Skandāls Ukrainā. Armijas virspavēlnieka Zalužnija darbavietā atrastas noklausīšanās iekārtas

Ukrainas armijas ģenerālštābs pirmdien oficiāli apstiprinājis, ka Ukrainas armijas virspavēlnieka Valērija Zalužnija darbavietā atrastas noklausīšanās iekārtas.

Kā norādīja ģenerālštābs ziņojumā sociālajā tīklā “Facebook”, svētdien, veicot kārtējo telpu pārbaudi, vienā no vietām tika atrasti informācijas izspiegošanas iekārtu elementi.

“Kabinetos, kas paredzēti Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieka un viņa darbības atbalsta aparāta darbinieku darbam, tika uzstādītas noklausīšanās ierīces,” norādīts ziņojumā.

Informācija nodota Drošības dienestam, lai noskaidrotu incidenta apstākļus, tā sekas un tajā iesaistītās personas.

Kā soctīklā “X” šodien ziņo Ukrainas medijs “UATV English”, tad Ukrainas Drošības dienests esot ierosinājis krimināllietu pēc tam, kad Zalužnija kabinetā tika atrastas noklausīšanās ierīces.

❗️ A wiretap was found today in the office of the Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine Valerii Zaluzhnyi – RBC-Ukraine, citing sources. pic.twitter.com/uhymO8CyFL

Ukraine’s SBU security service has launched a criminal probe following the discovery of reportedly nonfunctional eavesdropping devices in a location that may be frequented by top Ukrainian general Valerii Zaluzhnyi.https://t.co/Gx1IKR2EOk

— The New Voice of Ukraine (@NewVoiceUkraine) December 18, 2023