lai viss izdotos, tostarp laba, zinoša un ambicioza komanda.”